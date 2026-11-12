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عالم الاعمال

«بلو ستريم تكنولوجيز» تطوّر استخدام «إي إف بوليمر» في الأردن

بدمج الذكاء الاصطناعي ومراقبة الأقمار الاصطناعية

جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)
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«بلو ستريم تكنولوجيز» تطوّر استخدام «إي إف بوليمر» في الأردن

جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)

تواصل شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» تطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن، من خلال الجمع بين تقنيات المواد اليابانية المتقدمة والحلول الرقمية الحديثة، بهدف مساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة في إدارة عمليات الري، وتحسين استخدام الموارد المائية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

وجرى بحث هذه المبادرة خلال لقاء جمع وزير الزراعة الأردني الدكتور صائب الخريسات، وعبد الله عمر قنديل، رئيس مجلس إدارة «بلو ستريم تكنولوجيز»، والدكتور شوسوكي كيبا، ممثل شركة «يونيفرسال ماتيريالز إنكيوبيتر» اليابانية (UMI).

وتستند المبادرة إلى دمج تقنية «إي إف بوليمر»، وهي مادة عضوية نباتية المصدر، قابلة للتحلل الحيوي، طُوّرت في اليابان لتحسين خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة باستخدام الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

وتعمل «بلو ستريم تكنولوجيز»، بالتعاون مع شركة « موديل بيس» (ModelBase)، على تطوير لوحة تحكم رقمية متكاملة تجمع هذه التقنيات ضمن منظومة موحدة، تعتمد على تحليل بيانات الأشعة تحت الحمراء المستمدة من الأقمار الاصطناعية، وربطها بالقياسات الحقلية لتقييم مستويات رطوبة التربة وحالة المحاصيل الزراعية.

وتهدف هذه المنظومة إلى دعم تخطيط عمليات الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في خفض الاستهلاك مع المحافظة على مستويات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تمكين المزارعين من اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وتشمل التجارب الحقلية الحالية محاصيل القمح والذرة والتوت الأزرق ونخيل التمر والبرسيم، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC) في الأردن. ومن المقرر الاستفادة من نتائج هذه التجارب في إعداد دراسة إضافية لتقييم فاعلية التقنيات المتكاملة ومدى ملاءمتها للظروف الزراعية والمناخية في المملكة.

وتبحث الدراسة أيضاً إمكانية تطوير منظومة وطنية تعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، للتحقق عن بُعد من تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، بما قد يتيح للمزارعين والمؤسسات الزراعية الحصول على أرصدة كربونية بصورة فورية، وفقاً للمعايير وآليات التحقق المعتمدة، وإضافة بُعد اقتصادي جديد إلى جهود الاستدامة الزراعية.

وفي هذا الإطار، تسعى المبادرة إلى الاستفادة من موقع الأردن وإمكاناته الزراعية لتعزيز مساهمته في اقتصاد الكربون العالمي، من خلال تطوير حلول تجعل الممارسات البيئية المسؤولة أكثر سهولة وجدوى من الناحية الاقتصادية، بما يشجع على تبني أنماط زراعية أكثر استدامة ووعياً بالموارد الطبيعية.

وقال عبد الله عمر قنديل، رئيس مجلس إدارة «بلو ستريم تكنولوجيز»: «تتمثل مهمتنا في الجمع بين أكثر التقنيات المادية والبرمجية فاعلية لكل محصول زراعي، وإعادة تعريف أفضل الممارسات في مجال الزراعة المستدامة».

وأضاف: «من خلال دمج تقنية (إي إف بوليمر) مع الذكاء الاصطناعي والبيانات المستمدة من الأقمار الاصطناعية، نسعى إلى تزويد المزارعين بتنبيهات فورية وفهم دقيق لحالة المحاصيل والتربة، بما يساعدهم على تحديد التوقيت المناسب لكل إجراء زراعي، واتخاذ القرارات الملائمة لتحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد».

وتجمع المبادرة بين خبرات «بلو ستريم تكنولوجيز» في تكامل التقنيات والحلول الرقمية، وشبكة التقنيات اليابانية التابعة لشركة «يونيفرسال ماتيريالز إنكيوبيتر» (UMI)، فيما تشارك وزارة الزراعة الأردنية في المناقشات المتعلقة بفرص تطبيق هذه التقنيات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في القطاع الزراعي الأردني.

