الأهلي والنصر يشعلان عودة الدوري السعودي بكلاسيكو ناريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343421-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
الأهلي والنصر يشعلان عودة الدوري السعودي بكلاسيكو ناري
رونالدو خلال تدريبات النصر الأخيرة (نادي النصر)
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية الجمعة، صوب ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين السعودي، ويحمل أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على المراكز الأولى، في ظل سعي الفريقين لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.
ويتطلع النصر، حامل لقب النسخة الماضية، إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وعدم التفريط في المزيد من النقاط التي قد تمنح منافسيه فرصة الابتعاد بالصدارة، في حين يأمل الأهلي في استثمار إقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره لتحقيق انتصار يعزز حظوظه في الاقتراب من المربع الذهبي والدخول بقوة في دائرة المنافسة.
ويدخل النصر المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة، متساوياً مع القادسية صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بنقطتين عن الهلال المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة؛ وهو ما يجعل الفوز في جدة فرصة مهمة للفريق من أجل مواصلة الضغط على منافسيه وانتزاع الصدارة في الجولات المقبلة.
ويقدم النصر مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، بعدما حقق تسعة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل خسارة وحيدة في 11 مباراة، كما يمتلك قوة هجومية لافتة، بعدما سجل لاعبوه 28 هدفاً، ويأمل المدرب الأسترالي بوستيكوغلو في استمرار الفاعلية الهجومية لفريقه، خاصة في المواجهات الكبرى التي تتطلب استغلال أنصاف الفرص.
وتشهد المباراة الظهور الأول لقائد الفريق كريستيانو رونالدو مع النصر عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب البرتغال في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهياً مسيرة استمرت 23 عاماً بقميص منتخب بلاده، خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات.
على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وأربع هزائم، دون أن يتعادل في مبارياته الـ11 بالمسابقة حتى الآن، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف مسيرة حامل اللقب وتحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في سباق المراكز المتقدمة.
ويعول الأهلي على قدرات مجموعة من أبرز لاعبيه مثل الإنجليزي إيفان توني، والبرتغالي فرنسيسكو ترينكاو، من أجل تجاوز عقبة النصر وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، خصوصاً أنه يمتلك بدوره سجلاً هجومياً جيداً بتسجيل 28 هدفاً، لكنه يحتاج إلى تحسين صلابته الدفاعية بعدما استقبلت شباكه 19 هدفاً.
وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب الطموحات واختلاف الحسابات، حيث يبحث النصر عن انتصار يبقيه في قلب المنافسة على الاحتفاظ باللقب، في حين يتطلع الأهلي إلى توجيه رسالة قوية لمنافسيه بأن طموحاته هذا الموسم لا تقتصر على المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.
«أفضل لاعب آسيوي»: تتويج جدلي للقفاز الإيراني... وخسارة صادمة للبريكان
سالم الدوسري وانفانتينو والبريكان ورئيس اتحاد الكرة السعودي الرزيزاء في لقطة قبل انطلاق الحفل (رويترز)
غادر فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي، مقر حفل جوائز «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاعر مختلفة تماماً عن تلك التي رافقته لحظة وصوله؛ إذ ظهرت عليه علامات الإحباط والتأثر بعد إعلان فوز الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند بجائزة «أفضل لاعب في آسيا»، وهو الأمر الذي شكل صدمة لمجتمع كرة القدم في القارة بأكملها.
وبات رضا أول حارس مرمى يُحرز الجائزة، وأصبح خامس إيراني يحرز الجائزة بعد خداداد عزيزي (1996)، وعلي دائي (1999)، ومهدي مهدويكيا (2003)، وعلي كريمي (2004).
كما أن هذه أول مرة يخفق فيها اللاعبون العرب في إحراز الجائزة منذ عام 2013 الذي حصل فيه على الجائزة الصيني جينغ جي.
ويُعدّ بيرانوند ثاني حارس مرمى يترشح لهذه الجائزة، بعد السعودي محمد الدعيع عام 1996، وهذه ثاني مرة يدخل فيها القائمة بعد ترشحه عام 2019.
