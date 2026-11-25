«ستاربكس» تستعين بمصارف تمهيداً لبيع أعمالها في اليابان
شعار شركة «ستاربكس» الأميركية (رويترز)
استعانت شركة «ستاربكس» الأميركية بمستشارين ماليين للتحضير لبيع محتمل لأعمالها في اليابان، في صفقة قد تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وفق ما أفادت به وكالة «بلومبرغ»، الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وذكر التقرير أن سلسلة المقاهي الأميركية تعمل مع عدد من المصارف الاستثمارية، من بينها «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي»، وبدأت بالفعل استطلاع اهتمام عدد من المستثمرين الاستراتيجيين والماليين بالصفقة المحتملة.
وكانت «رويترز» قد أفادت في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن «ستاربكس» تدرس بيع حصة أغلبية في أعمالها اليابانية، ضمن صفقة محتملة قد تُقدر قيمة عملياتها في البلاد بنحو 3 مليارات دولار.
وتكتسب الصفقة أهمية خاصة بالنسبة إلى المجموعة الأميركية، نظراً إلى أن اليابان تمثل كبرى أسواقها الخارجية التي تدير فيها متاجرها بصورة مباشرة.
ومن شأن بيع حصة أغلبية في الأعمال اليابانية، حال إتمامه، أن يمثل تحولاً مهماً في هيكل عمليات الشركة الدولية، ويتيح لها تحرير جزء من رأس المال المستثمر في السوق، مع إمكانية الاحتفاظ بحصة تضمن استمرار استفادتها من نمو أعمالها هناك.
وقد تتيح الصفقة أيضاً للمستثمرين الاستراتيجيين فرصة توسيع حضورهم في قطاع المقاهي والمطاعم الياباني، بينما يمكن أن تجذب مؤسسات الاستثمار المباشر الباحثة عن أصول استهلاكية ذات علامات تجارية راسخة.
وتظل التداعيات المالية والتشغيلية لأي صفقة محتملة مرهونة بحجم الحصة المطروحة للبيع، وطبيعة المستثمرين المشاركين، والترتيبات المتعلقة بإدارة المتاجر وحقوق استخدام العلامة التجارية.
ولم يكشف تقرير «بلومبرغ» عن أسماء المستثمرين المحتملين، أو جدول زمني لإتمام عملية البيع، كما لم يتضح ما إذا كانت الشركة ستحتفظ بحصة في أعمالها اليابانية.
ومن المنتظر أن تركز الأسواق خلال الفترة المقبلة على التقييم النهائي للأعمال، ومدى اهتمام المستثمرين بها، في ظل استمرار المشاورات الأولية التي لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.
تتجه الحكومة اليابانية إلى تمويل الموازنة الإضافية للسنة المالية الحالية من الإيرادات الضريبية الفائضة دون إصدار سندات جديدة لتمويل العجز
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تريليون دولار فرص استثمارية ومضاعفة الإيرادات السعودية غير النفطية 3 مراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345575-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
تريليون دولار فرص استثمارية ومضاعفة الإيرادات السعودية غير النفطية 3 مرات
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية (واس)
تتجه السعودية إلى مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، مع تقديرات ببلوغ الفرص الاستثمارية المتاحة نحو تريليون دولار خلال السنوات الثماني إلى العشر المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة أمثالها منذ إطلاق «رؤية 2030»، لتغطي نحو 36 في المائة من إجمالي الإنفاق، مقارنة بـ17 في المائة قبل إطلاقها.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تجاوزت فيه الاستثمارات في المملكة 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) خلال عام 2025، وسط توجُّه لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب.
جاءت هذه الأرقام والمؤشرات في ملتقى ميزانية 2027، الأربعاء، في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين للحديث عن أبرز إنجازات القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
ويأتي هذا الملتقى بعد إقرار مجلس الوزراء وثيقة الميزانية للعام المالي 2027، والتي تُقدّر النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، والإيرادات بـ1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، مع عجز متوقع قدره 190.6 مليار ريال (50.8 مليار دولار).