وتعكس هذه الجهود توجهاً نحو توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في مواجهة التحديات الزراعية، ولا سيما إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يدعم تطوير ممارسات زراعية أكثر استدامة على المدى الطويل.

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عالم الاعمال

«بلو ستريم تكنولوجيز» تطوّر استخدام «إي إف بوليمر» في الأردن

جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)
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«بلو ستريم تكنولوجيز» تطوّر استخدام «إي إف بوليمر» في الأردن

جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ممثلي شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» لتطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن (الشرق الأوسط)

تواصل شركة «بلو ستريم تكنولوجيز» تطوير التجارب الحقلية لتقنية «إي إف بوليمر» في الأردن، من خلال الجمع بين تقنيات المواد اليابانية المتقدمة والحلول الرقمية الحديثة، بهدف مساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة في إدارة عمليات الري، وتحسين استخدام الموارد المائية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

وجرى بحث هذه المبادرة خلال لقاء جمع وزير الزراعة الأردني الدكتور صائب الخريسات، وعبد الله عمر قنديل، رئيس مجلس إدارة «بلو ستريم تكنولوجيز»، والدكتور شوسوكي كيبا، ممثل شركة «يونيفرسال ماتيريالز إنكيوبيتر» اليابانية (UMI).

وتستند المبادرة إلى دمج تقنية «إي إف بوليمر»، وهي مادة عضوية نباتية المصدر، قابلة للتحلل الحيوي، طُوّرت في اليابان لتحسين خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة باستخدام الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

وتعمل «بلو ستريم تكنولوجيز»، بالتعاون مع شركة « موديل بيس» (ModelBase)، على تطوير لوحة تحكم رقمية متكاملة تجمع هذه التقنيات ضمن منظومة موحدة، تعتمد على تحليل بيانات الأشعة تحت الحمراء المستمدة من الأقمار الاصطناعية، وربطها بالقياسات الحقلية لتقييم مستويات رطوبة التربة وحالة المحاصيل الزراعية.

وتهدف هذه المنظومة إلى دعم تخطيط عمليات الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في خفض الاستهلاك مع المحافظة على مستويات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تمكين المزارعين من اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وتشمل التجارب الحقلية الحالية محاصيل القمح والذرة والتوت الأزرق ونخيل التمر والبرسيم، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC) في الأردن. ومن المقرر الاستفادة من نتائج هذه التجارب في إعداد دراسة إضافية لتقييم فاعلية التقنيات المتكاملة ومدى ملاءمتها للظروف الزراعية والمناخية في المملكة.

وتبحث الدراسة أيضاً إمكانية تطوير منظومة وطنية تعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، للتحقق عن بُعد من تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، بما قد يتيح للمزارعين والمؤسسات الزراعية الحصول على أرصدة كربونية بصورة فورية، وفقاً للمعايير وآليات التحقق المعتمدة، وإضافة بُعد اقتصادي جديد إلى جهود الاستدامة الزراعية.

وفي هذا الإطار، تسعى المبادرة إلى الاستفادة من موقع الأردن وإمكاناته الزراعية لتعزيز مساهمته في اقتصاد الكربون العالمي، من خلال تطوير حلول تجعل الممارسات البيئية المسؤولة أكثر سهولة وجدوى من الناحية الاقتصادية، بما يشجع على تبني أنماط زراعية أكثر استدامة ووعياً بالموارد الطبيعية.

وقال عبد الله عمر قنديل، رئيس مجلس إدارة «بلو ستريم تكنولوجيز»: «تتمثل مهمتنا في الجمع بين أكثر التقنيات المادية والبرمجية فاعلية لكل محصول زراعي، وإعادة تعريف أفضل الممارسات في مجال الزراعة المستدامة».

وأضاف: «من خلال دمج تقنية (إي إف بوليمر) مع الذكاء الاصطناعي والبيانات المستمدة من الأقمار الاصطناعية، نسعى إلى تزويد المزارعين بتنبيهات فورية وفهم دقيق لحالة المحاصيل والتربة، بما يساعدهم على تحديد التوقيت المناسب لكل إجراء زراعي، واتخاذ القرارات الملائمة لتحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد».

