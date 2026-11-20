اكتشف علماء فلك نظاماً نجمياً ثلاثياً غير مألوف، يقع على بعد 28 سنة ضوئية فقط من الأرض، ويضم نجماً قزماً أحمر وقزمين أبيضين، في تكوين نادر يثير تساؤلات بشأن كيفية تطور النجوم وتفاعلها خلال مراحل حياتها.

وأطلق الباحثون على النظام اسم «ويلوبواي» (Welopōʻai)، واكتشفه فريق دولي بقيادة معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية (IREx) في جامعة مونتريال الكندية، خلال عمليات البحث عن كواكب تدور حول القزم الأحمر، ونُشرت نتائج الدراسة، الخميس، في دورية (Astronomy & Astrophysics).

والنظام النجمي هو مجموعة من نجمين أو أكثر ترتبط ببعضها بفعل الجاذبية، وتدور حول مركز مشترك للكتلة. وقد يتكون من نجمين، ويُعرف بالنظام الثنائي، أو ثلاثة نجوم فأكثر، ويُعرف بالنظام المتعدد.

ويضم النظام المكتشف نجماً قزما أحمر، وهو أقل سطوعاً بكثير من الشمس، وقزمين أبيضين، وهما بقايا شديدة الكثافة لنجوم شبيهة بالشمس استنفدت وقودها النووي. ويدور القزم الأحمر حول أحد القزمين الأبيضين في مدار قريب نسبياً، بينما يدور القزم الأبيض الثاني حول النجمين معاً على مسافة أبعد. ويُعد هذا أقرب نظام نجمي ثلاثي معروف يضم قزمين أبيضين، ولا يوجد نظام مماثل معروف على مسافة تقل عن 100 سنة ضوئية من الأرض.

وبدأ الاكتشاف باستخدام جهاز «SPIRou» المثبت على تلسكوب كندا وفرنسا وهاواي في جبل موناكيا بهاواي، والمصمم لرصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية عبر قياس التغيرات الطفيفة في سرعة النجوم بفعل جاذبية الكواكب التي تدور حولها.

لكن أحد الأقزام الحمراء أظهر سلوكاً غير متوقع، إذ رصد العلماء تغيرات في سرعته بلغت نحو 16 كيلومتراً في الثانية، أي أكثر من ألف مرة من التغيرات المتوقعة. وبعد متابعة الرصد لعدة سنوات، توصلوا إلى وجود جسم غير مرئي تزيد كتلته على نصف كتلة الشمس، ويؤثر في حركة النجم.

ورجح الباحثون أن يكون الجسم بقايا نجم استنفد وقوده، وتحديداً قزماً أبيض، نظراً إلى كتلته الكبيرة وسطوعه المنخفض للغاية، وإن لم يستبعدوا في البداية احتمالات أخرى، مثل النجم النيوتروني أو الثقب الأسود.

وللتأكد من طبيعته، استعان الفريق بتلسكوب «جيميني نورث» في هاواي، واستخدم صوراً عالية الدقة التقطها جهاز «ألوبيكي» (Alopeke)، تمكن من خلالها من رصد الجسم الخافت مباشرة وتأكيد أنه قزم أبيض.

وبحسب الفريق، تكمن أهمية الاكتشاف في أنه يثير تساؤلات بشأن كيفية نجاة النجوم من التفاعلات العنيفة خلال تطورها. فعندما يستنفد النجم وقوده النووي، يتمدد ليصبح عملاقاً، قبل أن يفقد طبقاته الخارجية ويترك وراءه نواة شديدة الكثافة تُعرف بالقزم الأبيض.

وتمكن الباحثون من قياس كتلة القزم الأبيض المكتشف بدقة، بهامش خطأ يقل عن 1 في المائة، ما يوفر فرصة لاختبار نماذج تطور النجوم وفهم سلوك المادة في ظروف الكثافة الشديدة.

وتشير الحسابات إلى أن النجم، قبل تحوله إلى قزم أبيض، كانت كتلته أكبر بنحو 40 في المائة من كتلة الشمس، وأنه تمدد خلال مرحلة العملاق ليصبح أكبر بمئات المرات من حجمه الأصلي، وكان هذا التمدد قد يؤدي إلى ابتلاع القزم الأحمر أو اندماج النجمين، لكن القزم الأحمر نجا من هذا المصير، ولا يزال في مدار مستقر، وهو ما يجعل تاريخ النظام لغزاً أمام العلماء.

ويعتزم الباحثون دراسة التفاعلات الجاذبية بين النجوم الثلاثة بصورة أكثر تفصيلاً، لمعرفة ما إذا كانت تساعد في تفسير هذا التكوين الاستثنائي.