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن إيرادات المملكة غير النفطية ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها منذ إطلاق «رؤية 2030»، وأصبحت تغطي نحو 36 في المائة من إجمالي الإنفاق، مقارنة بنحو 17 في المائة قبل إطلاق «الرؤية»، في مؤشر على اتساع قاعدة الإيرادات وتنويع مصادرها.
وتطرق إلى التزام الصندوق الوطني للبنية التحتية بتقديم تمويلات تجاوزت قيمتها 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) لمشروعات تصل بحجم 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بما يعني استقطاب أكثر من 4 ريالات من القطاع الخاص والمستثمرين مقابل كل ريال يقدمه الصندوق؛ مشيراً إلى أن حجم الفرص المتاحة في المملكة خلال السنوات الثماني إلى العشر المقبلة يُقدَّر بنحو تريليون دولار.
وأوضح الإبراهيم أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية تعامل مع التحديات التي واجهت الملاحة في المنطقة عبر تحويل مسارات المنتجات والصادرات والواردات إلى منافذ البحر الأحمر، لترتفع حصة هذه المنافذ من الصادرات غير النفطية من 19 في المائة إلى نحو 41 في المائة خلال فترة قياسية، مضيفاً أن الشحن الجوي في منطقة الرياض استعاد سعته خلال فترة قياسية بعد أحداث أكتوبر (تشرين الأول)؛ بل تجاوز مستوياتها السابقة.
وأكد قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع التحديات واستعادة مستويات إنتاج النفط، الذي بلغ 10.6 مليون برميل يومياً، مقترباً من مستويات ما قبل هذه التحديات، بينما وصلت الصادرات إلى 7.47 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الأربع الماضية.
ارتباط الاقتصاد بالنفط يتراجع
وأشار الإبراهيم إلى تراجع حصة الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنفط إلى 61 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 70 في المائة في عام 2019، مؤكداً استمرار هذا الاتجاه مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وفي جانب المحتوى المحلي، أوضح الإبراهيم أن كل مائة ريال من الإنفاق الحكومي كان يبقى منها 28 ريالاً داخل الاقتصاد المحلي في عام 2018، بينما ارتفعت النسبة حالياً إلى 51 ريالاً، بما يعكس زيادة الأثر الاقتصادي للإنفاق داخل المملكة.
المملكة تتقدم عالمياً
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، قال الإبراهيم إن تدفقات رأس المال الأجنبي ارتفعت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024؛ مشيراً إلى تسجيلها نمواً من 78.75 مليار ريال (21 مليار دولار) إلى 123.75 مليار ريال (33 مليار دولار)، وفق إحصاء دولي، بينما أظهرت إحصائية أخرى ارتفاعها من 116.25 مليار ريال (31 مليار دولار) إلى 157.5 مليار ريال (42 مليار دولار).
وأشار إلى تقدم ترتيب المملكة 4 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ13 عالمياً، بينما ارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثاني.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخاص، أفاد الإبراهيم بأن نمو أنشطة التمويل والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بينما سجلت الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية والشخصية، التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه، نمواً بنسبة 4.1 في المائة، مضيفاً أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع بنحو 190 ألفاً خلال عام واحد.
إقبال المستثمرين
من ناحيته، كشف وزير الاستثمار فهد السيف، عن تجاوز حجم الاستثمارات في السعودية 1.3 تريليون ريال (346.7 مليار دولار) خلال عام 2025، متوقعاً تسجيل مستويات مماثلة خلال العام الحالي، في وقت ارتفع فيه حجم الاستثمار بنسبة 6 في المائة خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب السيف، فإن المملكة تستند في المرحلة المقبلة إلى ما تحقق من استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المجال تجاوز 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار). وأكد أن إقبال المستثمرين المحليين يمثّل أساساً مهماً في جذب المستثمر الأجنبي، لافتاً إلى أن السعودية أصبحت وجهة رئيسية للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، في ظل المرونة التي أظهرتها قطاعات متعددة خلال الأشهر الستة الماضية.
