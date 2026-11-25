أفلت جناح منتخب إنجلترا السابق رحيم ستيرلينغ، الأربعاء، من عقوبة سجن فورية؛ بعد أن اعترف بقيادته سيارته بشكل خطر تحت تأثير استنشاقه «غاز الضحك»، قبل أن يتسبب في حادث تصادم بسيارته من طراز «لامبورغيني».

وحكم على ستيرلينغ، الذي فاز بـ4 ألقاب بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وخاض 82 مباراة مع منتخب إنجلترا، بالسجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، كما أُمر بأداء 100 ساعة من العمل في خدمة المجتمع دون أجر.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في قفص الاتهام بمحكمة باسينغستوك، حيث قالت القاضية كيرستي ألمان إنه تصرف بـ«تجاهل متعمد لسلامة مستخدمي الطريق الآخرين». كما منع ستيرلينغ من القيادة لمدة عامين.

وذكرت تقارير أن ستيرلينغ كان يقود سيارته بشكل متعرج على الطريقين السريعتَين «إم25» و«إم3» في جنوب إنجلترا خلال ساعة الذروة الصباحية يوم 28 مايو (أيار) الماضي، حيث أظهرت لقطات كاميرا لوحة القيادة أنه كان يتنقل بين المسارات وكاد يصطدم بالحاجز الفاصل في وسط الطريق السريعة «إم3».

وقال أحد الشهود؛ الذي اتصل بالشرطة، إن قيادة ستيرلينغ كانت «مروعة للغاية» مشيراً إلى أنه كان يستنشق من بالون كبير حجب عنه معظم الرؤية على الطريق.

وبعد مغادرة الطريق السريعة، اصطدمت سيارة «لامبورغيني»، التي كان يقودها ستيرلينغ، بعلامة على جانب الطريق؛ مما تسبب في أضرار جسيمة لسيارته، التي قالت القاضية ألمان إنها لم تعد صالحة للقيادة. ولم تدخل أي سيارة أخرى في الحادث ولم يصب أحد بأذى.

وعثرت الشرطة على ستيرلينغ جالساً على مقعد الراكب بسيارته المحطمة وهو يحمل عبوتين من «أكسيد النيتروز». وأخبر الشرطة لاحقاً أنه يعاني من «مشكلة تتعلق بغاز الضحك».

وأقر ستيرلينغ، الذي لعب في صفوف نادي فينوورد الهولندي الموسم الماضي، في سبتمبر (أيلول) الماضي بأنه مذنب بتهمتي القيادة الخطرة وحيازة «أكسيد النيتروز»، بالإضافة إلى رفض تقديم عينة دم.

وقال محاميه، جيسون بارتفيلد، إن ستيرلينغ بدأ تعاطي «أكسيد النيتروز» خلال فترة صعبة في مسيرته، مضيفاً: «لقد أدرك آليات التكيف غير الصحية المختلفة... التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة».

وقالت القاضية ألمان إن ستيرلينغ «اتخذ قراراً متعمداً وأنانياً تماماً بقيادة سيارته دون نوم كاف وخلال تعاطي مخدر من (الفئة الثالثة)... مما عرض عدداً كبيراً من مستخدمي الطرق لخطر كبير». لكنها أضافت أن ستيرلينغ يتمتع بظروف تخفيف شخصية جوهرية، بما في ذلك عمله الخيري وانخراطه في خدمات علاج الإدمان منذ وقوع الحادث.