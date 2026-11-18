ملفات شائكة أمام قمة ترمب وشي وبوتين اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5342963-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
صورة جماعية للقادة المشاركين في «قمة أبيك» بشنجن في الصين أمس عشية القمة الصينية ــ الأميركية ــ الروسية (أ.ب)
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب بحفاوة لافتة في مدينة شنجن، أمس، عشية قمة ثلاثية «تاريخية» تجمعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط رهانات على تحقيق تفاهمات بشأن ملفات دولية شائكة، ومخاوف أوروبا من إبرام صفقات بين القوى الكبرى على حساب مصالحها.
ومهّدت للقمة لقاءات ثنائية، أبرزها اجتماع بين شي وبوتين، أكدا خلاله متانة الشراكة الروسية - الصينية وتنسيق مواقفهما حيال القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا. وأعلن الكرملين أن مشاورات مكثفة تجري لصياغة بيان مشترك يصدر عن الزعماء الثلاثة.
وتتصدر أجندة القمة ملفات الحربين في أوكرانيا وإيران، والتنافس التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، والحد من التسلح النووي، وسط تباين في أولويات القادة الثلاثة ومصالحهم الاستراتيجية.
هددت الحكومة العراقية، أمس (الثلاثاء)، بتطهير جرف الصخر، جنوب بغداد، من «كتائب حزب الله» المتهمة بتهريب النفط من المنطقة.
فاضل النشمي (بغداد)
ملفات شائكة أمام قمة ترمب وشي وبوتين اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5342963-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
صورة جماعية للقادة المشاركين في «قمة أبيك» بشنجن في الصين أمس عشية القمة الصينية ــ الأميركية ــ الروسية (أ.ب)
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب بحفاوة لافتة في مدينة شنجن، أمس، عشية قمة ثلاثية «تاريخية» تجمعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط رهانات على تحقيق تفاهمات بشأن ملفات دولية شائكة، ومخاوف أوروبا من إبرام صفقات بين القوى الكبرى على حساب مصالحها.
ومهّدت للقمة لقاءات ثنائية، أبرزها اجتماع بين شي وبوتين، أكدا خلاله متانة الشراكة الروسية - الصينية وتنسيق مواقفهما حيال القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا. وأعلن الكرملين أن مشاورات مكثفة تجري لصياغة بيان مشترك يصدر عن الزعماء الثلاثة.
وتتصدر أجندة القمة ملفات الحربين في أوكرانيا وإيران، والتنافس التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، والحد من التسلح النووي، وسط تباين في أولويات القادة الثلاثة ومصالحهم الاستراتيجية.
وكالة الطاقة الذرية: كوريا الشمالية توسّع منشأة لتخصيب اليورانيومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5342942-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
وكالة الطاقة الذرية: كوريا الشمالية توسّع منشأة لتخصيب اليورانيوم
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أ.ف.ب)
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن كوريا الشمالية تعمل على توسيع منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن منشأة قائمة في مركز يونجبيون النووي شهدت مزيداً من التوسع منذ سبتمبر (أيلول). وقال غروسي إن توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم «لا يزال مثيراً لقلق شديد».
ولم تسمح بيونغ يانغ لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد منذ سنوات. ومع ذلك، تواصل الوكالة مراقبة المنشآت النووية في كوريا الشمالية، بما في ذلك عبر صور الأقمار الاصطناعية.
ويمكن استخدام اليورانيوم عالي التخصيب في صنع أسلحة نووية. وتواصل كوريا الشمالية المضي قدماً في برنامجها للأسلحة النووية، وفقاً لتصريحات رسمية صادرة عن بيونغ يانغ.
وشددت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، الأسبوع الماضي، على أن امتلاك مثل هذه الأسلحة هو «الضمان الأقوى» لسيادة كوريا الشمالية. ورفضت تشوي المطالبة الأخيرة لمجموعة الدول السبع بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل.
ومن المرجح أن تكون مسألة نزع الأسلحة من الترسانة النووية العالمية مطروحة للنقاش، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اجتماع القمة مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مدينة شنجن الصينية.
ويسود التوتر شبه الجزيرة الكورية بسبب قيام كوريا الشمالية بتجارب للصواريخ الباليستية وتجارب نووية، مما أدى لفرض عقوبات دولية على بيونغ يانغ.
الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل اجتماعهما على هامش قمة «أبيك» في شنجن (رويترز)
أجرى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين محادثات في الصين، الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية وروسية، قبل يوم من قمة تاريخية ثلاثية في شنجن تجمعهما مع نظيرهما الأميركي دونالد ترمب.
وتُعقد المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، علما بأنها المرة الخامسة التي يلتقي فيها الرئيسان الصيني والروسي منذ بداية العام الحالي.
وقال الرئيس الروسي قبيل لقائه إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيسَين الأميركي والصيني «مفيدة جداً». وأضاف بوتين عشية الاجتماع المقرّر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن بجنوب الصين: «أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيداً جداً».
وتابع: «في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظلّ تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلاً من الانقسام، والمساواة بدلاً من الهيمنة، والشراكة بدلاً من العزلة، والحوار بدلاً من الإنذارات».
وأضاف الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022 «فشلت»، معتبراً أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة «بكرامة».
وفي اجتماعه مع نظيره الصيني، شدد بوتين أيضاً على هدف إقامة «نظام عالمي أكثر عدلاً».
وسلط الزعيمان الضوء على التطور الإيجابي لشراكتهما. وقال بوتين: «نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا بين أصدقائنا»، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
شي يدعو لتوطيد العلاقات العسكرية والسياسية مع موسكو
من جانبه، دعا الرئيس الصيني إلى توطيد العلاقات في شقيها السياسي والعسكري بين بكين وموسكو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وقال شي إن «على الجانبين تسخير آليات للتبادل بين حكومتي البلدين وهيئتيهما التشريعيتين وجيشيهما وأحزابهما السياسية، بما يضمن التنفيذ الفعّال للتوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين»، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).
وبحسب الكرملين، تناولت المحادثات التي حضرها وفدان من البلدين، سبل التعاون في مجالات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمالية، كما تطرقا بحضور عدد محدود من المساعدين إلى قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.
واكتفت الصين بالقول إن الرؤساء شي وترمب وبوتين سيجرون «محادثات معمّقة بشأن حماية السلام العالمي ودعم الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الرئيسية» على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وستشمل المحادثات حرب إيران ونزع الأسلحة النووية، بحسب واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية-روسية تتعلّق بالأسلحة النووية في فبراير (شباط).
ولطالما أصرت بكين على ضرورة خفض الولايات المتحدة وروسيا ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل الخوض في أي مباحثات بشأن مخزونها هي الأصغر.