وفي هذا السياق، أفصح السيف عن توقيع اتفاقيات مع 19 مستثمراً محلياً في ست وجهات سياحية، بقيمة 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، ضمن جهود التكامل بين منظومتَي السياحة والاستثمار.
وحول ميزانية 2027، قال إن وضوح أولويات الإنفاق يدعم ثقة المستثمرين، ويُمكِّن القطاع الخاص من التخطيط والتوسع، والإسهام في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.
الاستثمارات المحلية
ولفت السيف إلى أن الاستثمارات المحلية، بقيادة الشركات الكبرى والمرتبطة بأسواق المال، إلى جانب المنشآت المتوسطة والصغيرة، تمثّل نحو 90 في المائة من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والبالغة 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار).
وتابع أن المنشآت المتوسطة والصغيرة أسهمت بنحو 30 في المائة من هذا الإجمالي، مؤكداً أن أثرها الاقتصادي كبير، وأن الفرص المتاحة داخل المملكة تتيح للشباب والشابات والمنشآت في مختلف القطاعات التوسع واستيعاب المزيد من الاستثمارات.
تكوين رأس المال
وأضاف أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» أسهمت في تعزيز وضوح رحلة المستثمر، متوقعاً أن تنتقل السعودية من منصة جاذبة للاستثمار إلى منصة عالمية لتكوين رأس المال، يستفيد منها المستثمر المحلي في إطلاق أعماله وإنتاج السلع وتقديم الخدمات داخل المملكة، والتوسع نحو التصدير.
وأكَّد السيف أن المرحلة المقبلة ستركز على إبراز تنافسية المملكة عالمياً، لتكون منصة تنطلق منها رؤوس الأموال لخدمة الاستثمارات المحلية والأسواق الخارجية.
التجارة الإقليمية
بدوره، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن منظومة النقل في المملكة أظهرت جاهزية ومرونة في التعامل مع اضطراب مسارات التجارة الإقليمية وتغير أنماط الشحن، من خلال خطط استباقية وإجراءات تشغيلية تضمن استمرارية الإمدادات واستيعاب تدفقات البضائع المتزايدة.
وقال إن الاستثمارات الجديدة الملتزَم بها في منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال العام الحالي بلغت 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حتى الآن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يقود الجزء الأكبر من استثمارات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشار الجاسر إلى أن «مشاركة القطاع الخاص، والأنماط المختلفة من الشراكة، عامل أساسي لتمكيننا من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، موضحاً أن المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في جذب مئات المليارات من الاستثمارات، بما في ذلك استثمارات نوعية في قطاعات المنظومة.
المناطق اللوجستية
وأوضح الجاسر أن مشاركة القطاع الخاص، محلياً ودولياً، تمثل أحد أهم عوامل تمكين الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن الاستثمارات التي جرى جذبها خلال السنوات الماضية شملت مشاريع نوعية في الموانئ والمناطق اللوجستية والبنية التحتية.
واستعرض تجربة شركة «ميرسك» العالمية في الاستثمار بالمناطق اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن المملكة وصلت إلى 17 منطقة لوجستية في الميناء، وأن المنطقة التي استثمرت فيها الشركة شهدت استثماراً وصفه بأنه الأكبر عالمياً ضمن شبكة «ميرسك»، متجاوزاً استثماراتها في بلدها ومقرها الرئيسي.
مشاريع جديدة
ولفت إلى توقيع اتفاقيات استثمارية كبيرة خلال العام الحالي، من بينها اتفاقيتان بمليارات الريالات مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» للاستثمار في محطة جدة، إلى جانب توقيع خمس مناطق لوجستية جديدة.
كما أشار إلى طلب قطارات جديدة لعدد من خطوط السكك الحديدية، تشمل قطارات الشرق والشمال وقطار المعادن وقطار الحرمين، مبيناً أن طلب 20 قطاراً جديداً لقطار الحرمين يعكس حجم الدعم الذي يحظى به القطاع، إلى جانب الإقبال من المستثمرين المحليين والدوليين.
