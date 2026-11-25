عندما فازت إسبانيا بحق استضافة كأس العالم 2030 ضمن ملف مشترك، ساد اعتقاد لدى مسؤولي كرة القدم في البلاد بأن المباراة النهائية ستقام على الأراضي الإسبانية دون جدال.

فإسبانيا، بطلة العالم وإحدى أكثر الدول استقطاباً للسياح، تملك تاريخاً كروياً عريقاً وخبرةً تنظيميةً كبيرةً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ما جعل استضافتها للمباراة الختامية تبدو الخيار الأكثر منطقيةً.

ولم تبدِ البرتغال، الشريك في الملف، رغبةً في استضافة النهائي، بينما افترض الإسبان أن المغرب، الذي انضم لاحقاً إلى ملف الترشح، لن ينافس على احتضان أهم مباريات البطولة.

لكن هذه القناعة بدأت تتراجع خلال الأشهر الأخيرة، مع تنامي المخاوف في إسبانيا من أن يتمكَّن المغرب، أحد أبرز القوى الصاعدة في كرة القدم العالمية، من خطف شرف استضافة النهائي.

وأصبحت المنافسة محتدمة بين 3 ملاعب هي «سانتياغو برنابيو» معقل ريال مدريد و«كامب نو» معقل برشلونة، و«ملعب الحسن الثاني» العملاق الذي يُشيَّد حالياً قرب الدار البيضاء بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.

ولم تعد القضية مجرد منافسة رياضية، إذ تداخلت فيها حسابات سياسية ودبلوماسية وصراعات نفوذ داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فضلاً عن التوترات السابقة بين مدريد والرباط بشأن الهجرة.

وامتدَّ الجدل إلى الساحة السياسية الإسبانية، حيث قال ألبرتو نونييث فيغو المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء، إن إسبانيا ينبغي أن تعيد النظر في استضافة البطولة إذا فقدت حقَّ تنظيم المباراة النهائية.

كما أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني خابيير تيباس، ورئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا عن قلقهما، وقال الأخير إنه «ليس متفائلاً» في ظلِّ ما وصفه بـ«تفوق المغرب من حيث الطموح والإصرار على الفوز باستضافة النهائي».

في المغرب، تبدو الجهود أكثر تماسكاً. فبدعم مالي سخي من شركة الفوسفات الحكومية، توحَّدت مختلف الأطراف خلف هدف استضافة المباراة النهائية على «ملعب الحسن الثاني»، الذي سيصبح أكبر ملعب لكرة القدم في العالم بسعة تبلغ 115 ألف متفرج.

أما في إسبانيا، فتتوزَّع الجهود بين مدريد وبرشلونة، في انعكاس جديد للتنافس التاريخي بين أكبر مدينتين وأشهر ناديين في البلاد.

وقال المشجع بلال الجوهري (39 عاماً) في الرباط إن المغرب يستحق استضافة المباراة النهائية بالقدر نفسه الذي تستحقه إسبانيا، مشيراً إلى أن المنتخب المغربي يحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضاف الجوهري، الذي يدير منصةً للترويج للفعاليات الثقافية: «الذين يلوحون بالانسحاب إذا اختار (فيفا) المغرب لاستضافة المباراة النهائية يشبهون أولئك الذين يغادرون المباراة لأن قرارات الحكم لا تعجبهم».

وقال ريكاردو تريد، الرئيس التنفيذي السابق للجنة المنظمة لكأس العالم 2014 في البرازيل، إن إسبانيا كان يتعين عليها تحديد المدينة المستضيفة للمباراة النهائية ضمن ملف الترشح الأصلي.

وأضاف تريد، الذي شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لـ«أولمبياد ريو 2016»، ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2022: «إسبانيا تخشى خسارة مباراة كانت تعتقد أنها مضمونة لها. برشلونة تدافع عن ملفها، وريال مدريد يدافع عن ملفه، بينما يبدو المغرب موحداً بالكامل خلف مشروع كأس العالم ويملك ملعباً يسع 115 ألف متفرج».

وبعد أن طالب رئيس برشلونة، جوان لابورتا، في سبتمبر (أيلول) الماضي بإقامة النهائي في «كامب نو»، بحجة أن «سانتياغو برنابيو» سبق أن استضاف نهائي كأس العالم 1982، أبدى بعض المسؤولين في الاتحاد الإسباني استياءهم مما عدّوه إضعافاً للوحدة المطلوبة في مواجهة الملف المغربي.

جوان لابورتا (رويترز)

وقال مسؤول برتغالي شارك في ملف الترشح إن إسبانيا افترضت خطأ أن النهائي سيذهب إليها تلقائياً لأن المغرب لم يكن جزءاً من العرض الأصلي، مضيفاً: «كان ينبغي عليهم توقع ذلك».

في المقابل، نفى ألفارو دي ميغيل، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجود أي انقسامات، عاداً أن امتلاك إسبانيا خيارين قويين لاستضافة النهائي يمنحها أفضليةً على المغرب.

وأشار إلى أن ملف الترشح لاستضافة البطولة وُضع في فترة اتسمت باضطرابات داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حين كان رئيسه السابق لويس روبياليس يواجه تداعيات فضيحة تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو خلال كأس العالم للسيدات 2023.

وقال لـ«رويترز»: «لم تكن الأجواء داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ذلك الوقت الأنسب لإدارة مشروع بهذا الحجم، بما ينطوي عليه من مصالح متشابكة وتعقيدات كبيرة».

