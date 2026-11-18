بدا اليوم الأول لأعمال منتدى التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) حافلاً بلقاءات ثنائية وترتيبات للقمة الأهم التي تجمع الخميس رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، وتحولت إلى الحدث الأبرز الذي وصف بأنه سيكون «تاريخياً»؛ كونها الأولى من نوعها، ورافق ترتيباتها الكثير من النقاشات والمخاوف من أن تتحول مناسبة لاتفاق القوى الكبرى على تقاسم النفوذ وتجاهل مصالح أطراف أخرى غائبة على رأسها أوروبا.

شي وترمب وبوتين: ومباشرة بعد هذا اللقاء أعلن الكرملين أن بوتين وترمب لن يعقدا قمة ثنائية واحدة على هامش أعمال قمة «أبيك» (إ.ب.أ)

واستبق القادة الثلاثة أعمال القمة التي بات معلوماً أنها سوف تنعقد في دار ضيافة الدولة «كيلين شانزوانغ» في مدينة شنجن بعقد لقاءات ثنائية حددت أولويات الأطراف في القمة الثلاثية، ومهدت كما لمح الكرملين، لتفاهم أوسع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب على مداخل التسوية السياسية للصراع في أوكرانيا.

ولم يخل اختيار «كيلين شانزوانغ» لعقد القمة الثلاثية من رمزية سياسية، وهي تعد مجمعاً حكومياً رسمياً مصمماً لاستقبال الوفود الأجنبية وأعلى مستويات القيادة الصينية. وتم افتتاح الدار في 1997 وسُميت على اسم الحيوان الأسطوري الصيني «وحيد القرن الصيني» (كيلين)، الذي يرمز إلى طول العمر والرفاهية.

قمة روسية صينية

وتزامن الإعلان عن وصول ترمب إلى شنجن للمشاركة في الاجتماعات، مع انعقاد قمة روسية صينية عكست في مجرياتها والنتائج التي أعلنت بعدها مسعى لتأكيد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطابق وجهات نظريهما حيال الملفات الدولية والإقليمية المطروحة، وتنسيق مواقفهما قبل اللقاء المهم مع ترمب الخميس.

وانصب التركيز في الشق المعلن من اللقاء على أولويات تعزيز التعاون بالنسبة إلى موسكو وبكين في كل الملفات المطروحة، وأعلن بوتين أن ضمان الازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمثل هدفاً مشتركاً بين روسيا والصين، مؤكداً ثبات تعاون البلدين في الساحة الدولية.

الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما على هامش قمة «أبيك» في شنجن (أ.ف.ب)

وقال بوتين متحدثاً عن آفاق تطور التجارة المتبادلة بين روسيا والصين: «تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا بشكل كبير حاجز 200 مليار دولار لعدة سنوات متتالية، وهذا هدف كنا قد حددناه لأنفسنا منذ وقت ليس ببعيد. ويبدو أننا هذا العام لن نكرر تحقيقه فحسب، بل سنشهد ديناميكية نمو جيدة لتبادلنا التجاري».

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة تعتمد موسكو وبكين نهجاً بناء نحو إرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجال السياسة الخارجية يتسم بالثبات ويشهد منحى إيجابياً.

بدوره أكد شي استقرار العلاقات الروسية الصينية، وقال: «في ظل قيادتنا الحازمة، تتمتع العلاقات الصينية الروسية بآفاق واسعة ولا تتأثر بالظروف العالمية العابرة»، مضيفاً أنها مستقرة كسفينة في مواجهة كل العواصف والمحن. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تُضفي الاستقرار واليقين على عالم مضطرب وفوضوي.

وبعد الاجتماع الموسع واصل بوتين وشي جينبينغ محادثاتهما بصيغة إفطار عمل، وشارك فيها من الجانب الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكان ملاحظاً إعلان الكرملين أن الحديث تركز في هذه الصيغة على ملفات التسوية الأوكرانية. وبدا أن بوتين سعى لإقناع شي بأهمية مناقشة آفاق التسوية الأوكرانية خلال الاجتماع الثلاثي المنتظر. علماً بأن الرئيس الصيني لم يبد متحمساً خلال الأيام الماضية لطرح هذا الموضوع في اللقاء الثلاثي، وفضل في تصريحات أن يتم بحث هذا الملف بحضور الأطراف الأخرى وخصوصاً الطرف الأوروبي.

ووفقاً للناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، فقد أطلع الرئيس الروسي نظيره الصيني على اتصالاته الأخيرة مع المبعوثين الخاصين للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في موسكو. وطرح خلال اللقاء رؤية بلاده لسبل دفع العملية السياسية وإنهاء الأسباب الجذرية للصراع والتعاون مع جهود إدارة ترمب لوضع حد للصراع.

لقاء جمع شي وبوتين على هامش قمة «أبيك» في شنجن (أ.ب)

ومباشرة بعد هذا اللقاء، أعلن الكرملين أن بوتين وترمب لن يعقدا قمة ثنائية واحدة على هامش أعمال قمة «أبيك» بل لقاءات متعددة تمنح الطرفين القدرة على التوصل إلى تفاهمات أوسع حول الملفات المطروحة. وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، أن الرئيسين سيعقدان «اجتماعات بصيغ مختلفة».