وتألق بيرانوند (34 عاماً) في «مونديال 2026»، رغم إخفاق منتخب بلاده في تجاوز دور المجموعات بفارق الأهداف. واختير «أفضل لاعب في مباراة بلجيكا» بعد تصديه لـ7 محاولات وحرمانه ماكسيم دي كويبر من التسجيل من مسافة قريبة، وصدّ في المجمل 15 كرة.
ونال جائزةَ «أفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج» الكوريُّ الجنوبي لي كانغ إن (باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني)، ليصبح أول لاعب يفوز بها في نسختين متتاليتين. وتفوق على مواطنه هوانغ إن بيوم (فينورد الهولندي وبورتو البرتغالي) والياباني أياسي أويدا (فينورد روتردام الهولندي وليل الفرنسي).
ولدى السيدات، فازت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ بالجائزة على حساب الأسترالية هولي ماكنمارا، والكورية الجنوبية كيم هاي ري.
وأضافت كايتلين فورد جائزة «أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة» إلى جائزتي «أفضل لاعبة شابة في آسيا» لعام 2011 و«أفضل لاعبة في آسيا» لعام 2016، لتصبح بذلك الأسترالية المخضرمة أول لاعب أو لاعبة يحقق هذه الثلاثية الفريدة.
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من البريكان بشأن مشاركته في المنافسة على الجائزة، إلا إنه فضّل عدم الإدلاء بأي تصريح، وغادر موقع الحفل برفقة عدد من مسؤولي النادي الأهلي.
وكانت الأجواء مختلفة قبل ساعات من إعلان النتيجة، حين اجتمع المرشحون الثلاثة، سالم الدوسري وفراس البريكان والإيراني علي رضا بيرانوند، في العاصمة التايلاندية، وسط طموحات متباينة للفوز بالجائزة الفردية الأبرز على مستوى القارة.
وعلى مسرح «أكسرا كينغ باور»، الذي احتضن الحفل، حضرت التفاصيلُ الصغيرة لتكشف عن شيء من ملامح المنافسة؛ إذ اختار سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي والهلال، الظهور بالزي السعودي، فيما ارتدى البريكان بدلة رسمية، وكذلك فعل منافسهما الإيراني بيرانوند.
وكان البريكان من أوائل المرشحين وصولاً إلى قاعة الحفل، بينما وصل الدوسري قبل لحظات قليلة من انطلاق مراسم توزيع الجوائز، قبل أن يجلس الثلاثة متجاورين، وفق الترتيبات البروتوكولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وعكست تصريحات اللاعبين قبل الحفل اختلاف نظرتهم إلى الجائزة؛ فالدوسري، الذي سبق له التتويج باللقب مرتين، لم يرفع سقف التوقعات بشأن فوزه لثالث مرة، رغم أن تحقيق ذلك كان سيمنحه إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.
وقال قائد الهلال في المؤتمر الصحافي الذي سبق الحفل: «من الطبيعي أن يبحث كل لاعب عن كتابة اسمه في التاريخ، لكن الأمر قضاء وقدر، وسواء أفزتُ أم خسرتُ فلن تكون هذه نهاية المطاف، وسأواصل العمل لتحقيق أهدافي».
أما البريكان، فكان أكبر تعبيراً عن تطلعه إلى التتويج، بعدما وصف وصوله إلى قائمة المرشحين بأنه تحقيق لحلم راوده منذ الطفولة، مؤكداً أن الفوز بالجائزة قد يشكل انطلاقة جديدة في مسيرته الكروية.
وقال مهاجم الأهلي: «منذ الطفولة تحلم بأن تكون بين الأساطير، ووصولك إلى هذا المكان نتيجة عمل مستمر، وهو أمر ليس سهلاً».
وفي المقابل، حمل بيرانوند طموحاً مختلفاً؛ إذ كان يتطلع إلى إعادة الجائزة إلى كرة القدم الإيرانية بعد غياب امتد 23 عاماً، معبّراً عن تقديره لمنافسيه السعوديين.
وقال الحارس الإيراني في المؤتمر الصحافي: «يشرفني الوجود إلى جانب زملائي من السعودية، فهما لاعبان كبيران، وقد تابعت مبارياتهما مع نادييهما في (دوري أبطال آسيا)».
