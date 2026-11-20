تلتقي رياضات الشعوب وتقاليدها الثقافية في العاصمة السعودية مع انطلاق مهرجان «الإثنوسبورت» الذي يستضيفه «موسم الرياض» للمرة الأولى خارج تركيا، بمشاركة أكثر من 18 دولة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية، في فعالية تمتد على مدى عشرة أيام، وتجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية.

وانطلقت فعاليات المهرجان بمنطقة «المربع الجديد» في مدينة الرياض، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، ونجم الدين بلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي لـ«الإثنوسبورت»، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الدول والاتحادات الرياضية والضيوف المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي انتقال المهرجان إلى الرياض بعد استكمال دورته الثامنة في إسطنبول، ضمن خطوة تعكس توجه الاتحاد نحو توسيع نطاق الفعالية والوصول بها لجمهور دولي أوسع، وتستمر هذه النسخة السعودية حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مُقدِّمةً برنامجاً يجمع الرياضات المتوارثة من ثقافات مختلفة، وما يرتبط بها من عادات وفنون وصناعات تقليدية.

ورحَّب المستشار تركي آل الشيخ، في كلمته خلال حفل الافتتاح، بنجم الدين بلال إردوغان والوفود المشاركة، مُقدِّراً دعم القيادة السعودية لقطاع الترفيه و«موسم الرياض».

المستشار تركي آل الشيخ خلال جولته مع نجم الدين بلال إردوغان في المهرجان (هيئة الترفيه)

وأعرب آل الشيخ عن سعادته باستضافة العاصمة السعودية المهرجان للمرة الأولى خارج تركيا، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن توجه «موسم الرياض» في نسخته السابعة لاستقطاب فعاليات دولية متنوعة وإتاحة تجارب تتجاوز الأنماط الترفيهية المعتادة، وتطرق إلى الشراكة مع الاتحاد، التي أُعلنت في إسطنبول خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضح أن استضافة الرياض المهرجان تمثّل أولى ثمار تلك الشراكة، على أن تتواصل العام المقبل من خلال رعاية «موسم الرياض» النسخة المقررة في إسطنبول عام 2027

من جانبه، وصف إردوغان إقامة المهرجان في السعودية محطة جديدة في مسيرة الاتحاد، وفرصة لنقل تجربته إلى جمهور دولي أوسع، مبيناً أن العلاقات التاريخية بين الرياض وأنقرة توفر أرضية للتعاون في المجالات الثقافية والرياضية.

وأضاف أن الاتحاد العالمي لـ«الإثنوسبورت» يضم 56 مؤسسة عضواً من 34 دولة موزعة على خمس قارات، ويعمل على إحياء الرياضات والألعاب التقليدية وتوثيق ممارساتها بالتعاون مع الجهات المعنية في مختلف البلدان.

وأشار إردوغان إلى أن المهرجان يجمع مئات الرياضيين والفنانين والحرفيين، ضمن برنامج يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويضم المنافسات الرياضية والعروض الفنية وورشات الحرف اليدوية وتجارب الطعام، بما يتيح للزوار التعرف على تقاليد الدول المشاركة من خلال أنشطة مباشرة.

المهرجان يجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية (تصوير: تركي العقيلي)

رياضات تعبر الحدود

وتتوزع تجارب المهرجان على مناطق متخصصة، تستعرض أشكالاً مختلفة من الرياضات التقليدية، من المصارعة الزيتية، ومصارعة الأبا، ومصارعة الحزام، إلى عروض الفروسية التي تشمل رمي الرمح من على ظهر الخيل، المعروف باسم «الجيريت»، والرماية بالقوس والسهم في أثناء امتطاء الخيل.

وتتيح منطقة الرماية التقليدية للزوار التعرف على فنون القوس والسهم، وما تتطلبه من دقة وتركيز وانضباط، من خلال استعراض التقنيات المتوارثة في الرماية التركية، التي ارتبطت تاريخياً بالصيد والدفاع عن النفس قبل تطورها إلى رياضة ذات قواعد وممارسات محددة.

