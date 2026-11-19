عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، عبر تطوير منظومة وطنية متكاملة تضم 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وأسهمت تلك الجهود في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتطوير القدرات الوطنية، بما يدعم بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030». يأتي ذلك مع تحقيق السعودية إنجازاً عالمياً جديداً، بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، ودخولها قائمة أفضل 5 دول بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2026، وتحقيقها المركز الأول في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات (TII)، والمشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، والبنية الحكومية الرقمية (EGI).

وأبرز التقرير تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والممكنات التقنية التي تسهم «سدايا» في تطويرها لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. وتبرز حزمة هذه الجهود عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، الذي يستفيد منه أكثر من 36 مليون مستخدم، بمشاركة 380 جهة حكومية وخاصة، تقدم لهم أكثر من 1800 خدمة رقمية من خلاله، بما يسهم في توحيد تجربة الوصول إلى الخدمات الحكومية وتيسير الاستفادة منها.

تطبيق «توكلنا» وحَّد تجربة الوصول إلى الخدمات الحكومية لتيسير الاستفادة منها (واس)

تعزيز التكامل الحكومي

يمثّل بنك البيانات الوطني إحدى الركائز الأساسية لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات والاستفادة منها، إذ جرى دمج بيانات أكثر من 560 نظاماً حكومياً، واستضافة ما يتجاوز 5.87 بيتابايت من البيانات، كما عززت منصة البيانات المفتوحة مستويات الشفافية والمشاركة المجتمعية، من خلال نشر أكثر من 25 ألف مجموعة بيانات وفق إحصاءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة أكثر من 347 جهة ناشرة.

وامتدت جهود «سدايا» إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية عبر السحابة الحكومية «ديم»، التي تخدم 215 جهة حكومية مستفيدة، وأسهمت في دمج 274 مركز بيانات، وتحقيق أثر مالي يتجاوز 6.7 مليار ريال، فضلاً عن توفير أكثر من 83 خدمة وخاصية سحابية، بما يعزز كفاءة تشغيل الخدمات الحكومية ويرفع مستوى الاستفادة من الموارد التقنية.

وأسهمت منصة «استشراف» في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم صنع القرار الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الجهات الحكومية من صنع السياسات المستندة إلى النماذج التحليلية للبيانات، ورفع مستوى التخطيط والتوزيع للموارد العامة وفق الاحتياجات التنموية، وبما يرفع الكفاءة التشغيلية ويعزّز فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية في تحقيق مستهدفاتها.

واستفاد من خدمات المنصة أكثر من 135 جهة حكومية ولجنة وطنية، وأُعدّت من خلالها أكثر من 2500 دراسة تحليلية وتقرير لدعم اتخاذ القرار.

جهود «سدايا» أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات (واس)

إدارة وحوكمة البيانات

نفّذت «سدايا» 3 دورات قياس ضمن المؤشر الوطني للبيانات «نُضيء»، شملت في دورتها الأخيرة أكثر من 200 جهة حكومية، بهدف رفع مستويات نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية، والامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، والمؤشرات التشغيلية.

كما طوَّرت السعودية ممثلةً في «سدايا» منظومة تنظيمية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تضم 34 وثيقة تنظيمية ونظامية، منها 25 وثيقة في مجال إدارة وحوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية، و9 وثائق في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتنظيمات ذات العلاقة.

رفع الجاهزية وتنمية القدرات

طوَّرت «سدايا» المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي (NAII)، الذي يعتمد على 3 ركائز رئيسية و7 أبعاد و23 مجالاً فرعياً، لقياس مستويات الجاهزية والنضج ومتابعة التقدم في تطبيق التقنيات، وتحديد فرص التحسين، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي ويعزز التبنّي المسؤول والمستدام لهذه التقنيات.

وأسهمت مبادرة «سماي» في تمكين أكثر من 1.2 مليون متدرب في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، ويُعزِّز استدامة التطور التقني ورفع جاهزية رأس المال البشري للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

مؤشر وطني لدعم كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التبنّي المسؤول والمستدام للذكاء الاصطناعي (واس)

كما عزَّزت «سدايا» البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار عبر البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، التي تتيح للجهات الحكومية والخاصة اختبار الحلول المبتكرة ضمن إطار تنظيمي خاضع للإشراف، وتضم مسارين رئيسيين لحماية البيانات الشخصية وتحقيق الإيرادات من البيانات، مع مسار فرعي متخصص في البيانات الحيوية، وضمَّت قائمة خريجي دفعة عام 2025 ستة منتجات وخدمات.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

اعتمدت «سدايا» أكثر من 60 شركة في هذا المجال، بما يشجع الالتزام بالمبادئ الوطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويعزز موثوقية الحلول التقنية المقدمة في المملكة.

وتعكس هذه المنظومة من المشروعات والمبادرات الوطنية تكامل جهود «سدايا» في بناء الممكنات الأساسية، بدءاً من البنية التحتية والهوية الرقمية وتكامل البيانات، وصولاً إلى الحوكمة والابتكار وتنمية القدرات الوطنية، بما يسهم في تعزيز تطور الحكومة الإلكترونية، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، ودعم مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء حكومة رقمية رائدة تقوم على البيانات والذكاء الاصطناعي.