وتزامن ذلك أيضاً مع فترة من التوتر بين إسبانيا والمغرب بسبب ملف الهجرة، التي شملت محاولة آلاف الأشخاص عام 2021 دخول جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وقال مصدر في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، فضَّل أن يتولى شخصياً إعلان دعوة المغرب للانضمام إلى ملف الترشح المشترك، وذلك خلال زيارة ثنائية إلى الرباط عام 2018، بدلاً من ترك المهمة للاتحاد.

وأضافت 3 مصادر من الاتحاد الإسباني أن حكومة سانشيز شاركت بشكل وثيق في إعداد ملف الاستضافة، قبل أن يوافق الاتحاد في نهاية المطاف على طلب من الحكومة و«فيفا» بإدراج الدار البيضاء ضمن المدن المرشحة لاستضافة المباراة النهائية.

ورفض مكتب سانشيز التعليق.

ويخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، صراع نفوذ مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، منذ أن طالب الأخير باستقالته على خلفية خطته لبيع حصة تبلغ 20 في المائة من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقال تيباس إن إنفانتينو قد يميل إلى دعم المغرب، بوصفه أحد أبرز مؤيدي حملته لإعادة انتخابه. وأضاف في سبتمبر (أيلول): «إذا بقي إنفانتينو في منصبه، فإن فرص إسبانيا في استضافة المباراة النهائية ستكون ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة».

ويعد الاتحاد المغربي لكرة القدم من أكثر الداعمين لإنفانتينو، الذي أمضى فترات طويلة في المقر الإقليمي الجديد لـ«فيفا» بالرباط منذ إعلان خطة البيع. كما ينظر إليه بوصفه المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«فيفا» المقرر عقده في مارس (آذار) المقبل في المغرب.

في المقابل، قال مصدر في رابطة الدوري الإسباني إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي تربطه علاقة وثيقة بإنفانتينو، قد يسهم في إقناعه بمنح إسبانيا شرف استضافة النهائي.

من جانبه، رأى دي ميغيل أن خضوع إدارة «فيفا» لتدقيق متزايد يصب في مصلحة إسبانيا، لأنه يتوقع أن تؤول الاستضافة في نهاية المطاف إلى «المرشح الطبيعي».

وأكد «فيفا» في بيان أنه لا توجد آلية موحدة لاختيار ملعب المباراة النهائية، وأن القرار سيتخذ بعد مشاورات مع المدن والدول المستضيفة والحكومات المعنية.

ويقول مسؤولون إسبان إن مدريد تتمتع بخبرة كبيرة في استضافة المباريات ذات الحساسية العالية، مستشهدين بنهائي كأس ليبرتادوريس عام 2018 بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، الذي نُقل إلى العاصمة الإسبانية؛ بسبب أعمال عنف جماهيرية.

كما يشيرون إلى الفوضى التي شهدتها الرباط خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما أمر مدرب السنغال لاعبيه بمغادرة الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت للمغرب، قبل أن تندلع مشادات بين اللاعبين.

وقال دي ميغيل إنه إذا كانت السعة الجماهيرية عاملاً حاسماً، فإن ملعب «كامب نو» سيستوعب 105 آلاف متفرج بحلول موسم 2028 - 2029 بعد مشروع تحديث بلغت تكلفته مليارَي دولار، مقارنة بنحو 84 ألف متفرج في «سانتياغو برنابيو» عقب تجديده بتكلفة 1.5 مليار دولار.

أما رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، فقال إن بناء «ملعب الحسن الثاني» سيُستكمل مطلع عام 2028. وقال صندوق النقد الدولي، إن المغرب يعتزم إنفاق نحو 19 مليار دولار بين عامَي 2024 و2030 على تطوير المطارات والملاعب والفنادق وشبكة القطارات فائقة السرعة، إلى جانب إنشاء محطة قطار وطريق سريع يربطان الملعب بمدينة الدار البيضاء الواقعة على بعد 45 كيلومتراً.

وستحتاج الدار البيضاء إلى تعزيز طاقتها الفندقية لمنافسة مدريد وبرشلونة، بعدما منحها تقرير فني لـ«فيفا» تقييماً بلغ 3.1 من 5 في فئة الإقامة المتاحة للجمهور، مقابل العلامة الكاملة التي حصلت عليها إسبانيا.

لكن ريكاردو تريد يرى أن الفوز باستضافة النهائي لا يتوقف على امتلاك أفضل الملاعب أو الفنادق أو شبكات النقل، إذ غالباً ما تميل الكفة إلى الدولة التي يمكن أن تحقق أكبر استفادة من الحدث.

وقال لقجع للتلفزيون الحكومي إن كأس العالم تُمثِّل فرصةً لتوسيع شبكة السكك الحديدية وتسريع وتيرة التنمية في منطقة الدار البيضاء بأكملها.

وأضاف مصدر مغربي مطلع على المناقشات أن المباراة النهائية ينبغي أن تُمنَح للملعب الأكبر سعة، وأن تقام في دولة أفريقية.

وقال: «سيكون الأمر محرجاً، بل مخجلاً، وسيبعث برسالة خاطئة إلى أفريقيا، التي تعد أحد أكبر خزانات المواهب الكروية في العالم، إذا انتهى المطاف بنهائي كأس العالم في دولة غير أفريقية تمتلك ملعباً أصغر سعة».