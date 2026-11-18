استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب بحفاوة لافتة في مدينة شنجن، أمس، عشية قمة ثلاثية «تاريخية» تجمعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط رهانات على تحقيق تفاهمات بشأن ملفات دولية شائكة، ومخاوف أوروبا من إبرام صفقات بين القوى الكبرى على حساب مصالحها.

ومهّدت للقمة لقاءات ثنائية، أبرزها اجتماع بين شي وبوتين، أكدا خلاله متانة الشراكة الروسية - الصينية وتنسيق مواقفهما حيال القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا. وأعلن الكرملين أن مشاورات مكثفة تجري لصياغة بيان مشترك يصدر عن الزعماء الثلاثة.

وتتصدر أجندة القمة ملفات الحربين في أوكرانيا وإيران، والتنافس التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، والحد من التسلح النووي، وسط تباين في أولويات القادة الثلاثة ومصالحهم الاستراتيجية.