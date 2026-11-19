في سابقة قضائية تاريخية، أدانت محكمة العدل الدولية، أمس، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017، وأمرتها بضمان عودة اللاجئين وتعويض الضحايا.

ويمثّل القرار المرة الأولى التي تُحمّل فيها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية. وخلص قضاة المحكمة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 أصوات، إلى أن قوات ميانمار ارتكبت فظائع واسعة النطاق، شملت قتل نحو 10 آلاف من الروهينغيا، واعتداءات جنسية وأعمال عنف بحق الأطفال، بهدف إبادة جزء من الأقلية المسلمة. وقضت المحكمة بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» من الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغيا. وأمرت المحكمة بالسماح بعودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، في حين أعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار، ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.

وقد تشكّل الإدانة سابقة مؤثرة في قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة، أبرزها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة. لكن تنفيذ الحكم يبقى موضع تساؤل؛ إذ تفتقر المحكمة إلى آليات مباشرة لفرضه، رغم طابعه النهائي والملزم قانونياً.