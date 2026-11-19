أكد عبد الله كبوها، رئيس «لجنة الرقابة المالية» في «رابطة الدوري السعودي للمحترفين»، أن الرابطة تدرس التجارب الدولية، بما فيها تجربة نادي ليون الفرنسي والتجربة الصينية، لتفادي الأخطاء التي شهدتها، مشيراً إلى أن «الرقابة المالية» في الدوري السعودي تستند إلى 3 مؤشرات رئيسية، هي سداد المستحقات، وضبط نسبة مصروفات الفريق، ومراقبة الخسائر.

وقال كبوها، خلال الورشة الإعلامية التي نظمتها الرابطة، الخميس: «الرقابة المالية عمل مستمر ضمن مشروع بدأ عام 2012 وتدرّج بمسمياته. والتجارب الأوروبية بدأت في الثمانينات وتطورت في الألفية؛ لذا تختلف الظروف. نعتمد 3 مؤشرات: سداد المستحقات، وألا تتجاوز مصروفات الفريق نسبة 75 في المائة، ومؤشر الخسائر».

وأضاف: «ننظر إلى التجارب الخارجية، مثل تجربة نادي ليون والتجربة الصينية، ونسعى إلى تفادي الأخطاء التي شهدتها. الرقابة المالية عمل فريد من نوعه، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة».

️ | عبدالله كبوها، رئيس لجنة الرقابة المالية:«ننظر إلى التجارب الخارجية، مثل تجربة نادي ليون والتجربة الصينية، ونسعى إلى تفادي الأخطاء التي شهدتها. الرقابة المالية عمل فريد من نوعه، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة». — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وأوضح كبوها أن الأندية تستطيع الخروج من الرقابة المالية النشطة خلال فترة واحدة إذا نجحت في تصحيح أوضاعها، قائلاً: «يقدّم النادي بياناته ونتائجه، ويكون على دراية بوضعه عند تسليمها. كما يمكنه تجاوز الرقابة النشطة خلال فترة واحدة، مثلاً عبر زيادة الإيرادات أو بيع اللاعبين».

وفي سياق متصل، أوضحت «رابطة الدوري السعودي للمحترفين» أن لائحة الرقابة المالية تربط إنفاق الأندية على كرة القدم بإيراداتها، وفق سقف يبدأ عند 80 في المائة خلال موسم 2025-2026، بوصفه مرحلة تجريبية غير إلزامية، ثم ينخفض إلى 75 في المائة في موسم 2026-2027، وصولاً إلى 70 في المائة.

| رابطة الدوري السعودي للمحترفين توضح آلية لائحة الرقابة المالية: يُربط إنفاق النادي على كرة القدم بإيراداته، وفق سقف يتدرج من 80في المائة في موسم 2025/26، وهو غير إلزامي ويمثل مرحلة تمهيدية، إلى 75في المائة في موسم 2026/27، وصولاً إلى 70في المائة. pic.twitter.com/52yPwUKcva — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وحسب اللائحة، فإن عدم تصحيح النادي أوضاعه المالية يؤدي إلى إحالة ملفه إلى «لجنة الرقابة المالية»، التي يمكنها فرض عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والغرامات المالية، مروراً بفرض قيود على تسجيل اللاعبين، وخصم النقاط، وصولاً إلى الهبوط، مع إتاحة الاستئناف أمام «مركز التحكيم الرياضي السعودي».

وفي ملف برنامج الاستقطاب، كشفت الرابطة عن آلية توزيع مخصصات الأندية، بواقع 22 في المائة حصة متساوية لكل نادٍ، و22 في المائة وفق الأداء الرياضي ونتائج الفريق في المسابقات، و28 في المائة بناءً على الأداء التجاري، بما يشمل إيرادات التذاكر والرعاية والمنتجات، و28 في المائة وفق المشاهدة التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الرابطة أن النادي يتلقى رداً خلال 3 أيام عمل في كل مرحلة من مراحل برنامج الاستقطاب، مع احتفاظه بحق الاعتراض، فيما يبقى اختيار اللاعب من صلاحيات النادي.