قالت بحرية «الحرس الثوري»، الخميس، إن ناقلتين انفجرتا واشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية شمال ميناء خصب العُماني، في أثناء محاولتهما عبور مضيق «هرمز».

وأضافت، في بيان، أن الناقلتين سلكتا «مساراً غير مصرَّح به»، حسبما أرودت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري». ولم يتسنَّ التحقُّق من هذه الرواية بشكل مستقل.

وقال قائد بحرية «الحرس الثوري»، علي عظمائي، إن «الهدوء والعبور الآمن» في مضيق «هرمز» مرهونان «فقط باحترام حق إيران السيادي المشروع»، بحسب وكالة «تسنيم».

وأضاف، خلال تفقده إحدى الوحدات العملياتية في جزر الخليج العربي، أن «السيطرة على المسار الحيوي لمضيق هرمز ليست ادعاءً، بل واقعنا العملياتي».

وتابع: «لا نسيطر على هذا الممر المائي فحسب، بل جعلنا القدرة على تغيير المعادلات كامنة في قلب مضيق هرمز».

وتقول طهران لواشنطن إنها لن تعيد الملاحة في «هرمز» إلى طبيعتها قبل تلبية مطالبها، ومنها رفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء الحرب على كل الجبهات.

وعرضت، في اقتراح قدَّمته عبر الوسطاء القطريين، فتح المضيق خلال 48 ساعة إذا لبّت واشنطن شروطها.

دخان يتصاعد من ناقلة غاز بترولي مسال مشتعلة في مضيق «هرمز» قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية يوم 17 نوفمبر 2026 (مؤسسة لويس بوغ - أسوشييتد برس)

وأعلن «الحرس الثوري»، الأربعاء، أن 3 سفن اصطدمت بألغام بحرية في المضيق، هي ناقلتا نفط صباحاً وناقلة غاز مسال بعد الظهر، ونشر مقطع فيديو قال إنه يوثق الحادث الأخير.

وقال إن ناقلتَي النفط تعرَّضتا لانفجارات واشتعلت فيهما النيران في أثناء محاولتهما عبور مسار غير مصرَّح به.

بدوره، قال الجيش الإيراني في بيان، إن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري واشتعلت فيها النيران داخل «منطقة محظورة» في المضيق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم الجيش، محمد أكرمي نيا، إن الجيش نشر أنظمة جديدة وحدَّث أخرى قائمة لتعزيز مراقبة المضيق والسيطرة عليه.

وحذَّر من أن السفن التي عبرت دون تنسيق مع القوات الإيرانية خلال الأسابيع الماضية تعرَّضت لمخاطر أكبر واصطدمت بألغام. وقال إن هذه الإجراءات ستستمر، ولم يقدِّم أدلة على ما ذكره.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الروايات الإيرانية عن مهاجمة السفن وزرع الألغام في المضيق بأنها أكاذيب تهدف إلى رفع أسعار الطاقة.

وأعلن الجيش الأميركي، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أن ممرات الملاحة الدولية في المضيق خالية من الألغام.

وأدرجت الهيئة الإيرانية المسؤولة عن المضيق، الثلاثاء، 26 قاطرة بحرية على «قائمة عدم الامتثال» لتقديمها خدمات لسفن «غير ممتثلة»، ما يشير إلى أنها قد تُستهدف.

مقذوفات مجهولة

وتعلن إيران بشكل شبه يومي اصطدام سفن تجارية بألغام في المضيق ومحيطه، ونادراً ما يُتحقق من هذه الروايات، لكن جهات رقابة مستقلة تسجِّل حوادث متكررة لإصابة سفن «بمقذوفات مجهولة».

في سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلاً عن السلطات المحلية، أن ناقلة مغادرة أُصيبت بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق «هرمز»، على بُعد 18 ميلاً بحرياً شرق ميناء خصب.

وقالت الهيئة إن الحادث وقع الأربعاء عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وإن أفراد الطاقم جميعهم بخير، ولم ترد تقارير عن آثار بيئية.

وأعلنت الهيئة أيضاً تلقيها بلاغاً عن انفجار ناجم عن مقذوف مجهول قرب ناقلة نفط، على بُعد 50 ميلاً بحرياً غرب دبي، مساء الأربعاء.

وقالت الهيئة إن قبطان الناقلة أبلغ عن الحادث عند الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش، مشيراً إلى سلامة جميع أفراد الطاقم، وعدم تسجيل أضرار بالسفينة أو آثار بيئية.

ودعت السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، موضحة أن السلطات تحقق في الحادث. ولم تحدد الهيئة مصدر المقذوف.

لقطة من مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 17 نوفمبر 2026 تظهر ناقلة مشتعلة بمضيق «هرمز» قبالة الساحل العُماني (رويترز)

تراجع الملاحة

وتراجع عدد السفن التي تعبر مضيق «هرمز» أسبوعياً من 217 إلى 147 سفينة بين الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) و23 منه، بحسب شركة «كبلر» لبيانات الشحن.

وبلغ متوسط عدد الناقلات العابرة 11 ناقلة يومياً في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، مقابل 50 قبل الحرب، وأشارت الشركة إلى أن كثيراً من الرحلات تجري وأجهزة التتبع مطفأة، لدواعٍ أمنية غالباً.

وقالت «كبلر» إن كميات الخام والمنتجات النفطية المشحونة عبر المضيق إلى خارج الخليج لا تزال عند ما يزيد قليلاً على نصف مستوياتها قبل الحرب.

وتراجعت صادرات الخام من الشرق الأوسط إلى 13.96 مليون برميل يومياً في الأسبوع الذي بدأ في 16 نوفمبر، من 15.77 مليون في الأسبوع السابق، بحسب بيانات «كبلر» التي أوردتها «رويترز».

وكانت هذه الصادرات قد بلغت 18.99 مليون برميل يومياً في أكتوبر، متجاوزة متوسط الأشهر الثلاثة التي سبقت الحرب، البالغ 18.56 مليون برميل.

وتراجع خام برنت 24 في المائة من أعلى مستوى له في 6 أشهر، عند 118 دولاراً للبرميل في 30 أكتوبر، ليغلق الاثنين عند 89.33 دولار.

وسجَّلت المنظمة البحرية الدولية 141 هجوماً على سفن تجارية في المضيق ومحيطه منذ بدء الحرب في فبراير (شباط)، بينها 15 على الأقل في نوفمبر، و35 على الأقل في أكتوبر، الشهر الأسوأ منذ بدء الحرب.

وأحصى مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي تشرف عليه البحرية الأميركية، إصابة 12 سفينة على الأقل في نوفمبر، بعد 17 في أكتوبر.

ووسَّعت واشنطن الحصار الأسبوع الماضي. وحذر مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي تشرف عليه البحرية الأميركية، من أن السفن قد تُعدُّ منتهِكةً للحصار إذا تسلمت شحنات من سفن خاضعة للقيود، أو نقلت بضائع حملت في إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، السبت، إن بلاده ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لكسر الحصار.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم «خط شكن» عبرت الحصار، لكن محللين رجحوا أن يكون موقعها مزوراً، وأن الناقلة قد لا تكون موجودة أصلاً.

وفي 17 نوفمبر، ضربت مقاتلة أميركية موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً لـ«الحرس الثوري» في جزيرة قشم، ووسَّعت إيران بعدها هجماتها لتشمل قاعدة جوية أميركية في الكويت، وهاجمت البحرين مرات عدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد.