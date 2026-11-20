صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، بأنه كان مشغولاً للغاية خلال جولته الآسيوية بحيث لم يتمكن من لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً، مضيفاً أنهما سيتشاوران في وقت ما، وفق ما ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز».

وقال ترمب: «العلاقة قائمة، لكننا لم نلتق».

وحضر ترمب هذا الأسبوع قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في الفيليبين، ثم شارك في اجتماع ثلاثي في الصين مع زعيمها شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

وأضاف ترمب: «كان هناك الكثير من الاجتماعات»، مردفاً: «ما كان الأمر لينجح». وأكد: «سنعقد هذا الاجتماع في وقت ما».

والتقى ترمب مع كيم ثلاث مرات خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وكان قد أثار إمكانية عقد اجتماع ثنائي آخر مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء سفره إلى آسيا هذا الأسبوع.

وتناولت القمم السابقة التي عقدها كيم وترمب الحد من البرنامج النووي لبيونغ يانغ، لكنها لم تسفر عن اتفاق ملموس.

وعلى الرغم من سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، فقد مضت كوريا الشمالية قدماً في بناء ترسانتها النووية وكرّستها قانونياً، وأعلنت أن ذلك لا رجعة عنه.