بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ونجم الدين بلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، انطلقت مساء الخميس فعاليات «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» في منطقة المربع الجديد بالعاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 18 دولة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية.

وتُعد هذه أول نسخة من المهرجان تقام خارج تركيا ويستضيفها «موسم الرياض»، وسط حضور ممثلي الدول والاتحادات الرياضية، وضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.

واستهل الحفل بكلمة للمستشار تركي آل الشيخ، معرباً من خلالها عن شكره وتقديره للقيادة على دعمها المستمر لقطاع الترفيه وموسم الرياض.

وقال: «أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه وموسم الرياض».

آل الشيخ ونجم الدين إردوغان يطلعان على فعاليات المهرجان (الشرق الأوسط)

وأكد آل الشيخ أن موسم الرياض يواصل في نسخته السابعة مسيرته في استقطاب الفعاليات العالمية وتقديم تجارب متنوعة، مشيراً إلى أن الموسم يحرص منذ انطلاقه عام 2019 على تنويع محتواه في مختلف المجالات، وأن استضافة المهرجان تأتي امتداداً لهذا التوجه، بمشاركة أكثر من 18 دولة شقيقة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية، في احتفال يعكس ثراء تراث الشعوب وتنوع ثقافاتها.

وتطرق إلى الشراكة مع الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، موضحاً أن التعاون بين الجانبين أُعلن عنه في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن استضافة المهرجان في الرياض تمثل ثمرة لهذا التعاون على أرض الرياض.

️| نجم الدين بلال رجب طيب أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنو سبورت، في حديثه لوسائل الإعلام:- نستعرض في مهرجان الإثنو سبورت تنوع الثقافات والرياضات التقليدية من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة نحو 20 دولة، ونؤمن بأن احترام ثقافات الآخرين وتقدير اختلافها يمثل خطوة أولى نحو تحقيق... pic.twitter.com/SyopxFSDHd — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

كما أعرب عن شكره لرئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، بلال إردوغان، على جهوده وتعاونه، وما تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة، مؤكداً اعتزازه بالشراكة القائمة بين الجانبين، التي ستتواصل العام المقبل من خلال رعاية موسم الرياض لنسخة المهرجان المقرر إقامتها في إسطنبول عام 2027.

من جانبه، استهل نجم الدين بلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي لإثنوسبورت، كلمته بتوجيه التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ، وضيوف المهرجان من الرياضيين والفنانين والمثقفين، ناقلاً إليهم تحيات الشعب التركي، وتحيات رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب إردوغان، معرباً عن سعادته بإقامة «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» للمرة الأولى في المملكة، ضمن فعاليات موسم الرياض، ولقاء المشاركين والضيوف في العاصمة الرياض.

المهرجان يقام في منطقة المربع الجديد بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

وأكد إردوغان أن استضافة المملكة للمهرجان تمثل سابقة جديدة في مسيرة الاتحاد العالمي لإثنوسبورت، مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية بين المملكة والجمهورية التركية تستند إلى الإيمان والتاريخ المشتركين، والروابط المتينة التي تجمع الشعبين، وأن الرياضات التقليدية تشكل إحدى الوسائل التي تسهم في التقريب بين الشعوب وتعزيز التواصل بينها.

وأوضح أن الاتحاد طالما تطلع إلى نقل تجربة «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» إلى مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكمل المهرجان دورته الثامنة في مدينة إسطنبول، مؤكداً أن استضافة الرياض تمثل تحقيقاً لأحد تلك الطموحات، بفضل ما حظي به المهرجان من دعم وحفاوة استقبال في المملكة.

