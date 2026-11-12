«بلو ستريم تكنولوجيز» تطوّر استخدام «إي إف بوليمر» في الأردن

تواصل شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» تطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن، من خلال الجمع بين تقنيات المواد اليابانية المتقدمة والحلول الرقمية الحديثة، بهدف مساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة في إدارة عمليات الري، وتحسين استخدام الموارد المائية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

وجرى بحث هذه المبادرة خلال لقاء جمع وزير الزراعة الأردني الدكتور صائب الخريسات، وعبد الله عمر قنديل، رئيس مجلس إدارة «بلو ستريم تكنولوجيز»، والدكتور شوسوكي كيبا، ممثل شركة «يونيفرسال ماتيريالز إنكيوبيتر» اليابانية (UMI).

وتستند المبادرة إلى دمج تقنية «إي إف بوليمر»، وهي مادة عضوية نباتية المصدر، قابلة للتحلل الحيوي، طُوّرت في اليابان لتحسين خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة باستخدام الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

وتعمل «بلو ستريم تكنولوجيز»، بالتعاون مع شركة « موديل بيس» (ModelBase)، على تطوير لوحة تحكم رقمية متكاملة تجمع هذه التقنيات ضمن منظومة موحدة، تعتمد على تحليل بيانات الأشعة تحت الحمراء المستمدة من الأقمار الاصطناعية، وربطها بالقياسات الحقلية لتقييم مستويات رطوبة التربة وحالة المحاصيل الزراعية.

وتهدف هذه المنظومة إلى دعم تخطيط عمليات الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في خفض الاستهلاك مع المحافظة على مستويات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تمكين المزارعين من اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وتشمل التجارب الحقلية الحالية محاصيل القمح والذرة والتوت الأزرق ونخيل التمر والبرسيم، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC) في الأردن. ومن المقرر الاستفادة من نتائج هذه التجارب في إعداد دراسة إضافية لتقييم فاعلية التقنيات المتكاملة ومدى ملاءمتها للظروف الزراعية والمناخية في المملكة.

وتبحث الدراسة أيضاً إمكانية تطوير منظومة وطنية تعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، للتحقق عن بُعد من تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، بما قد يتيح للمزارعين والمؤسسات الزراعية الحصول على أرصدة كربونية بصورة فورية، وفقاً للمعايير وآليات التحقق المعتمدة، وإضافة بُعد اقتصادي جديد إلى جهود الاستدامة الزراعية.

وفي هذا الإطار، تسعى المبادرة إلى الاستفادة من موقع الأردن وإمكاناته الزراعية لتعزيز مساهمته في اقتصاد الكربون العالمي، من خلال تطوير حلول تجعل الممارسات البيئية المسؤولة أكثر سهولة وجدوى من الناحية الاقتصادية، بما يشجع على تبني أنماط زراعية أكثر استدامة ووعياً بالموارد الطبيعية.

وقال عبد الله عمر قنديل، رئيس مجلس إدارة «بلو ستريم تكنولوجيز»: «تتمثل مهمتنا في الجمع بين أكثر التقنيات المادية والبرمجية فاعلية لكل محصول زراعي، وإعادة تعريف أفضل الممارسات في مجال الزراعة المستدامة».

وأضاف: «من خلال دمج تقنية (إي إف بوليمر) مع الذكاء الاصطناعي والبيانات المستمدة من الأقمار الاصطناعية، نسعى إلى تزويد المزارعين بتنبيهات فورية وفهم دقيق لحالة المحاصيل والتربة، بما يساعدهم على تحديد التوقيت المناسب لكل إجراء زراعي، واتخاذ القرارات الملائمة لتحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد».

وتجمع المبادرة بين خبرات «بلو ستريم تكنولوجيز» في تكامل التقنيات والحلول الرقمية، وشبكة التقنيات اليابانية التابعة لشركة «يونيفرسال ماتيريالز إنكيوبيتر» (UMI)، فيما تشارك وزارة الزراعة الأردنية في المناقشات المتعلقة بفرص تطبيق هذه التقنيات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في القطاع الزراعي الأردني.

وتعكس هذه الجهود توجهاً نحو توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في مواجهة التحديات الزراعية، ولا سيما إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يدعم تطوير ممارسات زراعية أكثر استدامة على المدى الطويل.