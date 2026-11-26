أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، تعرضه لهجوم إلكتروني إجرامي، تمكن خلاله قراصنة من الوصول إلى بيانات شخصية ومهنية يحتفظ بها الاتحاد، وذلك بعد نحو أسبوع من تهديد مجموعة إجرامية إلكترونية حديثة التأسيس بتسريب بياناته في حال عدم الاستجابة لمطالبها المالية.

وقال متحدث باسم «فيفا» لوكالة الأنباء الألمانية إن الهجوم الإلكتروني أتاح للقراصنة «وصولاً غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية والمهنية»، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يعمل على كشف ملابسات الواقعة بالتعاون مع السلطات المختصة، بما فيها السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون.

وأضاف الاتحاد الدولي: «ندين بأشد العبارات الحصول على المعلومات ونشرها بصورة غير قانونية، خصوصاً البيانات الشخصية. وتشكل هذه الأفعال انتهاكاً خطيراً وغير مقبول للخصوصية، وقد تترتب عليها عواقب كبيرة بالنسبة إلى الأشخاص المتضررين».

وقال الاتحاد الدولي، في بيان أرسله إلى وكالة «أسوشييتد برس»: «يعمل فيفا بشكل وثيق مع السلطات المختصة، بما فيها سلطات إنفاذ القانون».

ولم يكشف «فيفا» عن توقيت وقوع الهجوم الإلكتروني، أو الطبيعة الدقيقة للمعلومات التي طالها الاختراق.

ونشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم «هانسوم بوي هاكينغ كلوب»، الأسبوع الماضي، لقطة شاشة عبر منصة «إكس» لما زعمت أنها ملفات خاصة بالاتحاد الدولي. وبعد ثلاثة أيام، بدا أنها تتبنى مسؤولية الاختراق، في معرض ردها على منشور أفاد بتسريب أكثر من 12 غيغابايت من الوثائق الداخلية.

ويأتي الاختراق في وقت يخضع فيه الاتحاد الدولي ورئيسه جياني إنفانتينو لتدقيق متزايد، عقب إخفاق خطته التي أعدها بسرية لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

ولم يكشف «فيفا»، الذي يتخذ من مدينة زيوريخ السويسرية مقراً له ويضم نحو 700 موظف، عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاختراق، أو عدد الأشخاص المتضررين، أو نوعية البيانات التي تمكن المهاجمون من الحصول عليها.

وبحسب موقع «ذا ريكورد» المتخصص في الأمن السيبراني، فإن مجموعة إجرامية إلكترونية تُعرف باسم «هانسوم بويز هاكينغ كلوب» زعمت، الأسبوع الماضي، أنها سرقت أكثر من 12 غيغابايت من بيانات الاتحاد الدولي، وحاولت ابتزازه مالياً، لكنها فشلت.

ونشرت المجموعة لاحقاً البيانات التي قالت إنها سرقتها في منتدى إلكتروني للقراصنة، مدعية أنها تمكنت من الوصول إلى بيئة «مايكروسوفت» الخاصة بالاتحاد الدولي، وأن البيانات تشمل وثائق الهوية والهجرة، وسجلات مالية، ومستندات قانونية، ومعلومات تتعلق بالحوكمة، فضلاً عن وثائق أخرى.

ولم يرد الاتحاد الدولي، المسؤول عن إدارة كرة القدم العالمية وتنظيم كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي، على أسئلة إضافية بشأن طبيعة الحادثة.

من جهته، كشف موقع «إسكودو ديجيتال» الإسباني المتخصص في الأمن السيبراني أن المجموعة أدرجت «فيفا»، قبل نحو أسبوع، ضمن قائمة ضحاياها على موقعها في الإنترنت المظلم، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى، وأمهلته فترة محددة لدفع فدية لم تفصح عن قيمتها.

والتزم الاتحاد الدولي الصمت في البداية إزاء مزاعم الاختراق، قبل أن يؤكد تعرضه للهجوم في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسار الموقع الإسباني.

وأفادت مصادر مطلعة على الحادثة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن المهاجمين تمكنوا على ما يبدو من الوصول إلى البيانات عبر انتحال هويات موظفين في «فيفا»، ربما باستخدام البريد الإلكتروني، مرجحة أن الاختراق جاء نتيجة انتحال الهوية، وليس بسبب ثغرة أمنية في أنظمة الاتحاد الدولي.

وقدّر أحد المصادر أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى أقل من 0.1 في المائة من إجمالي البيانات التي يحتفظ بها «فيفا»، مشيراً إلى أن تفاصيل مشروع «فيفا فوتبول إنتربرايز»، المشروع التجاري المثير للجدل المتعلق بكأس العالم، لم تتسرب على ما يبدو.

وفي السياق ذاته، نقل موقع «سويس إنفو» السويسري عن وكالة الأنباء الألمانية أن الهجوم الإلكتروني لا يرتبط بالخطة المثيرة للجدل التي طرحها رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين، وهي الخطة التي جرى التخلي عنها لاحقاً.

وكانت مجموعات إجرامية إلكترونية قد أطلقت، قبيل كأس العالم، عدة ادعاءات كاذبة بشأن تعرض «فيفا» لهجمات إلكترونية، غير أن الاتحاد الدولي أكد هذه المرة وقوع الاختراق، دون أن ينسبه رسمياً إلى مجموعة «هانسوم بويز هاكينغ كلوب».

وظهرت المجموعة الأسبوع الماضي، ولا تتوفر سوى معلومات قليلة عن أعضائها أو الجهات المرتبطة بها، لكنها بدأت تستهدف مؤسسات بارزة، ما يجعلها، وفق الموقع الإسباني، إحدى مجموعات هجمات الفدية التي تستحق المتابعة خلال الأشهر المقبلة.

وتدّعي المجموعة أيضاً اختراق شركة الاتصالات «فرونتير كوميونيكيشنز»، ومؤسسة الرعاية الصحية الأميركية «يو سي هيلث»، وشركة تصنيع الأسلحة «سميث آند ويسون».

ويأتي اختراق «فيفا» في أعقاب سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات كروية أوروبية، إذ أعلنت رابطة الدوري الإسباني، الاثنين، سرقة قراصنة معلومات شخصية تخص المشجعين، خلال هجوم طال خدماتها الرقمية وخدمات عدد من الأندية الإسبانية.

وفي مايو (أيار) الماضي، ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً، للاشتباه في اختراقه الأنظمة الإلكترونية لنادي أياكس، أحد أبرز الأندية الهولندية، فيما كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أيضاً عن تعرضه لهجوم إلكتروني في عام 2025.