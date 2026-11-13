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تكنولوجيا

«سبيس إكس» تحاول التقاط مركبة «ستارشيب» بعد عودتها من مدار الأرض

أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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«سبيس إكس» تحاول التقاط مركبة «ستارشيب» بعد عودتها من مدار الأرض

أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

تستعد شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الجمعة، لإجراء أحدث اختبار لصاروخها «ستارشيب»، الأكبر والأقوى في العالم، في محاولة غير مسبوقة لالتقاط المركبة الفضائية بعد قضائها يوماً في مدار الأرض، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيشكّل نجاح التقاط المرحلة العليا من «ستارشيب» إنجازاً مهماً في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير مركبات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، بما يتيح خفض تكاليف المهمات بشكل كبير وجعل الرحلات الفضائية المتكررة ممكنة.

وقالت «سبيس إكس»: «إذا نجحت المحاولة، فستكون هذه أول عملية استعادة كاملة لنظام إطلاق مداري، ولحظة فارقة في مساعي جعل (ستارشيب) صاروخاً موثوقاً يمكن إعادة استخدامه بسرعة».

وفي الرحلة التجريبية الخامسة عشرة، المقررة الجمعة، تسعى «سبيس إكس» إلى استعادة مرحلتي الصاروخ الضخم البالغ طوله 124 متراً.

وسبق للشركة أن نجحت 3 مرات في التقاط معزّز الدفع، المعروف باسم «سوبر هيفي»، إذ تعود المرحلة الأولى من الصاروخ عمودياً إلى موقع الإطلاق بعيد انطلاقه، لتستقر بين ذراعين ميكانيكيتين.

وستحاول الشركة الآن تكرار العملية مع المركبة الفضائية نفسها. وقد صُممت بعض نسخها لإطلاق أقمار اصطناعية ومراكز بيانات إلى المدار، فيما تعتزم استعمال نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

وقال خبير شؤون الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كلايتون سووب، إن تطوير مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل يمثل «الهدف الأسمى» لقطاع الفضاء.

وأضاف: «لم يتمكن أحد فعلياً من تحقيق ذلك حتى الآن. فالناس يحاولون منذ عهد مكوك الفضاء التابع لـ(ناسا)، لكن المكوك انتهى به الأمر إلى أن يكون حلاً وسطاً، لأن أجزاء كبيرة منه لم تكن قابلة لإعادة الاستخدام».

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تكنولوجيا

«سبيس إكس» تحاول التقاط مركبة «ستارشيب» بعد عودتها من مدار الأرض

أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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TT

«سبيس إكس» تحاول التقاط مركبة «ستارشيب» بعد عودتها من مدار الأرض

أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أجزاء من الصاروخ العملاق «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» (SpaceX) على برج إطلاق بالقرب من بورت إيزابيل بولاية تكساس الأميركية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

تستعد شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الجمعة، لإجراء أحدث اختبار لصاروخها «ستارشيب»، الأكبر والأقوى في العالم، في محاولة غير مسبوقة لالتقاط المركبة الفضائية بعد قضائها يوماً في مدار الأرض، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيشكّل نجاح التقاط المرحلة العليا من «ستارشيب» إنجازاً مهماً في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير مركبات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، بما يتيح خفض تكاليف المهمات بشكل كبير وجعل الرحلات الفضائية المتكررة ممكنة.

وقالت «سبيس إكس»: «إذا نجحت المحاولة، فستكون هذه أول عملية استعادة كاملة لنظام إطلاق مداري، ولحظة فارقة في مساعي جعل (ستارشيب) صاروخاً موثوقاً يمكن إعادة استخدامه بسرعة».

وفي الرحلة التجريبية الخامسة عشرة، المقررة الجمعة، تسعى «سبيس إكس» إلى استعادة مرحلتي الصاروخ الضخم البالغ طوله 124 متراً.

وسبق للشركة أن نجحت 3 مرات في التقاط معزّز الدفع، المعروف باسم «سوبر هيفي»، إذ تعود المرحلة الأولى من الصاروخ عمودياً إلى موقع الإطلاق بعيد انطلاقه، لتستقر بين ذراعين ميكانيكيتين.

وستحاول الشركة الآن تكرار العملية مع المركبة الفضائية نفسها. وقد صُممت بعض نسخها لإطلاق أقمار اصطناعية ومراكز بيانات إلى المدار، فيما تعتزم استعمال نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

وقال خبير شؤون الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كلايتون سووب، إن تطوير مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل يمثل «الهدف الأسمى» لقطاع الفضاء.

