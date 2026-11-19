غادر فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي، مقر حفل جوائز «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاعر مختلفة تماماً عن تلك التي رافقته لحظة وصوله؛ إذ ظهرت عليه علامات الإحباط والتأثر بعد إعلان فوز الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند بجائزة «أفضل لاعب في آسيا»، وهو الأمر الذي شكل صدمة لمجتمع كرة القدم في القارة بأكملها.

وبات رضا أول حارس مرمى يُحرز الجائزة، وأصبح خامس إيراني يحرز الجائزة بعد خداداد عزيزي (1996)، وعلي دائي (1999)، ومهدي مهدويكيا (2003)، وعلي كريمي (2004).

كما أن هذه أول مرة يخفق فيها اللاعبون العرب في إحراز الجائزة منذ عام 2013 الذي حصل فيه على الجائزة الصيني جينغ جي.

ويُعدّ بيرانوند ثاني حارس مرمى يترشح لهذه الجائزة، بعد السعودي محمد الدعيع عام 1996، وهذه ثاني مرة يدخل فيها القائمة بعد ترشحه عام 2019.

وتألق بيرانوند (34 عاماً) في «مونديال 2026»، رغم إخفاق منتخب بلاده في تجاوز دور المجموعات بفارق الأهداف. واختير «أفضل لاعب في مباراة بلجيكا» بعد تصديه لـ7 محاولات وحرمانه ماكسيم دي كويبر من التسجيل من مسافة قريبة، وصدّ في المجمل 15 كرة.

رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الفيفا توجا الفائزين بالجوائز (رويترز)

ونال جائزةَ «أفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج» الكوريُّ الجنوبي لي كانغ إن (باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني)، ليصبح أول لاعب يفوز بها في نسختين متتاليتين. وتفوق على مواطنه هوانغ إن بيوم (فينورد الهولندي وبورتو البرتغالي) والياباني أياسي أويدا (فينورد روتردام الهولندي وليل الفرنسي).

ولدى السيدات، فازت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ بالجائزة على حساب الأسترالية هولي ماكنمارا، والكورية الجنوبية كيم هاي ري.

وأضافت كايتلين فورد جائزة «أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة» إلى جائزتي «أفضل لاعبة شابة في آسيا» لعام 2011 و«أفضل لاعبة في آسيا» لعام 2016، لتصبح بذلك الأسترالية المخضرمة أول لاعب أو لاعبة يحقق هذه الثلاثية الفريدة.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من البريكان بشأن مشاركته في المنافسة على الجائزة، إلا إنه فضّل عدم الإدلاء بأي تصريح، وغادر موقع الحفل برفقة عدد من مسؤولي النادي الأهلي.

المسحل والبريكان والدوسري والرزيزاء قبل انطلاق الحفل (نادي الهلال)

وكانت الأجواء مختلفة قبل ساعات من إعلان النتيجة، حين اجتمع المرشحون الثلاثة، سالم الدوسري وفراس البريكان والإيراني علي رضا بيرانوند، في العاصمة التايلاندية، وسط طموحات متباينة للفوز بالجائزة الفردية الأبرز على مستوى القارة.

وعلى مسرح «أكسرا كينغ باور»، الذي احتضن الحفل، حضرت التفاصيلُ الصغيرة لتكشف عن شيء من ملامح المنافسة؛ إذ اختار سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي والهلال، الظهور بالزي السعودي، فيما ارتدى البريكان بدلة رسمية، وكذلك فعل منافسهما الإيراني بيرانوند.

وكان البريكان من أوائل المرشحين وصولاً إلى قاعة الحفل، بينما وصل الدوسري قبل لحظات قليلة من انطلاق مراسم توزيع الجوائز، قبل أن يجلس الثلاثة متجاورين، وفق الترتيبات البروتوكولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعكست تصريحات اللاعبين قبل الحفل اختلاف نظرتهم إلى الجائزة؛ فالدوسري، الذي سبق له التتويج باللقب مرتين، لم يرفع سقف التوقعات بشأن فوزه لثالث مرة، رغم أن تحقيق ذلك كان سيمنحه إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.

