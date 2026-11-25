انتقد كوزو تاشيما، المرشح الياباني لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، صورة الاتحاد في عهد رئيسه الحالي جياني إنفانتينو، مؤكداً أنها تضررت بشدة خلال السنوات الـ11 التي قضاها في قيادة المؤسسة الكروية العالمية.

وقال تاشيما، الذي ينافس الفرنسي فيليب ديالو على خلافة إنفانتينو، في مقابلة حصرية مع وكالة «أسوشييتد برس»، الأربعاء، إنه لمس بنفسه تراجع صورة «فيفا» خلال وجوده في مطار زيوريخ بسويسرا.

وتحدّث تاشيما باللغة الإنجليزية، وهي لغته الثانية، ولكن رسالته كانت واضحة، وقال: «على سبيل المثال، كنت في مطار زيوريخ وأرتدي شعار (فيفا) على سترتي، فقال لي بعض الأشخاص: أوه، أنت من (فيفا)، هذا أمر سيئ».

وأضاف: «لكنني كنت دائماً أشعر بالفخر عند ارتداء شعار (فيفا)، أما الآن فقد تغير الأمر قليلاً، بل تماماً. ولهذا أرغب في تغيير صورة (فيفا)، وتطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية».

ويعد إنفانتينو المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة مدتها 4 أعوام، خلال الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل، بعدما تولى رئاسة «فيفا» لثلاث ولايات بالفعل.

ويحق لكل اتحاد وطني عضو في «فيفا» الإدلاء بصوت واحد، ومع إيقاف اتحاد نيبال، يصبح عدد الاتحادات المؤهلة للتصويت 210. وأظهر استطلاع غير رسمي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» أن إنفانتينو يمتلك بالفعل الأصوات الكافية للفوز في اقتراع سري.

يذكر أن «فيفا» أوقف عضوية الاتحاد النيبالي لكرة القدم في 24 يونيو 2026 بسبب تدخل طرف ثالث غير مبرر في شؤونه، وهو ما يعد انتهاكاً لمبدأ استقلالية الاتحادات الوطنية عن الهيئات الحكومية وفقاً للوائح «فيفا».

وقال تاشيما 69 عاماً، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم، إنه سيكتفي بولاية واحدة مدتها 4 أعوام حال انتخابه، لكنه يدرك ضآلة فرصه في الفوز.

وخلال مؤتمر صحافي منفصل، الأربعاء، جرت مقارنة تاشيما بشخصية دون كيشوت، الفارس المثالي والحالم في رواية الكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس الصادرة في القرن السابع عشر.

وذكر تاشيما: «هدفي هو تغيير الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتغيير آلية اتخاذ القرارات. 4 سنوات كافية، أما 8 سنوات فهي مدة طويلة للغاية».

وأضاف أنه أجرى محادثة هاتفية قصيرة مع ديالو، لكنه يأمل في لقائه قريباً لمناقشة استراتيجية التحرك خلال الحملة الانتخابية.

وقال: «ربما نتحدث خلال أيام أو في ديسمبر (كانون الأول) بشأن استراتيجية الحملة في المرحلة المقبلة، وبعد ذلك سنقرر كيفية التعاون معاً أو الانسحاب، لكنني سأواصل القتال حتى النهاية».

ورفض تاشيما الكشف عن الاتحادات الوطنية التي أيدت ترشيحه لرئاسة «فيفا»، مكتفياً بالقول: «هذا سر»، مشيراً إلى أن الأمر يعود لـ«فيفا» للإعلان عن تلك المعلومات إذا أراد ذلك.

وكان تاشيما تحدث الأسبوع الماضي في مقر تدريبات الاتحاد الياباني لكرة القدم خارج العاصمة طوكيو، وكرر الأربعاء انتقاداته الحادة لتصرفات إنفانتينو خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت في أميركا الشمالية في وقت سابق من العام الحالي، وكذلك القرارات التي اتخذها بعدها.

وشملت انتقاداته محاولة إنفانتينو بيع جزء من الحقوق التجارية لـ«فيفا» إلى شركة خاصة، إلى جانب تدخله لإلغاء بطاقة حمراء بناءً على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما سمح للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالمشاركة في مباراة مهمة أمام بلجيكا. ورغم ذلك، فازت بلجيكا بالمباراة 4-1.

وقال تاشيما إن إنفانتينو لم يُقدم مطلقاً تفسيراً لهذه القرارات أمام مجلس «فيفا» المكون من 37 عضواً، والذي يشغل تاشيما عضويته.

وأضاف، في إشارة إلى إنفانتينو: «ينبغي للقادة الذين يتمتعون بسلطات كبيرة ألا يبقوا في مناصبهم لفترات طويلة».