ومع إعلان اسم بيرانوند فائزاً بالجائزة، كان الدوسري والبريكان من بين الذين بادروا إلى تهنئة الحارس الإيراني، في مشهد عكس الروح الرياضية بين المتنافسين، رغم اختلاف مشاعرهم حيال النتيجة.
وفي ختام مراسم التكريم، طُلب من الثنائي السعودي الصعود إلى منصة الحفل لالتقاط صورة تذكارية مع جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، وبدر الرزيزاء رئيس «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، إضافة إلى ياسر المسحل عضو مجلس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».
وفي مؤتمر صحافي أعقب مراسم التتويج وسط حضور إعلامي محدود، حضر الإيراني علي رضا بيرانوند الفائز بجائزة «أفضل لاعب آسيوي»، والكورية الشمالية يو جونغ هيانغ الفائزة بجائزة «أفضل لاعبة واعدة».
وأعرب الإيراني علي رضا بيرانوند عن سعادته الكبيرة بتتويجه بجائزة «أفضل لاعب في آسيا» لعام 2026، مؤكداً أن الجائزة تمثل تحقيقاً لأحد أكبر أحلامه في مسيرته الرياضية بعد 7 سنوات من العمل المتواصل منذ ترشحه الأول للجائزة عام 2019.
وقال بيرانوند، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب حفل جوائز «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في العاصمة التايلاندية بانكوك، في تصريحات أدلى بها باللغة الفارسية ونقلها مترجم إلى الإنجليزية: «أنا سعيد للغاية، ولا أستطيع وصف هذه اللحظة. إنه إنجاز كبير لكرة القدم الإيرانية، بعدما تمكن لاعب من بلادي من الفوز بهذه الجائزة بعد غياب 23 عاماً».
وأضاف الحارس الإيراني: «بذلت جهوداً كبيرة طيلة السنوات الماضية، وكان الفوز بهذه الجائزة أحد أكبر أحلامي في مسيرتي الرياضية. منذ ترشحي لها عام 2019، مرّت 7 سنوات من العمل الجاد والمحافظة على المستوى، حتى وصلت إلى هذه اللحظة في بانكوك».
الأهلي والنصر يشعلان عودة الدوري السعودي بكلاسيكو ناريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343421-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
الأهلي والنصر يشعلان عودة الدوري السعودي بكلاسيكو ناري
رونالدو خلال تدريبات النصر الأخيرة (نادي النصر)
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية الجمعة، صوب ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين السعودي، ويحمل أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على المراكز الأولى، في ظل سعي الفريقين لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.
ويتطلع النصر، حامل لقب النسخة الماضية، إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وعدم التفريط في المزيد من النقاط التي قد تمنح منافسيه فرصة الابتعاد بالصدارة، في حين يأمل الأهلي في استثمار إقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره لتحقيق انتصار يعزز حظوظه في الاقتراب من المربع الذهبي والدخول بقوة في دائرة المنافسة.
ويدخل النصر المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة، متساوياً مع القادسية صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بنقطتين عن الهلال المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة؛ وهو ما يجعل الفوز في جدة فرصة مهمة للفريق من أجل مواصلة الضغط على منافسيه وانتزاع الصدارة في الجولات المقبلة.
ويقدم النصر مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، بعدما حقق تسعة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل خسارة وحيدة في 11 مباراة، كما يمتلك قوة هجومية لافتة، بعدما سجل لاعبوه 28 هدفاً، ويأمل المدرب الأسترالي بوستيكوغلو في استمرار الفاعلية الهجومية لفريقه، خاصة في المواجهات الكبرى التي تتطلب استغلال أنصاف الفرص.
وتشهد المباراة الظهور الأول لقائد الفريق كريستيانو رونالدو مع النصر عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب البرتغال في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهياً مسيرة استمرت 23 عاماً بقميص منتخب بلاده، خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات.
على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وأربع هزائم، دون أن يتعادل في مبارياته الـ11 بالمسابقة حتى الآن، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف مسيرة حامل اللقب وتحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في سباق المراكز المتقدمة.