وبيَّن أن المنظومة تعمل كذلك على توقيع عقود ازدواج لطريق المعادن لخدمة شركة «معادن»، وأنها وصلت إلى المراحل الأخيرة من ترسية وصلة الرياض التي تستهدف ربط شبكات المملكة داخل العاصمة. وأكد استمرار العمل على استكمال مشروع الجسر البري، من خلال توجيه الموارد الحكومية والعمل بالتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب عدد من المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة في برامج التخصيص.
الاقتصاد الرقمي
من جهته، كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه أن الاقتصاد الرقمي في السعودية نما بنسبة 75 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، ليقترب من نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، بينما ارتفع التبادل التجاري الرقمي بنسبة 30 في المائة خلال الربع الأخير، ليبلغ 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).
وأضاف أن السعودية حققت المركز الأول عالمياً في الجاهزية الرقمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية أسهمت في تعزيز استمرارية الخدمات والأعمال خلال المتغيرات الإقليمية.
ووفق السواحه، فإن المملكة تستعد للانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق مساعد ذكي ضمن منصة «توكلنا» في فبراير (شباط) المقبل، يتيح للمواطنين إنجاز الخدمات الحكومية صوتياً وبلهجاتهم المحلية، بما يشمل تجديد جوازات السفر والاستفسار عن التطعيمات وتسجيل الطلاب في المدارس.
وأضاف أن التجربة بدأت على 500 مستخدم، على أن تتوسَّع تدريجياً لتشمل وكلاء متخصصين في قطاعات حكومية، من بينها الصحة والتعليم والنقل.
وفيما يتعلق بتمكين الشركات المحلية، كشف السواحه عن توقيع شركة «إيسس» السعودية عقوداً تتجاوز قيمتها مليار ريال (266.7 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في الهند، لتوريد حلول تقنية متخصصة في تحسين تغطية شبكات الاتصالات داخل المباني، بعد تطوير منتجاتها بدعم من البرنامج الوطني لتنمية التقنية.
وأشار إلى أن شركات سعودية، من بينها «فودكس» و«ديتا ليكس» و«كلاسيرا»، توسَّعت في أكثر من 20 دولة، بينما تخدم منصات «نون التعليمية» و«كلاسيرا» أكثر من 30 مليون طالب في المنطقة.
ولفت إلى إطلاق شركة «هيوماين» برنامج «لامتليس» (بلا حدود)، لتوفير قدرات المعالجة الحاسوبية والكفاءات والاستثمارات للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتها على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والمنافسة عالمياً.
نمو سوق التقنية
وذكر السواحه أن سوق التقنية في السعودية سجَّلت نمواً بنسبة 9.4 في المائة خلال 2026، مقارنة بنمو قطاع الاتصالات البالغ 3.9 في المائة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية التقنية يخدم أكثر من 1500 شركة، وحصل على تمويل بقيمة 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) لدعم الشركات التقنية.
وأفاد أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة تجاوز 200 شركة، بينما يضم قطاع الاتصالات والتقنية والفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو 420 ألف موظف وموظفة.
وفي مجال البنية التحتية، أوضح أن المملكة خصصت أكثر من 20 موقعاً لمراكز البيانات، بمساحة إجمالية تبلغ 80 كيلومتراً مربعاً، إلى جانب التوسع في الكابلات البحرية، التي تستهدف رفع السعات إلى 280 تيرابت في الثانية، لربط المملكة بالأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط أكثر من المتوقع إلى 189 ألفاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345568-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-189-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B
طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط أكثر من المتوقع إلى 189 ألفاً
أشخاص يصطفون في طابور أمام مكتب لتلقي طلبات إعانة البطالة بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أظهرت بيانات أميركية تراجع الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، بما يعزز قدرة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» على مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 13 ألف طلب إلى 189 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 200 ألف طلب.
ونُشرت البيانات قبل موعدها المعتاد بيوم بسبب عطلة «عيد الشكر» التي توافق الخميس في الولايات المتحدة. وظلت الطلبات عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، في وقت يصف خلاله اقتصاديون سوق العمل بأنها تمر بحالة من «انخفاض التوظيف وانخفاض التسريح»، بما يعكس استمرار التوازن النسبي في مستويات التشغيل.