وتجمع المبادرة بين خبرات «بلو ستريم تكنولوجيز» في تكامل التقنيات والحلول الرقمية، وشبكة التقنيات اليابانية التابعة لشركة «يونيفرسال ماتيريالز إنكيوبيتر» (UMI)، فيما تشارك وزارة الزراعة الأردنية في المناقشات المتعلقة بفرص تطبيق هذه التقنيات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في القطاع الزراعي الأردني.

وتعكس هذه الجهود توجهاً نحو توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في مواجهة التحديات الزراعية، ولا سيما إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يدعم تطوير ممارسات زراعية أكثر استدامة على المدى الطويل.

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أخبار الأردن علوم الفضاء زراعة الأردن
عالم الاعمال

«كوانتروك» تشارك في المهرجان العالمي لريادة الأعمال بالقاهرة

«كوانتروك» تشارك في المهرجان العالمي لريادة الأعمال بالقاهرة
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«كوانتروك» تشارك في المهرجان العالمي لريادة الأعمال بالقاهرة

«كوانتروك» تشارك في المهرجان العالمي لريادة الأعمال بالقاهرة

شهد جناح شركة «كوانتروك» إقبالاً وتفاعلاً لافتاً من الزوار والوفود الدولية خلال مشاركتها في المهرجان العالمي لريادة الأعمال، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة رواد أعمال ومبتكرين ومستثمرين من مختلف دول العالم.

وحظي التطبيق بإعجاب واسع من الحضور، الذين أشادوا بفكرته المبتكرة في تبسيط عالم الاستثمار ودمج الذكاء الاصطناعي والتحليل المالي والمحاكاة الاستثمارية في تجربة رقمية تفاعلية تناسب مختلف فئات المجتمع.

ولعل أبرز ما ميّز مشاركة «كوانتروك» هو تنوع اهتمامات الزوار؛ فمن الطالب الباحث عن اكتساب المهارات الاستثمارية، إلى المعلم المهتم بالتقنيات الحديثة، والموظف الراغب في تطوير ثقافته المالية، وصولاً إلى المستثمر المحترف الذي يبحث عن أدوات متقدمة لتحليل الأسواق ومتابعة كبار المستثمرين حول العالم.

وتتيح المنصة للمستخدمين تجربة الاستثمار بالممارسة والتطبيق العملي عبر محافظ افتراضية تحاكي الأسواق المالية دون المخاطرة بأموال حقيقية، إلى جانب أدوات متطورة لتتبع محافظ واستراتيجيات كبار المستثمرين وصناديق التحوط، وصفقات أعضاء الكونغرس الأميركي والمطلعين على معلومات الشركات.

كما استعرضت الشركة مبادراتها في تطوير المهارات الاستثمارية، ومن أبرزها بطولة كأس العالم للاستثمار، وهي بطولة عالمية تعتمد على المحاكاة الاستثمارية والتنافس في إدارة المحافظ الافتراضية وتقييم الأداء والمهارات الاستثمارية.

وقال الدكتور محمد الفاضل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «كوانتروك»: «منذ دخولي أسواق المال عام 1996، ومن خلال خبرتي في التدريب والاستثمار والوساطة المالية، أدركت أن المعرفة وحدها لا تكفي، وأن المستثمر يحتاج إلى تجربة عملية قبل المخاطرة بأمواله الحقيقية».

وأضاف: «من هنا وُلدت (كوانتروك) لتتيح للجميع تجربة الاستثمار بالممارسة والتطبيق، واختبار الاستراتيجيات عبر المحاكاة الاستثمارية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل المالي وتتبع محافظ كبار المستثمرين».

وتابع الدكتور الفاضل: «طموحنا أن نضع بين يدي المستثمر الفرد والمحترف المعلومات والأدوات التي كانت حكراً على كبار المستثمرين وصنّاع السوق ومديري صناديق التحوط، وأن نجعل (كوانتروك) منصة عالمية تعزز تكافؤ الفرص وتطوير المهارات الاستثمارية».

وتأسست «كوانتروك» على يد الدكتور محمد الفاضل، وهي منصة تقنية مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومسجلة رسمياً في السعودية، والإمارات، وتسعى إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وشكَّلت المشاركة في المهرجان فرصة مهمة للتعريف بحلول الشركة أمام جمهور دولي، وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية مع المؤسسات التقنية والمالية والتعليمية، بما يدعم طموحات «كوانتروك» في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وتؤكد هذه المشاركة رؤية «كوانتروك» بأن مستقبل الاستثمار لا يقتصر على المحترفين، بل يبدأ من تمكين الجميع بالمعلومات والأدوات والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً.