وفي تجربة أكثر تفاعلية، تقدم منطقة تحدي الرماية بالقوس والسهم لعبة جماعية يتنافس فيها فريقان باستخدام سهام ذات رؤوس إسفنجية وخوذ وسترات واقية، مع الاحتماء خلف الحواجز ومحاولة إصابة أفراد الفريق المنافس، في نشاط يجمع الحركة والتنافس ضمن أجواء مناسبة للعائلات ومجموعات الأصدقاء.

وتستعيد منطقة الألعاب التقليدية دور الألعاب الشعبية في حياة المجتمعات، من خلال أنشطة جماعية تجمع مختلف الأعمار، وتتيح للزوار التعرف على ألعاب تناقلتها الأجيال، وما ارتبط بها من قيم المشاركة والتواصل والعمل الجماعي.

الموسيقى التقليدية تحضر في مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي (تصوير: تركي العقيلي)

خيام ثقافية وحرف متوارثة

وتشكل الخيام الثقافية إحدى أبرز محطات المهرجان، إذ يضم الموقع عشر خيام تستعرض جوانب متنوعة من الفنون والممارسات التراثية، من الموسيقى والكتاب إلى صناعة السهام وورشات الاستدامة.

وتحمل خيمة «الخان» تصوراً مستوحى من الدور التاريخي للخانات باعتبارها محطات جمعت المسافرين والتجار والثقافات المختلفة، من خلال عروض موسيقية وفنون رقص تقدمها فرق من مناطق متعددة، بما يتيح للزوار التعرف على أنماط فنية متنوعة في مساحة واحدة.

أما منطقة الحرف اليدوية فتضم 15 ورشة تستعرض تقنيات صناعية وفنية متوارثة، من نسج السجاد والتطعيم الزخرفي والحرق على الخشب وصياغة الحلي، إلى فن الإبرو، المعروف بالرسم على الماء، وزخرفة البلاط الخزفي. وتمنح الورشات المشاركين فرصة تجربة هذه الحرف والتعرف على أساليب تنفيذها والقصص الثقافية المرتبطة بها.

ويستكمل المتحف هذا الجانب من خلال مجموعة من الحرف والأزياء والمجوهرات والإكسسوارات التركية التقليدية، إلى جانب أعمال التطريز والدانتيل والنسيج ومقتنيات مرتبطة بتقاليد الحمامات والعبادات، في عرض يستكشف أنماط الحياة والجماليات التي ميزت فترات تاريخية مختلفة.

المهرجان يتيح للزوار فرصة تجربة تنفيذ الحرف اليدوية (تصوير: تركي العقيلي)

من تجارب الأطفال إلى نكهات العالم

ويحظى الأطفال بمساحات مخصصة تجمع التعلم والترفيه، من خلال تسع ورشات عمل موزعة على فئات عمرية من 4 إلى 14 عاماً، تتيح لهم ممارسة الفنون والحرف اليدوية واكتشاف الألعاب والرياضات التقليدية بأساليب تفاعلية.

كما تقدم حديقة التراث الشعبي أنشطة ومسابقات ودية تعرف الصغار بالموروث الرياضي والثقافي، بمشاركة عائلاتهم، إلى جانب منطقة «نكهات العالم» التي تفتتح نافذة على ثقافات الطعام والقهوة، عبر تسعة أقسام تقدم أطباقاً ومشروبات من مناطق مختلفة، وتستعرض طرق تحضير القهوة وتقاليدها، باعتبارها جزءاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات.

وتكتمل التجربة بالعروض الفنية والفلكلورية والمسرحية، التي تجمع الموسيقى والرقصات الشعبية، وتقدم إلى الزوار مشاهد من التقاليد الفنية للدول المشاركة.

ويستقبل مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي زواره يومياً حتى 28 نوفمبر من الخامسة مساءً إلى منتصف الليل، مُتيحاً مساحة تلتقي فيها الرياضة بالثقافة والفنون، وتتحول فيها الألعاب والحرف والممارسات المتوارثة إلى تجارب تفاعلية تتيح للجمهور اكتشاف تنوع الموروث الإنساني.