وفي مؤشر آخر على استقرار سوق العمل، تراجع عدد الأميركيين الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر يُستخدم لقياس اتجاهات التوظيف، بمقدار 95 ألفاً إلى 1.697 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر الحالي.
وتغطي هذه البيانات المدة التي أجرى خلالها «مكتب الإحصاء» مسحه للأسر لإعداد معدل البطالة لشهر نوفمبر. وفي هذا السياق، يتوقع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.16 في المائة، أي 4.2 في المائة بعد التقريب، مقارنة مع 4.14 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان معدل البطالة قد تراجع من 4.5 في المائة خلال نوفمبر من العام الماضي إلى 4.1 في المائة خلال أكتوبر، غير أن جزءاً من هذا الانخفاض يعود إلى تقلص حجم القوى العاملة؛ بفعل التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة.
كما أظهر مسح من «مجلس المؤتمرات»، نُشر الثلاثاء، تحسناً في نظرة المستهلكين إلى سوق العمل خلال نوفمبر؛ إذ ارتفعت نسبة من يرون أن الوظائف متوافرة إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2025، في حين تراجعت نسبة من يعتقدون أن الحصول على وظيفة أصبح صعباً إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.
متانة سوق العمل تدعم تشديد السياسة النقدية
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تزداد خلاله الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي» لمواصلة مواجهة التضخم، بعدما أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع «مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي»، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023.
ومع استمرار التضخم فوق مستهدف «البنك المركزي» البالغ اثنين في المائة، إلى جانب متانة سوق العمل، وقوة نمو الاقتصاد الأميركي، فإن التوقعات تعززت بأن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع احتمال استمرار زيادتها بعد ذلك إلى مطلع عام 2027.
ويرى اقتصاديون أن استمرار استقرار سوق العمل يمنح «البنك المركزي» مساحة أكبر لمواصلة التشديد النقدي، دون أن يواجه حتى الآن مؤشرات واسعة على تدهور أو تسارع في تسريح الموظفين.
ترمب يعيد فتح جبهة الرسوم الجمركية مع 14 شريكاً تجارياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345567-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-14-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B
ترمب يعيد فتح جبهة الرسوم الجمركية مع 14 شريكاً تجارياً
منظر جوي لآلاف الحاويات المعدَّة للتصدير في ميناء ليانينغانغ الصيني (أ.ب)
اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على 14 من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لمواجهة ما تصفه بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية الهيكلي، في خطوة تستهدف إعادة بناء منظومة الحماية التجارية الأميركية، وتهدد بتجديد التوترات مع الصين، التي ستواجه أعلى الأعباء الجمركية بين الشركاء المستهدفين.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي الرسوم المقترحة عقب استكمال تحقيق استمر ثمانية أشهر، بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، وشمل 16 شريكاً تجارياً، من بينهم حلفاء رئيسيون لواشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فيما استُبعدت المكسيك والنرويج من المقترحات في الوقت الراهن.
وبينما أكدت واشنطن التزامها بالسقوف الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية مع شركائها، حذَّرت بكين من تداعيات التصعيد، بينما تراجعت الأسهم العالمية تحت وطأة المخاوف التجارية وانحسار موجة الصعود التي قادتها أسهم الذكاء الاصطناعي.
رسوم متفاوتة حسب الدول
وقال مسؤول أميركي كبير إن الرسوم المقترحة تستهدف السلع المستوردة من الصين وبنغلاديش وكمبوديا والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايوان وتايلاند وفيتنام، على أن تُنشر المعدلات التفصيلية في السجل الفيدرالي الأميركي، وفق «رويترز».
وأضاف أن التحقيق خلص إلى أن كل واحد من هؤلاء الشركاء يسهم، من خلال إجراءات وسياسات وممارسات مختلفة، في خلق فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية والتصنيع أو استدامته، على نحو تعده واشنطن غير معقول ويثقل كاهل التجارة الأميركية أو يقيدها.