وقال للصحافيين: «لن يكون اجتماعاً واحداً، بل سيشارك الرئيسان في فعاليات متنوعة».

ووفقاً له فإن على أجندة ترمب وبوتين إجراء محادثات شاملة بغض النظر عن صيغة المفاوضات، تتناول مجموعة واسعة من القضايا. وتُعقد بعض الاجتماعات من دون مشاركة وفود كبيرة من الجانبين.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل اجتماعهما على هامش قمة «أبيك» في شنجن (رويترز)

كما أشار إلى أن العمل «يجري حالياً على قدم وساق للاتفاق على صياغة بيان ثلاثي عقب المحادثات بين بوتين وترمب وشي الخميس». ولم يتطرق السياسي الروسي إلى تفاصيل البنود المطروحة في البيان، لكنه أشار إلى أنه «يتناول التعاون بين القوى الكبرى وتأثيره على الوضع الدولي».

مخاوف أوروبية

وفي حين تتجه الأنظار إلى اللقاء الثلاثي تصاعدت وتيرة المخاوف والتساؤلات في أوروبا بشأن انعكاساتها على موازين القوى والنظام الدولي. ورأت وسائل إعلام عالمية أن الاجتماع قد يشكل محطة مفصلية في إدارة الشؤون العالمية، وتستحضر بعض التحليلات أجواء مؤتمر يالطا الذي أعاد رسم مناطق النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية، برغم أن محللين في روسيا استبعدوا هذه الفكرة؛ نظراً لاختلاف الظروف الدولية ولكون الأطراف الحاضرة في قمة شنجن ليست منسجمة في «معسكر منتصرين» كما كان الحال عندما اجتمع قادة بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في يالطا عام 1945. برغم ذلك، برزت مخاوف أوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات بين القوى الثلاث على حساب المصالح الأوروبية.

كما تثير القمة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة التي قد تجمع القادة الثلاثة، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام ترتيبات جديدة في الملفات الدولية، بعيداً عن مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

اللافت أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدث عن تعزيز قوي لمكانة الرئيس الصيني الدولية في أعقاب هذه القمة، ورأى محلل سياسي في «بي بي سي» أن شي يستعد لاستضافة حدث سياسي غير مسبوق. حيث يجتمع كل من الرؤساء الثلاثة لأول مرة. و«تعد هذه المناسبة فرصة له لإظهار القوة والهيبة، بينما يستقبل زعيمين غارقين في حروب يواجهان صعوبة في إنهائها».

ورأت تعليقات أن الحكومات الأوروبية «سوف تراقب ما إذا كانت قمة القوى الثلاث الكبرى هذه ستحاول إبرام صفقات من وراء ظهورهم، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. وأشار تقرير نشره «المجلس الأطلسي» إلى أن الأوروبيين ينظرون بعين الريبة إذا ما عومل بوتين باعتباره طرفاً نداً من قبل الزعيمين الأميركي والصيني. وقد يقابلون أي إنجازات بترحيب حذر؛ نظراً لعدم وجود سابقة حقيقية لنظام ثلاثي للحد من الأسلحة النووية كما قد يشعرون بالارتياح إذا خلت القمة من أي إعلانات كبرى».

قمة «أبيك»

وفي انتظار ما ستسفر عنه القمة الثلاثية، أبدى الكرملين ارتياحاً لحجم وطبيعة المشاركة الروسية في أعمال قمة «أبيك». وسعى بوتين إلى توظيف القمة لتأكيد انهيار محاولات عزل روسيا والتأثير على اقتصادها. وتحدث خلال كلمته أمام المنتدى عن تأثير العقوبات الضار لجهة إبطاء النمو الاقتصادي، لكنه شدد على فشل «محاولات سحق الاقتصاد الروسي».

بوتين قبيل إلقاء كلمته أمام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (إ.ب.أ)

وأكد بوتين، أن آسيا لم تعد «مصنع العالم» كما كانت في السابق، بل تحولت إلى قاطرة للابتكار تقود مسيرة التقدم التكنولوجي عالمياً. وزاد أن دول آسيا حققت قفزة هائلة إلى الأمام، فيما تضاعف دور الدول النامية في الاقتصاد العالمي نحو مرتين خلال أكثر من 35 عاماً. وأكد أن «أبيك»، التي تستحوذ على أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و36 في المائة من سكان العالم، أصبحت مركزاً للاقتصاد العالمي. ولفت إلى نصف التجارة الخارجية لبلاده تقوم مع بلدان مجموعة «أبيك».

وأشار الرئيس الروسي إلى نمو اقتصاد بلاده بنسبة 10 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ملاحظاً ضعف تأثير الضغوط الغربية على الحياة الاقتصادية في روسيا. وقال إن روسيا أصبحت صاحبة الرقم القياسي العالمي في عدد العقوبات المفروضة ضدها، وبرغم ذلك فقد اجتازت اختبار العقوبات بجدارة.