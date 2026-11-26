سوريات سبق لهن الزواج من أجانب بينهم متطرفون ولا يملكن وثائق رسمية يشاركن في جلسات لإعادة الاندماج الاجتماعي في مدينة الباب شمال شرقي حلب (أ.ف.ب)

تأمل السورية أم محمد من كل قلبها في إقرار تعديل قانوني قيد الدرس في بلادها قد يمكّنها من إعطاء جنسيتها لطفلتيها اليتيمتين، إحداهما من أب عراقي والثانية من أب صيني كانا بين مقاتلي تنظيم «داعش».

وخلال النزاع السوري (2011-2024)، تزوّجت آلاف السوريات من أجانب، بينهم متطرفون التحقوا بالتنظيم الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق وبث الرعب وارتكب الفظائع لسنوات.

ولم تُسجل هذه الزيجات رسمياً. وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الحالي من أنّ «مئات، بل ربما آلاف الأطفال» المولودين لأمهات سوريات ومقاتلين أجانب هم «أكثر عرضة» لمواجهة عوائق تحول دون حصولهم على هوية قانونية.

ومنذ أشهر تدرس لجنة وزارية سورية، وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، اقتراحاً تقدمت به وزارتها بإضافة مادة على قانون الجنسية الصادر عام 1969 ينصّ على منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير السوريين، في إجراء يصفه حقوقيون بأنه إصلاحي وطال انتظاره. لكن يبدو واضحا أن أحد أهدافه منح الجنسية السورية لأطفال المتطرفين الأجانب الذين ترفض دولهم استعادتهم.

في مدينة الباب شمال مدينة حلب في شمال سوريا، تعجز السيدة المنقبة التي تقدّم نفسها باسم أم محمد (22 عاماً) عن حبس دموعها وهي تستعيد تجربة زواجها الأول بعمر 13 عاماً من عراقي أنجبت منه ابنتها زهرة (سبع سنوات)، ومن ثم زواجها بعد مقتله من صيني أنجبت منه طفلتها الصغرى وردة.

وقتل هو الآخر.

سوريات سبق لهن الزواج من أجانب بينهم متطرفون ولا يملكن وثائق رسمية يشاركن في جلسات لإعادة الاندماج الاجتماعي في مدينة الباب شمال شرقي حلب (أ.ف.ب)

وتقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عانيت كثيراً وما زلت أعاني. أصعب ما أواجهه اليوم هو تسجيل طفلتي في المدرسة أو الاستفادة من الخدمات (الرعاية الصحية). حين سألنا المحامي أخبرنا أنه لا يمكن الاستحصال على هويتين لهما، لأنهما مولودتان من مهاجرين».

وسوريا واحدة من نحو 25 دولة في العالم، وفق الأمم المتحدة، لا تسمح للمرأة بمنح جنسيتها لأطفالها.

وتروي أم محمد أنها حاولت التواصل مع عائلة زوجها في العراق من دون جدوى. وتضيف: «لم يسألوا عن الفتاة ووالدها لم يرها».

كذلك لم ير زوجها الصيني ابنته، بينما لا تعلم هي شيئاً عن عائلته.

مشكلة تتوارثها الأجيال

ورغم سيطرة المتطرفين على كل مفاصل الحياة في مناطق واسعة من شمال سوريا وشمال شرقها بين 2014 و2019، فإن إدارتهم لم تكن شرعية وقانونية. وحال ذلك دون تسجيل الزيجات رسمياً، وبالتالي الولادات في مناطقهم، إنما كذلك في مناطق أخرى كانت خاضعة لسيطرة فصائل معارضة لحكم الرئيس بشار الأسد.

وزادت في تعقيد الأمور ظروف الحرب والعنف المستشري وهموم الحياة في كل المناطق. فهناك حتى حالات زواج بين سوريين لم تسجّل. وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل 8837 طفلاً سورياً في عام 2025 وحده.

وتسجيل الزواج رسمياً شرط أساسي في سوريا لاستخراج وثائق ولادة رسمية.

وإذا كان تسجيل الأطفال من أب سوري بات ممكناً بعد انتهاء الحرب، لكنّ الأمر معقد للغاية مع صعوبة إثبات الزواج والنسب إلى آباء أجانب، خصوصاً المتطرفين الذين لا تعرف زوجاتهم شيئاً عن مصيرهم.

خلال السنوات الماضية، رفضت دول غربية عدة استعادة الآلاف من رعاياها من سوريا، وغالبيتهم أطفال يتعين عليهم وفق القانون السوري، الحصول على جنسية آبائهم.

ولم ترد وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية على طلبات «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق حول الفئات التي ستستفيد من تعديل قانون الجنسية أو عدد الأشخاص.

لكن محامين وحقوقيين تحدثت إليهم قالوا إن المستفيدين سيكونون بشكل رئيسي أولاد السوريات المتزوجات من آباء يحملون جنسيات عربية، بينهم الفلسطينيون والأردنيون والعراقيون، فضلاً عن أولاد السوريات المتزوجات من أجانب غير عرب.

ويتعين إحالة الاقتراح إلى البرلمان لدرسه وإقراره حتى يصبح نافذاً.

وأوصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التي تحقّق في انتهاكات حصلت خلال النزاع الدامي، السلطات السورية بـ«النظر في اعتماد تدابير قانونية مؤقتة تسمح لجميع النساء السوريات بتسجيل أطفالهن بأسمائهن، ومنح هؤلاء الأطفال الهوية والجنسية السورية».

وشددت على «الحاجة الملحة» للمضي «بإصلاح تشريعي» لتعديل قانون الجنسية، حتى لا يتحوّل انعدام الجنسية إلى «مشكلة تتوارثها الأجيال».

لا يعرفن شيئاً

في مدينة الباب، تعمل منظمة «خطوات سوريا» للتنمية الاجتماعية على تقديم مختلف أشكال الدعم بما في ذلك القانوني لمائة امرأة من زوجات المتطرفين غير السوريين، بينهن أم محمّد التي تقول إنها تترقّب صدور تعديل قانون الجنسية.

وتروي منسّقة الأنشطة لدى المنظمة هيام حاج علي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن هناك «حالات لا تعرف فيها الزوجة حتى اسم الزوج. تعرف فقط (أبو فلان) أو يكون لديها فقط صورة عن وثيقة أرسلت من أهله. وكل هذا يشكّل تحديات ويفرض إجراءات طويلة ومعقدة».

وتتحدث عن حالات أخرى لنساء «لا يعرفن شيئاً عن أزواجهن أو عن مصيرهم».

وقالت قبوات لدى حديثها عن اقتراح القانون: «لن يُعاقب أي طفل أو يُترك عديم الجنسية لكون والده مفقوداً، متوفياً أم أجنبياً».