ويُعرّف مكتب الممثل التجاري الأميركي فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي بأنه تشجيع الإنتاج والقدرات التصنيعية بمعزل عن واقع الطلب ومبادئ السوق، بما في ذلك استخدام السياسات الصناعية والإعانات الحكومية والمكونات المستوردة من اقتصادات لا تعمل وفق آليات السوق.
وأكد المسؤول أن الرسوم الجديدة لن تتجاوز السقوف المتفق عليها في الاتفاقات التجارية التي تفاوضت بشأنها إدارة ترمب، بما يشمل سقفاً يبلغ 15 في المائة للاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، و19 في المائة لماليزيا.
وفي المقابل، لم تستكمل دول عدة، من بينها الهند وفيتنام، اتفاقاتها التجارية مع واشنطن. وتبلغ الرسوم المقترحة على المنتجات الفيتنامية 20 في المائة.
وتتوقع الإدارة الأميركية أن تدفع الإجراءات الجديدة نحو استكمال مزيد من الاتفاقات التجارية، ربما خلال قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في ميامي خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
التنفيذ المحتمل في يناير
لن تدخل الرسوم المقترحة حيز التنفيذ فوراً، إذ ستخضع لفترة من المشاورات العامة وتلقِّي التعليقات، إلى جانب عقد جلسة استماع قبل إقرارها، مما قد يؤجل تطبيقها إلى يناير (كانون الثاني) المقبل، حسب المسؤول الأميركي.
وأضاف أن مكتب الممثل التجاري لا يزال يراجع نتائج التحقيقات المتعلقة بالمكسيك والنرويج، دون تحديد جدول زمني لاستكمالها.
وأطلع مسؤولون أميركيون لجاناً في الكونغرس على التغييرات مساء الثلاثاء، كما جرى إخطار الشركاء التجاريين المعنيين.
وفي بانكوك، قالت وزارة التجارة التايلاندية إن الرسوم الأميركية المعلنة ستكون أولية ولن تدخل حيز التنفيذ مباشرةً، مشيرةً إلى احتمال تحديدها عند مستويات مرتفعة قابلة للتعديل لاحقاً.
إعادة بناء الحواجز الجمركية
وتمثل الإجراءات الجديدة جزءاً من جهود إدارة ترمب لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية العالمية التي أطلقتها تحت مسمى رسوم «يوم التحرير»، وأبطلتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.
وأطلقت واشنطن تحقيق فائض الطاقة الإنتاجية في مارس (آذار)، بالتزامن مع تحقيق منفصل بشأن ضعف إنفاذ القوانين المناهضة للعمل القسري، شمل 59 دولة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المسؤول الأميركي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية لن تُضاف إلى الرسوم البالغة 10 أو 12.5 في المائة، التي فرضتها الإدارة في يوليو (تموز) الماضي على مجموعة أوسع من الشركاء التجاريين بموجب التحقيق المتعلق بالعمل القسري.
وتتهم واشنطن الصين بأنها أكبر مصدر لفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية عالمياً، معتبرة أن إنتاجها يغرق الأسواق العالمية بالصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومنتجات الطاقة الشمسية وغيرها من السلع.
كما يستهدف التحقيق جزئياً الاستثمارات الصينية في دول جنوب شرقي آسيا، خصوصاً فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا، التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لتصنيع سلع موجهة إلى السوق الأميركية وتجاوز الرسوم المفروضة سابقاً على المنتجات الصينية.
وتواجه الإدارة الأميركية، في المقابل، تحديات داخلية، بعدما أسهمت الرسوم الجمركية جزئياً في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس»، عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن 62 في المائة من المشاركين يؤيدون جهود إلغاء الرسوم.
الصين تواجه أعلى الأعباء الجمركية
وستواجه الصين أعلى الأعباء الجمركية بين الشركاء الـ14، إذ ستُضاف الرسوم المقترحة البالغة 20 في المائة إلى رسوم بنحو 25 في المائة فُرضت خلال ولاية ترمب الأولى.
وأكد المسؤول الأميركي أن الإجراءات ستظل ضمن سقف الرسوم البالغ 20 في المائة، المتفق عليه بالنسبة إلى الرسوم المفروضة خلال ولاية ترمب الثانية، بموجب الهدنة التجارية مع بكين، المقرر انتهاؤها في 10 يناير المقبل.