وقال قائد الهلال في المؤتمر الصحافي الذي سبق الحفل: «من الطبيعي أن يبحث كل لاعب عن كتابة اسمه في التاريخ، لكن الأمر قضاء وقدر، وسواء أفزتُ أم خسرتُ فلن تكون هذه نهاية المطاف، وسأواصل العمل لتحقيق أهدافي».

أما البريكان، فكان أكبر تعبيراً عن تطلعه إلى التتويج، بعدما وصف وصوله إلى قائمة المرشحين بأنه تحقيق لحلم راوده منذ الطفولة، مؤكداً أن الفوز بالجائزة قد يشكل انطلاقة جديدة في مسيرته الكروية.

الحارس الإيراني لحظة تتويجه بالجائزة ويبدو انفانتينو والشيخ سلمان آل خليفة (رويترز)

وقال مهاجم الأهلي: «منذ الطفولة تحلم بأن تكون بين الأساطير، ووصولك إلى هذا المكان نتيجة عمل مستمر، وهو أمر ليس سهلاً».

وفي المقابل، حمل بيرانوند طموحاً مختلفاً؛ إذ كان يتطلع إلى إعادة الجائزة إلى كرة القدم الإيرانية بعد غياب امتد 23 عاماً، معبّراً عن تقديره لمنافسيه السعوديين.

وقال الحارس الإيراني في المؤتمر الصحافي: «يشرفني الوجود إلى جانب زملائي من السعودية، فهما لاعبان كبيران، وقد تابعت مبارياتهما مع نادييهما في (دوري أبطال آسيا)».

ومع إعلان اسم بيرانوند فائزاً بالجائزة، كان الدوسري والبريكان من بين الذين بادروا إلى تهنئة الحارس الإيراني، في مشهد عكس الروح الرياضية بين المتنافسين، رغم اختلاف مشاعرهم حيال النتيجة.

وفي ختام مراسم التكريم، طُلب من الثنائي السعودي الصعود إلى منصة الحفل لالتقاط صورة تذكارية مع جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، وبدر الرزيزاء رئيس «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، إضافة إلى ياسر المسحل عضو مجلس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».

وفي مؤتمر صحافي أعقب مراسم التتويج وسط حضور إعلامي محدود، حضر الإيراني علي رضا بيرانوند الفائز بجائزة «أفضل لاعب آسيوي»، والكورية الشمالية يو جونغ هيانغ الفائزة بجائزة «أفضل لاعبة واعدة».

وأعرب الإيراني علي رضا بيرانوند عن سعادته الكبيرة بتتويجه بجائزة «أفضل لاعب في آسيا» لعام 2026، مؤكداً أن الجائزة تمثل تحقيقاً لأحد أكبر أحلامه في مسيرته الرياضية بعد 7 سنوات من العمل المتواصل منذ ترشحه الأول للجائزة عام 2019.

وقال بيرانوند، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب حفل جوائز «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في العاصمة التايلاندية بانكوك، في تصريحات أدلى بها باللغة الفارسية ونقلها مترجم إلى الإنجليزية: «أنا سعيد للغاية، ولا أستطيع وصف هذه اللحظة. إنه إنجاز كبير لكرة القدم الإيرانية، بعدما تمكن لاعب من بلادي من الفوز بهذه الجائزة بعد غياب 23 عاماً».

وأضاف الحارس الإيراني: «بذلت جهوداً كبيرة طيلة السنوات الماضية، وكان الفوز بهذه الجائزة أحد أكبر أحلامي في مسيرتي الرياضية. منذ ترشحي لها عام 2019، مرّت 7 سنوات من العمل الجاد والمحافظة على المستوى، حتى وصلت إلى هذه اللحظة في بانكوك».