عالم الاعمال

«أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» يبحث مستقبل الثروات العائلية وترميز الأصول

الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي (الشرق الأوسط)
الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي (الشرق الأوسط)
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«أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» يبحث مستقبل الثروات العائلية وترميز الأصول

الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي (الشرق الأوسط)
الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي (الشرق الأوسط)

ركزت فعاليات اليوم الرابع لـ«أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» على مستقبل إدارة الثروات العائلية وانتقالها بين الأجيال، إلى جانب التحولات التي يشهدها القطاع المالي مع التوسع في ترميز الأصول وتطوير البنية التحتية للأسواق الرقمية، في ظل تنامي أهمية الحوكمة والأطر التنظيمية والتقنيات الحديثة في إدارة الاستثمارات طويلة الأجل.

وشهدت الفعاليات، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي انعقاد عدد من القمم والمنتديات المتخصصة، تناولت مستقبل الشركات العائلية، وتحديات انتقال الثروات، وتطور التمويل القائم على الترميز، واستراتيجيات الاستثمار المؤسسي وإدارة المخاطر.

كما شهدت الإعلان عن برنامج لتأهيل الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية، وإصدار تقارير وأوراق بحثية تتناول المتطلبات القانونية والتنظيمية لتوسيع استخدام الأصول المرمّزة في الأسواق المالية.

مستقبل الثروات العائلية

ناقشت «قمة دبي للثروات العائلية» أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية والمكاتب المتخصصة في إدارة الثروات وأصحاب الملاءة المالية العالية، مع التركيز على التخطيط لتعاقب الأجيال، وتعزيز الحوكمة، وضمان استدامة الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية العالمية.

وتناولت جلسات القمة هيكلة الثروات والاستثمارات في ضوء التحولات الجيواقتصادية، ودور التكنولوجيا والأصول المستقبلية في تطوير استراتيجيات إدارة رأس المال، إلى جانب الاستثمار المسؤول والعمل الخيري، وتعزيز المرونة المالية والمؤسسية.

وأكد المشاركون أن استدامة الثروات العائلية تتجاوز الإدارة المالية للأصول، لتشمل إعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وترسيخ آليات واضحة لاتخاذ القرارات، وضمان انتقال الملكية والإدارة بصورة منظمة بين الأجيال.

وفي كلمة رئيسية، شدّد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، على أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون الدولي، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات المالية.

تأهيل الجيل المقبل من القادة

وفي إطار إعداد القيادات المستقبلية، أعلن مركز دبي المالي العالمي إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل المقبل من القادة لعام 2027، الذي يستهدف تأهيل الشباب المرشحين لتولي مسؤوليات قيادية في الشركات العائلية، من خلال اكتساب خبرات عملية داخل المؤسسات العاملة في المركز.

ويأتي البرنامج امتداداً للنسخة الأولى من «برنامج الجيل المقبل من القادة»، ويتيح للمشاركين التدريب في مجالات الخدمات المالية والتدقيق والاستشارات والقانون، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار.

ويكتسب البرنامج أهمية في ظل توقعات تشير إلى انتقال ثروات عائلية تُقدّر بنحو 18.3 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2030، ما يعزز الحاجة إلى تطوير آليات مؤسسية لإدارة انتقال الثروات وإعداد قيادات تمتلك المهارات اللازمة لضمان استدامتها.

مستقبل التمويل القائم على الترميز

وفي محور آخر، بحث «منتدى مستقبل الترميز» التحولات التي يشهدها القطاع المالي مع التوسع في استخدام تقنيات ترميز الأصول، التي تتيح تمثيل الحقوق المرتبطة بالأصول المالية والحقيقية رقمياً باستخدام تقنيات السجلات الموزعة، بما يسهم في تطوير عمليات التداول والتسوية وإدارة الملكية.

وافتتح المنتدى مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بمشاركة ممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لمناقشة متطلبات الانتقال من التطبيقات المحدودة للترميز إلى بنية تحتية مالية متكاملة تتمتع بالموثوقية وقابلية التوسع.