ويعول الأهلي على قدرات مجموعة من أبرز لاعبيه مثل الإنجليزي إيفان توني، والبرتغالي فرنسيسكو ترينكاو، من أجل تجاوز عقبة النصر وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، خصوصاً أنه يمتلك بدوره سجلاً هجومياً جيداً بتسجيل 28 هدفاً، لكنه يحتاج إلى تحسين صلابته الدفاعية بعدما استقبلت شباكه 19 هدفاً.
وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب الطموحات واختلاف الحسابات، حيث يبحث النصر عن انتصار يبقيه في قلب المنافسة على الاحتفاظ باللقب، في حين يتطلع الأهلي إلى توجيه رسالة قوية لمنافسيه بأن طموحاته هذا الموسم لا تقتصر على المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.
«موسم الرياض» يطلق مهرجان إثنوسبورت الثقافي في المربع الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343388-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
«موسم الرياض» يطلق مهرجان إثنوسبورت الثقافي في المربع الجديد
نجم الدين إردوغان وتركي آل الشيخ أمام أحد الأقسام المخصصة للفنون والحرف اليدوية (الشرق الأوسط)
بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ونجم الدين بلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، انطلقت مساء الخميس فعاليات «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» في منطقة المربع الجديد بالعاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 18 دولة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية.
وتُعد هذه أول نسخة من المهرجان تقام خارج تركيا ويستضيفها «موسم الرياض»، وسط حضور ممثلي الدول والاتحادات الرياضية، وضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.
واستهل الحفل بكلمة للمستشار تركي آل الشيخ، معرباً من خلالها عن شكره وتقديره للقيادة على دعمها المستمر لقطاع الترفيه وموسم الرياض.
وقال: «أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه وموسم الرياض».
وأكد آل الشيخ أن موسم الرياض يواصل في نسخته السابعة مسيرته في استقطاب الفعاليات العالمية وتقديم تجارب متنوعة، مشيراً إلى أن الموسم يحرص منذ انطلاقه عام 2019 على تنويع محتواه في مختلف المجالات، وأن استضافة المهرجان تأتي امتداداً لهذا التوجه، بمشاركة أكثر من 18 دولة شقيقة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية، في احتفال يعكس ثراء تراث الشعوب وتنوع ثقافاتها.
وتطرق إلى الشراكة مع الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، موضحاً أن التعاون بين الجانبين أُعلن عنه في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن استضافة المهرجان في الرياض تمثل ثمرة لهذا التعاون على أرض الرياض.
️| نجم الدين بلال رجب طيب أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنو سبورت، في حديثه لوسائل الإعلام:- نستعرض في مهرجان الإثنو سبورت تنوع الثقافات والرياضات التقليدية من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة نحو 20 دولة، ونؤمن بأن احترام ثقافات الآخرين وتقدير اختلافها يمثل خطوة أولى نحو تحقيق... pic.twitter.com/SyopxFSDHd
كما أعرب عن شكره لرئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، بلال إردوغان، على جهوده وتعاونه، وما تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة، مؤكداً اعتزازه بالشراكة القائمة بين الجانبين، التي ستتواصل العام المقبل من خلال رعاية موسم الرياض لنسخة المهرجان المقرر إقامتها في إسطنبول عام 2027.
من جانبه، استهل نجم الدين بلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي لإثنوسبورت، كلمته بتوجيه التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ، وضيوف المهرجان من الرياضيين والفنانين والمثقفين، ناقلاً إليهم تحيات الشعب التركي، وتحيات رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب إردوغان، معرباً عن سعادته بإقامة «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» للمرة الأولى في المملكة، ضمن فعاليات موسم الرياض، ولقاء المشاركين والضيوف في العاصمة الرياض.
وأكد إردوغان أن استضافة المملكة للمهرجان تمثل سابقة جديدة في مسيرة الاتحاد العالمي لإثنوسبورت، مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية بين المملكة والجمهورية التركية تستند إلى الإيمان والتاريخ المشتركين، والروابط المتينة التي تجمع الشعبين، وأن الرياضات التقليدية تشكل إحدى الوسائل التي تسهم في التقريب بين الشعوب وتعزيز التواصل بينها.
وأوضح أن الاتحاد طالما تطلع إلى نقل تجربة «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» إلى مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكمل المهرجان دورته الثامنة في مدينة إسطنبول، مؤكداً أن استضافة الرياض تمثل تحقيقاً لأحد تلك الطموحات، بفضل ما حظي به المهرجان من دعم وحفاوة استقبال في المملكة.