وأضاف: «لم يتمكن أحد فعلياً من تحقيق ذلك حتى الآن. فالناس يحاولون منذ عهد مكوك الفضاء التابع لـ(ناسا)، لكن المكوك انتهى به الأمر إلى أن يكون حلاً وسطاً، لأن أجزاء كبيرة منه لم تكن قابلة لإعادة الاستخدام».

مواضيع
أخبار أميركا تكنولوجيا صاروخ بالستي علوم الفضاء أميركا
تكنولوجيا

عطل «مايكروسوفت»... هل أصبحنا أكثر اتصالاً وأقل قدرة على التواصل؟

تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
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عطل «مايكروسوفت»... هل أصبحنا أكثر اتصالاً وأقل قدرة على التواصل؟

تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)
تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)

تخيّل أن تبدأ يوم عملك كالمعتاد، فتكتشف أنك لا تستطيع إرسال بريد إلكتروني، أو التواصل مع زملائك عبر «تيمز»، أو الوصول إلى الملفات التي تحتاج إليها. جهازك يعمل، واتصالك بالإنترنت لم ينقطع، لكن الخدمات التي تعتمد عليها لإنجاز أعمالك لم تعد تستجيب. وربما تكتشف أن لديك وسائل عديدة للتواصل، لكنك لا تعرف كيف تصل إلى شخص تحتاج إليه خارج المنصة التي اعتدت استخدامها.

أعاد العطل الواسع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت»، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وامتدت تداعياته إلى اليوم ، طرح سؤال يتجاوز المشكلة التقنية نفسها: هل جعلتنا كثرة وسائل الاتصال أكثر قدرة على التواصل، أم أكثر اعتماداً على الأنظمة التي توفرها؟

فقد تأثرت خدمات من بينها «أوتلوك» و«تيمز»، إلى جانب تطبيقات أخرى مرتبطة بمنظومة «مايكروسوفت 365»؛ ما أربك أعمال مستخدمين ومؤسسات تعتمد عليها في المراسلات والاجتماعات وتبادل المعلومات.

متصلون دائماً... لكن بمنصة واحدة

خلال السنوات الماضية، أصبح التواصل في العمل أكثر سهولة من أي وقت مضى. يمكن عقد اجتماع بين موظفين في دول مختلفة خلال ثوانٍ، وتبادل الملفات فوراً، ومتابعة المحادثات والمشاريع من جهاز واحد.

لكن هذه السهولة تخفي مفارقة تستحق الانتباه؛ فقد نستخدم تطبيقات متعددة ونعتقد أننا نملك خيارات مختلفة، بينما تعتمد جميعها على بنية تقنية مشتركة. وعندما تتعطل هذه البنية، قد نفقد أكثر من وسيلة اتصال في اللحظة نفسها.

لم تعد المسألة تتعلق بتوقف البريد الإلكتروني وحده، بل بمدى ارتباط أعمالنا وعلاقاتنا المهنية بخدمات قد لا نملك أي سيطرة مباشرة على تشغيلها أو استعادتها.

هل نعرف كيف نصل إلى بعضنا؟

ربما اعتدنا التواصل مع زميل عبر «تيمز» طوال سنوات، لكن هل نملك رقم هاتفه؟ وهل يعرف فريق العمل كيف يتصرف إذا توقفت منصة المراسلات فجأة؟ وماذا لو كانت قائمة جهات الاتصال والتعليمات اللازمة للتعامل مع العطل محفوظة داخل النظام المتوقف نفسه؟

هذه ليست أسئلة عن العودة إلى الماضي، بل عن قدرتنا على الاحتفاظ بوسائل تواصل مستقلة عن التطبيقات التي نستخدمها يومياً.

لقد أصبح الوصول إلى الآخرين مرتبطاً، في كثير من الأحيان، بحساباتهم الرقمية أكثر من ارتباطه بوسائل اتصال بديلة. نرسل رسالة ونفترض أنها ستصل، ونرتب اجتماعاً ونثق بأن الرابط سيعمل، ونحفظ معلوماتنا داخل منصات نتوقع أن تكون متاحة باستمرار.

لكن التواصل لا يبدأ من التطبيق ولا ينتهي عنده. فالقدرة على الوصول إلى شخص، وتبادل المعلومات معه، والتصرف عند تعذر استخدام الوسيلة المعتادة، تظل جزءاً أساسياً من أي علاقة مهنية أو إنسانية.