وركزت المناقشات على التسوية الرقمية، وحفظ الأصول للمؤسسات، والامتثال التنظيمي، واليقين القانوني، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية عبر الحدود، إلى جانب فرص التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية وتقنيات «ويب 3».

وخلال المنتدى، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، تناول المتطلبات التنظيمية والقانونية والتشغيلية اللازمة لدعم تطور الأسواق المالية القائمة على الترميز.

وجمع التقرير رؤى عدد من المؤسسات المالية والتكنولوجية العالمية، من بينها «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، مستعرضاً فرص انتقال الترميز من مرحلة التجارب الأولية إلى الاستخدام الفعلي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق.

وقال ستيوارد إن التقرير يجمع وجهات نظر رواد القطاع المالي بشأن مستقبل الترميز، مشيراً إلى أن الانتقال نحو الاستخدام العملي لهذه التقنيات يثير تساؤلات حول المتطلبات الضرورية لبناء أسواق قادرة على النمو والتوسع بصورة مسؤولة.

وأضاف أن التقرير يهدف إلى تحفيز الحوار بين المؤسسات المالية والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات، لتحديد المسارات الممكنة لتطوير الأسواق القائمة على الترميز، وتعزيز موثوقيتها وقدرتها على الاندماج مع النظام المالي العالمي.

ولا يقدم التقرير تصوراً واحداً لمسار تطور الترميز، بل يستعرض مجالات التوافق والاختلاف بين الأطراف المعنية، مع التركيز على المتطلبات التي تدعم بناء أسواق مترابطة وقابلة للتوسع.

آلية لتسوية منازعات الأصول الرقمية

وفي سياق متصل، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة «ديكا 4» للاستشارات وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح تطوير معيار عالمي لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات المسجلة على شبكات «البلوك تشين».

ويستند المقترح إلى آلية تُعرف باسم «وسيط تسوية المنازعات» (Dispute Resolution Oracle)، تهدف إلى إنشاء رابط اختياري بين العقود الذكية والجهات القضائية المختصة، بما يتيح تنفيذ القرارات القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية مباشرة عبر الشبكات التي تُسجل عليها المعاملات.

ويسعى المقترح إلى معالجة أحد التحديات القانونية التي تواجه الأسواق الرقمية، والمتمثلة في صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة على شبكات «البلوك تشين»، حتى عند صدور قرارات واضحة بشأن ملكية الأصول.

وبموجب الآلية المقترحة، يمكن للأطراف الاتفاق مسبقاً على الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات المحتملة، مع إتاحة فرض قيود مؤقتة على الأصول محل النزاع، وتنفيذ القرارات النهائية على الشبكة بعد صدورها.

وصُممت المبادرة لتكون معياراً مفتوحاً قابلاً للتطبيق عبر ولايات قضائية مختلفة، مع الإبقاء على دور القضاة والمحكمين والوسطاء في الفصل في النزاعات، وضمان استمرار الإجراءات القانونية المعتادة، بما فيها حقوق الاستئناف.

وشارك في مناقشات المنتدى مسؤولون وخبراء من مؤسسات مالية وتنظيمية دولية، من بينهم غلين فرنانديز، المدير التنفيذي الأول لفرع «بي إن واي ميلون» في مركز دبي المالي العالمي، وبول كيروز، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية في مصرف الإمارات المركزي، وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب ممثلين عن هيئات تنظيم الأسواق المالية والأصول الافتراضية.

استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر

وشهد اليوم الرابع انعقاد «منتدى قادة الاستثمار»، الذي جمع ممثلين عن صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى ورؤساء المكاتب العائلية، لمناقشة استراتيجيات تخصيص رؤوس الأموال على المدى الطويل، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتناولت المناقشات توزيع الاستثمارات بين فئات الأصول التقليدية والرقمية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات العابرة للحدود، وفرص دمج الأصول الرقمية ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.

وعكست فعاليات اليوم الرابع اتساع نطاق التحولات التي تواجه المؤسسات المالية ومديري الثروات، سواء من خلال تطوير نماذج الحوكمة وانتقال رؤوس الأموال بين الأجيال، أو بناء أطر قانونية وتنظيمية وتقنية تدعم إدماج الأصول الرقمية في النظام المالي، بما يعزز موقع دبي مركزاً دولياً لإدارة الثروات والابتكار المالي.

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