وأشار إردوغان إلى أن الاتحاد العالمي لإثنوسبورت يضم حالياً 56 مؤسسة عضواً من 34 دولة موزعة على خمس قارات، ويعمل بالتعاون مع أعضائه على إحياء الرياضات والألعاب التقليدية والمحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، إلى جانب جمع المشاركين من مختلف الدول في ساحة واحدة، بما يعزز قيم الصداقة والسلام والتضامن بين الشعوب.

| لقطات منوعة من افتتاح مهرجان الإثنو سبورت في مدينة الرياض. pic.twitter.com/QxLCfsE5AB — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وبيّن أن المهرجان يستضيف في الرياض مئات المشاركين القادمين من مختلف أنحاء العالم، لإحياء موروثهم الثقافي ومشاركة تقاليدهم مع الآخرين، مؤكداً أن الفعاليات صُممت لتناسب الأطفال والشباب والنساء ومختلف الفئات العمرية، من خلال برنامج يجمع الرياضات والألعاب التقليدية والفنون والحرف اليدوية والمأكولات المتنوعة، التي تمثل في مجموعها جوانب من الإرث الإنساني المشترك الذي تناقلته الأجيال في مختلف البلدان.

وتطرق إردوغان إلى المكانة التي تحتلها رياضات المصارعة وركوب الخيل والرماية في الموروث الإسلامي، مشيراً إلى ارتباطها بسيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي أُرسل رحمة للعالمين، مشيراً إلى أن النبي الكريم مارس المصارعة وحث على ركوب الخيل والرماية، وأن المحافظة على هذا الإرث تمثل امتداداً للقيم والتقاليد التي توارثتها الأجيال.

وشدد على أهمية العودة إلى الجذور وتعزيز القواسم المشتركة بين الشعوب، وتوثيق الروابط بينها من خلال ترسيخ قيم الاحترام والتضامن والسلام والاهتمام بالتقاليد، مشيداً بما لمسه في الرياض من مستوى متميز في التنظيم وكرم الضيافة، وعدّ ذلك دليلاً على الجهود المبذولة لإنجاح المهرجان.

كما عبّر عن أمله في أن يسهم «مهرجان إثنوسبورت الثقافي» في تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة والجمهورية التركية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم الأهداف المشتركة في المحافظة على الرياضات التقليدية ونشر ثقافتها.

| جانب من حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ونجم الدين بلال رجب طيب أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنو سبورت، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإثنو سبورت. pic.twitter.com/whC21E5mhU — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

إلى ذلك، شهد حفل الافتتاح تقديم عرض فني واستعراضي رئيسي بدأ بدخول الفرق المشاركة يتقدمها المشاركون من المملكة العربية السعودية، حيث جسّد العرض الموروث الرياضي والثقافي للشعوب من خلال لوحات استعراضية استحضرت تاريخ الرياضات التقليدية وما ارتبط بها من مهارات وفنون توارثتها الأجيال، في مشاهد جمعت بين الأداء الفني والعناصر التراثية، وعكست التنوع الثقافي الذي يحتفي به المهرجان، وسط تصفيق وإعجاب الحضور من ضيوف الحفل وممثلي الدول المشاركة.

ويقدم «مهرجان إثنوسبورت الثقافي»، الذي تستمر فعالياته حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تجربة تجمع المنافسات الرياضية التقليدية والعروض الثقافية والفنون الشعبية، بمشاركة مئات الرياضيين والفنانين والحرفيين القادمين من مختلف دول العالم، بهدف التعريف بالموروث الرياضي والثقافي للشعوب والمحافظة عليه.

تركي آل الشيخ ونجم الدين إردوغان لحظة افتتاح الفعاليات (الشرق الأوسط)

وتشمل فعاليات المهرجان أنواعاً من المصارعة التقليدية، والفروسية والرماية بالقوس، إلى جانب الألعاب الشعبية والذهنية، وورش الحرف اليدوية والعروض الفلكلورية، فضلاً عن مساحات تفاعلية مخصصة للأطفال والعائلات، تتيح للزوار التعرف على الرياضات التقليدية وممارستها.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل، في منطقة المربع الجديد بمدينة الرياض، فيما تتوفر التذاكر عبر منصة «ويبوك»، ليضيف المهرجان إلى فعاليات موسم الرياض تجربة دولية تجمع الرياضة والتراث والثقافة في وجهة واحدة.