وأشار إردوغان إلى أن الاتحاد العالمي لإثنوسبورت يضم حالياً 56 مؤسسة عضواً من 34 دولة موزعة على خمس قارات، ويعمل بالتعاون مع أعضائه على إحياء الرياضات والألعاب التقليدية والمحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، إلى جانب جمع المشاركين من مختلف الدول في ساحة واحدة، بما يعزز قيم الصداقة والسلام والتضامن بين الشعوب.
وبيّن أن المهرجان يستضيف في الرياض مئات المشاركين القادمين من مختلف أنحاء العالم، لإحياء موروثهم الثقافي ومشاركة تقاليدهم مع الآخرين، مؤكداً أن الفعاليات صُممت لتناسب الأطفال والشباب والنساء ومختلف الفئات العمرية، من خلال برنامج يجمع الرياضات والألعاب التقليدية والفنون والحرف اليدوية والمأكولات المتنوعة، التي تمثل في مجموعها جوانب من الإرث الإنساني المشترك الذي تناقلته الأجيال في مختلف البلدان.
وتطرق إردوغان إلى المكانة التي تحتلها رياضات المصارعة وركوب الخيل والرماية في الموروث الإسلامي، مشيراً إلى ارتباطها بسيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي أُرسل رحمة للعالمين، مشيراً إلى أن النبي الكريم مارس المصارعة وحث على ركوب الخيل والرماية، وأن المحافظة على هذا الإرث تمثل امتداداً للقيم والتقاليد التي توارثتها الأجيال.
وشدد على أهمية العودة إلى الجذور وتعزيز القواسم المشتركة بين الشعوب، وتوثيق الروابط بينها من خلال ترسيخ قيم الاحترام والتضامن والسلام والاهتمام بالتقاليد، مشيداً بما لمسه في الرياض من مستوى متميز في التنظيم وكرم الضيافة، وعدّ ذلك دليلاً على الجهود المبذولة لإنجاح المهرجان.
كما عبّر عن أمله في أن يسهم «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» في تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة والجمهورية التركية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم الأهداف المشتركة في المحافظة على الرياضات التقليدية ونشر ثقافتها.
| جانب من حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ونجم الدين بلال رجب طيب أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنو سبورت، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإثنو سبورت. pic.twitter.com/whC21E5mhU
إلى ذلك، شهد حفل الافتتاح تقديم عرض فني واستعراضي رئيسي بدأ بدخول الفرق المشاركة يتقدمها المشاركون من المملكة العربية السعودية، حيث جسّد العرض الموروث الرياضي والثقافي للشعوب من خلال لوحات استعراضية استحضرت تاريخ الرياضات التقليدية وما ارتبط بها من مهارات وفنون توارثتها الأجيال، في مشاهد جمعت بين الأداء الفني والعناصر التراثية، وعكست التنوع الثقافي الذي يحتفي به المهرجان، وسط تصفيق وإعجاب الحضور من ضيوف الحفل وممثلي الدول المشاركة.
ويقدم «مهرجان إثنوسبورت الثقافي»، الذي تستمر فعالياته حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تجربة تجمع المنافسات الرياضية التقليدية والعروض الثقافية والفنون الشعبية، بمشاركة مئات الرياضيين والفنانين والحرفيين القادمين من مختلف دول العالم، بهدف التعريف بالموروث الرياضي والثقافي للشعوب والمحافظة عليه.
وتشمل فعاليات المهرجان أنواعاً من المصارعة التقليدية، والفروسية والرماية بالقوس، إلى جانب الألعاب الشعبية والذهنية، وورش الحرف اليدوية والعروض الفلكلورية، فضلاً عن مساحات تفاعلية مخصصة للأطفال والعائلات، تتيح للزوار التعرف على الرياضات التقليدية وممارستها.
ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل، في منطقة المربع الجديد بمدينة الرياض، فيما تتوفر التذاكر عبر منصة «ويبوك»، ليضيف المهرجان إلى فعاليات موسم الرياض تجربة دولية تجمع الرياضة والتراث والثقافة في وجهة واحدة.