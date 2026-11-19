نظّم أنصار رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة الشيخة حسينة احتجاجات، اليوم (الخميس)، فيما اجتاحت أعمال عنف أجزاء من البلاد، شملت إضرام النار في منزل عائلة رئيس الحكومة الانتقالية السابق محمد يونس.

وأضرم مجهولون النار في منزل عائلة يونس الحائز جائزة نوبل في مدينة شيتاغونغ الساحلية، بحسب الشرطة، في تصعيد يسبق عودة حسينة المرتقبة من المنفى الشهر المقبل، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أنصار حزب «رابطة عوامي» المحظور خلال مسيرة احتجاجية في غوبالغانج يوم 15 نوفمبر 2026 قبيل إضراب عام مرتقب (أ.ف.ب)

واتهمت السلطات أنصار حزب «رابطة عوامي» المحظور حالياً، بزعامة حسينة، بالوقوف وراء سلسلة من هجمات الحرق في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم شرطة، شيتاغونغ أمين الرشيد: «أضرم مخربون النار في الجانب الشرقي من المنزل. وكان هذا الجزء يُستخدم للتخزين».

وأسفرت مواجهات بين مجموعات متنافسة في غوبالغانج عن مقتل شخصين من أنصار الحزب الوطني البنغلاديشي، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها شرطة العاصمة الخميس.

مظاهرة للجناح الطلابي للحزب الوطني البنغلاديشي في دكا تنديداً بأعمال عنف منسوبة إلى «رابطة عوامي» المحظورة أنشطتها يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ويواجه يونس عداء من أنصار حسينة، خصوصاً أنّه ترأس حكومة انتقالية، بعدما أطاحت انتفاضة قادها الطلاب برئيسة الوزراء المخلوعة عام 2024.

وأفاد مصرف غرامين، الذي أسّسه يونس، بأن أكثر من 20 من فروعه تعرضت لهجمات حرق في الأيام الأخيرة.

رئيسة وزراء بنغلاديش آنذاك الشيخة حسينة خلال نقاش في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 16 فبراير 2024 (د.ب.أ)

واتخذ رئيس الوزراء، طارق رحمان، موقفاً صارماً، الخميس، مطالباً بعودة الهدوء.

وقال خلال زيارة إلى منطقة لالمونيرهات في شمال البلاد: «كفى! لن نتسامح مع هذا الوضع بعد الآن».

أنصار رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة خلال مسيرة بالتزامن مع إضراب عام في غوبالغانج يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

وأضاف، في إشارة إلى حزب «رابطة عوامي»: «بعد فرارهم من البلاد... بدأوا بالتآمر ضد هذا البلد وشعبه مرة جديدة. لقد حكموا هذا البلد بوضع السلاح على رؤوس السكان. هل نسيتم؟».

وتعهّدت حسينة، التي فرّت من بنغلاديش عام 2024، وتعيش في المنفى في الهند، بالعودة في ديسمبر (كانون الأول) رغم صدور حكم بإعدامها.

مشاركون في احتجاجات للجناح الطلابي للحزب الوطني البنغلاديشي ضد اضطرابات يُتهم أنصار «رابطة عوامي» بالتورط فيها بدكا يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وأعلنت قوات حرس الحدود في بنغلاديش نشر مئات العناصر شبه العسكريين في 7 مناطق، بينها غوبالغانج، مسقط رأس حسينة، حيث أُبلغ عن حوادث حرق عدة.

وقال شهود إن أنصارا لرابطة عوامي يحملون عصياً نظّموا مسيرات الخميس، وعرقلوا حركة المرور على أجزاء من طريق سريع رئيسي، يربط دكا بمنطقة غوبالغانج.

أنصار وأعضاء الجناح الطلابي للحزب الوطني البنغلاديشي خلال مسيرة في دكا احتجاجاً على أعمال عنف منسوبة إلى «رابطة عوامي» يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وجاءت الاحتجاجات إثر دعوة رابطة عوامي إلى إضراب عام يشلّ البلاد إحياء للذكرى السنوية الأولى لصدور حكم الإعدام بحق حسينة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أضرم متظاهرون النار في مركز للشرطة ومنزل نائب في غوبالغانج.