حين تتحول الراحة إلى اعتماد

لا شك أن المنصات الرقمية حسّنت طريقة عملنا، وساعدت على تجاوز المسافات وتوفير الوقت. لكن كلما أصبحت هذه الخدمات أكثر تكاملاً، زادت احتمالات تأثر وظائف متعددة بخلل واحد.

ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى البريد الإلكتروني والاجتماعات وإدارة الملفات وتنفيذ المهام، تتسع شبكة الاعتماد هذه. فقد يؤدي توقف خدمة أساسية إلى تعطيل أدوات أخرى تستند إليها، حتى لو كانت تؤدي وظائف مختلفة تماماً.

ولا يعني ذلك أن الحل يكمن في استخدام عدد أكبر من التطبيقات، لأن تنوع الواجهات لا يضمن استقلال البنية التي تعمل عليها. كما لا يعني الاستغناء عن التكنولوجيا، بل التفكير مسبقاً في البدائل، ومعرفة ما يمكن أن يستمر عندما تتوقف الخدمات الرئيسية.

التواصل أكبر من التكنولوجيا

يمكن النظر إلى عطل «مايكروسوفت» بوصفه مشكلة تشغيلية عابرة، تعالجها فرق تقنية وتعود بعدها الخدمات إلى طبيعتها. لكنه يتيح أيضاً فرصة للتفكير في الطريقة التي أصبحنا ننظم بها تواصلنا مع الآخرين.

فالتقدم التقني منحنا سرعة غير مسبوقة في الوصول إلى الناس، لكنه لا يضمن بقاء هذه القدرة متاحة في جميع الظروف. وبين امتلاك عشرات التطبيقات والاحتفاظ بوسيلة فعلية للوصول إلى الآخرين، قد يكون هناك فرق لا نلاحظه إلا عندما تتوقف إحدى الخدمات.

وربما لا يكون السؤال الأهم بعد هذا العطل عن موعد عودة البريد الإلكتروني أو الاجتماعات الافتراضية، بل عن أمر أبسط: إذا توقفت غداً التطبيقات التي نستخدمها يومياً، فكم شخصاً سنظل قادرين على الوصول إليه؟

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تكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
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الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، اليوم (الجمعة)، في أول قمة لهم على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي، لمناقشة كيف يمكن للتكتّل اللحاق بالولايات المتحدة والصين، ومعالجة قضايا التمويل ومشكلات أخرى، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتأتي هذه القمة وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنية يمكنها أن تسبب تحولاً كبيراً في شكل الصناعات والمجتمعات، لكنها أثارت القلق في الأشهر القليلة الماضية بعد سلسلة من الوقائع التي حدثت بسبب أنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة. وشهد هذا الأسبوع مزيداً من الاضطرابات مع استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؛ ما حَرَم هذا القطاع من أحد أبرز رواده.

وسيقيّم القادة في دبلن سبل التغلّب على مشكلات أخرى، مثل الروتين الإداري ووضع ضوابط وقائية.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة دعوة وجّهها إلى قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي: «في ظل الوتيرة السريعة لتطور الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن هناك حاجة الآن إلى إجراء أول نقاش يركّز على هذا الملف على مستوى القادة حول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكذلك حول تأثيره الذي يسبب تحولاً كبيراً في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

ومن المقرَّر أن يشارك آرثر مينش الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، وجيفري هينتون رائد الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل لإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات.

وتعمل أوروبا على تكثيف جهودها لتكون لاعباً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن مبادرة تعرف باسم «قانون الرقائق»، التي تم تنفيذها قبل ثلاث سنوات، لن تحقق هدفها المتمثل في جذب الصناعات التحويلية المتقدمة ومضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق الرقائق العالمية إلى 20 في المائة بحلول 2030.

ولم تنطلق بعد بشكل كامل خطة لبناء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي تضم تحت سقف واحد معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبرمجيات والتكنولوجيا السحابية والاتصال عالي السرعة ومراكز البيانات، وذلك بسبب الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإنفاق على التنافسية في ميزانية الاتحاد للفترة 2028 - 2034.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يناقش القادة أيضا ملف أوكرانيا، الذي أُضيف على جدول الأعمال، بعد يوم من وصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أنه من المرجَّح أن يبحث قادة الاتحاد مشاركتهم في مفاوضات إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يقدّمها الاتحاد في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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