وأوضح أن الرسوم المقترحة لن تشمل واردات صينية بقيمة نحو 30 مليار دولار، تدرس واشنطن خفض الرسوم المفروضة عليها ضمن آلية «مجلس التجارة» الثنائي.
ويعمل البلدان على تخفيضات جمركية متبادلة تشمل سلعاً غير استراتيجية بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الجانبين.
وقال المسؤول إن واشنطن لا تتوقع اتخاذ بكين إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجديدة، مضيفاً: «نعلم أنهم لا يحبذون هذه الإجراءات، لكننا نسعى إلى الاستقرار مع الصين، والصين تسعى إلى الاستقرار معنا».
وأشار إلى أن اجتماع ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي، كان إيجابياً للغاية، لافتاً إلى إحراز تقدم خلال الأيام الأخيرة بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة الصينية.
كان التصعيد الجمركي المتبادل خلال عام 2025 قد دفع الرسوم إلى مستويات بلغت 145 في المائة في إحدى مراحله، قبل التوصل إلى هدنة تجارية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
بكين ترفض الاتهامات الأميركية
وحذرت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية جديدة، داعيةً إلى الحفاظ على التطور المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتسوية الخلافات عبر المشاورات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمر صحافي: «حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية لا تخدم مصالح أحد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصف الاتهامات المتعلقة بفائض الطاقة الإنتاجية بأنها تقوم على «فرضية زائفة» وتشكل «ذريعة للتلاعب السياسي»، فيما تتمسك بكين بموقفها القائل إن قوة صادراتها تعكس مزاياها التنافسية.
ودعا غو الجانبين إلى تنفيذ التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين.
وكان شي قد أشاد الأسبوع الماضي باستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة وتحسنها، خلال لقائه ترمب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن الصينية، فيما يُنتظر أن يلتقي الرئيسان مجدداً خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.
الأسواق العالمية تحت الضغط
وانعكست المخاوف من التصعيد التجاري على الأسواق المالية، إذ تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة خلال التعاملات الصباحية الأوروبية، متأثراً بهبوط الأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 3.2 في المائة.
وأظهرت الأسهم الأوروبية تماسكاً نسبياً، مرتفعة 0.5 في المائة، فيما صعدت أسهم شركات السيارات بنسبة 2.4 في المائة، بعدما لامست خلال الأسبوع أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، وعقود «ناسداك» بنسبة 1.9 في المائة، وسط تجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا.
وكان مؤشر «ناسداك» قد خسر 1.5 في المائة، الثلاثاء، فيما هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 5.9 في المائة، متخلياً عن جانب من مكاسبه عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، بينما تراجع سهم «أنثروبيك» بنسبة 6.5 في المائة، ليهبط دون سعر طرحه العام الأولي.
وقال محللون لدى بنك «آي إن جي» إن التطورات تؤكد أن الحماية التجارية الأميركية أصبحت أكثر صعوبة في التراجع عنها، رغم تغير الأسس القانونية لفرض الرسوم.
مخاوف التضخم والفائدة
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13 في المائة إلى 103.97 نقطة، قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي قد يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتراجع اليورو إلى 1.0946 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3081 دولار، فيما بلغ سعر صرف العملة اليابانية 159.3 ين للدولار.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.898 في المائة، فيما تراجع نظيره الألماني إلى 3.235 في المائة، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.
وفي أسواق الطاقة، انخفض خام برنت بنسبة 1 في المائة إلى 90.56 دولار للبرميل، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، إثر تقارير عن هجمات جديدة على سفن في مضيق هرمز ومحيطه.
وتواجه الأسواق بذلك مزيجاً من المخاطر التجارية والنقدية والجيوسياسية، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج المشاورات بشأن الرسوم المقترحة، ومصير الهدنة التجارية الأميركية - الصينية، خصوصاً مع احتمال تزامن دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مع انتهاء الهدنة في يناير المقبل.