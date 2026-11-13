«سبيس إكس» تحاول التقاط مركبة «ستارشيب» بعد عودتها من مدار الأرض

تثير الأعطال التقنية تساؤلات حول قدرتنا على الوصول إلى الآخرين بعيداً عن التطبيقات التي اعتدنا استخدامها (أدوبي)

تخيّل أن تبدأ يوم عملك كالمعتاد، فتكتشف أنك لا تستطيع إرسال بريد إلكتروني، أو التواصل مع زملائك عبر «تيمز»، أو الوصول إلى الملفات التي تحتاج إليها. جهازك يعمل، واتصالك بالإنترنت لم ينقطع، لكن الخدمات التي تعتمد عليها لإنجاز أعمالك لم تعد تستجيب. وربما تكتشف أن لديك وسائل عديدة للتواصل، لكنك لا تعرف كيف تصل إلى شخص تحتاج إليه خارج المنصة التي اعتدت استخدامها.

أعاد العطل الواسع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت»، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وامتدت تداعياته إلى اليوم ، طرح سؤال يتجاوز المشكلة التقنية نفسها: هل جعلتنا كثرة وسائل الاتصال أكثر قدرة على التواصل، أم أكثر اعتماداً على الأنظمة التي توفرها؟

فقد تأثرت خدمات من بينها «أوتلوك» و«تيمز»، إلى جانب تطبيقات أخرى مرتبطة بمنظومة «مايكروسوفت 365»؛ ما أربك أعمال مستخدمين ومؤسسات تعتمد عليها في المراسلات والاجتماعات وتبادل المعلومات.

متصلون دائماً... لكن بمنصة واحدة

خلال السنوات الماضية، أصبح التواصل في العمل أكثر سهولة من أي وقت مضى. يمكن عقد اجتماع بين موظفين في دول مختلفة خلال ثوانٍ، وتبادل الملفات فوراً، ومتابعة المحادثات والمشاريع من جهاز واحد.

لكن هذه السهولة تخفي مفارقة تستحق الانتباه؛ فقد نستخدم تطبيقات متعددة ونعتقد أننا نملك خيارات مختلفة، بينما تعتمد جميعها على بنية تقنية مشتركة. وعندما تتعطل هذه البنية، قد نفقد أكثر من وسيلة اتصال في اللحظة نفسها.

لم تعد المسألة تتعلق بتوقف البريد الإلكتروني وحده، بل بمدى ارتباط أعمالنا وعلاقاتنا المهنية بخدمات قد لا نملك أي سيطرة مباشرة على تشغيلها أو استعادتها.

هل نعرف كيف نصل إلى بعضنا؟

ربما اعتدنا التواصل مع زميل عبر «تيمز» طوال سنوات، لكن هل نملك رقم هاتفه؟ وهل يعرف فريق العمل كيف يتصرف إذا توقفت منصة المراسلات فجأة؟ وماذا لو كانت قائمة جهات الاتصال والتعليمات اللازمة للتعامل مع العطل محفوظة داخل النظام المتوقف نفسه؟

هذه ليست أسئلة عن العودة إلى الماضي، بل عن قدرتنا على الاحتفاظ بوسائل تواصل مستقلة عن التطبيقات التي نستخدمها يومياً.

لقد أصبح الوصول إلى الآخرين مرتبطاً، في كثير من الأحيان، بحساباتهم الرقمية أكثر من ارتباطه بوسائل اتصال بديلة. نرسل رسالة ونفترض أنها ستصل، ونرتب اجتماعاً ونثق بأن الرابط سيعمل، ونحفظ معلوماتنا داخل منصات نتوقع أن تكون متاحة باستمرار.

لكن التواصل لا يبدأ من التطبيق ولا ينتهي عنده. فالقدرة على الوصول إلى شخص، وتبادل المعلومات معه، والتصرف عند تعذر استخدام الوسيلة المعتادة، تظل جزءاً أساسياً من أي علاقة مهنية أو إنسانية.

حين تتحول الراحة إلى اعتماد

لا شك أن المنصات الرقمية حسّنت طريقة عملنا، وساعدت على تجاوز المسافات وتوفير الوقت. لكن كلما أصبحت هذه الخدمات أكثر تكاملاً، زادت احتمالات تأثر وظائف متعددة بخلل واحد.

ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى البريد الإلكتروني والاجتماعات وإدارة الملفات وتنفيذ المهام، تتسع شبكة الاعتماد هذه. فقد يؤدي توقف خدمة أساسية إلى تعطيل أدوات أخرى تستند إليها، حتى لو كانت تؤدي وظائف مختلفة تماماً.

ولا يعني ذلك أن الحل يكمن في استخدام عدد أكبر من التطبيقات، لأن تنوع الواجهات لا يضمن استقلال البنية التي تعمل عليها. كما لا يعني الاستغناء عن التكنولوجيا، بل التفكير مسبقاً في البدائل، ومعرفة ما يمكن أن يستمر عندما تتوقف الخدمات الرئيسية.

التواصل أكبر من التكنولوجيا

يمكن النظر إلى عطل «مايكروسوفت» بوصفه مشكلة تشغيلية عابرة، تعالجها فرق تقنية وتعود بعدها الخدمات إلى طبيعتها. لكنه يتيح أيضاً فرصة للتفكير في الطريقة التي أصبحنا ننظم بها تواصلنا مع الآخرين.

فالتقدم التقني منحنا سرعة غير مسبوقة في الوصول إلى الناس، لكنه لا يضمن بقاء هذه القدرة متاحة في جميع الظروف. وبين امتلاك عشرات التطبيقات والاحتفاظ بوسيلة فعلية للوصول إلى الآخرين، قد يكون هناك فرق لا نلاحظه إلا عندما تتوقف إحدى الخدمات.

وربما لا يكون السؤال الأهم بعد هذا العطل عن موعد عودة البريد الإلكتروني أو الاجتماعات الافتراضية، بل عن أمر أبسط: إذا توقفت غداً التطبيقات التي نستخدمها يومياً، فكم شخصاً سنظل قادرين على الوصول إليه؟