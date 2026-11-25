البرازيل ترفع توقعاتها للعجز الأولي في 2026 إلى 15.13 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345501-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2026-%D8%A5%D9%84%D9%89-1513-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
البرازيل ترفع توقعاتها للعجز الأولي في 2026 إلى 15.13 مليار دولار
أوراق نقدية من الريال البرازيلي في المركز الثقافي لبنك البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو (رويترز)
رفعت الحكومة البرازيلية تقديراتها للعجز الأولي خلال العام الحالي إلى 89.3 مليار ريال (15.13 مليار دولار)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 80.9 مليار ريال في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التخطيط يوم الأربعاء.
وأظهرت البيانات أن الحكومة تتوقَّع ارتفاع صافي الإيرادات إلى 2.605 تريليون ريال، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.587 تريليون ريال، في أعقاب سلسلة من التحصيلات الضريبية الشهرية القياسية، التي أسهم ارتفاع أسعار النفط في دعمها، وفق «رويترز».
في المقابل، زادت تقديرات الإنفاق العام بمقدار 26.74 مليار ريال، في انعكاس لإجراءات من بينها التوسع الأخير في برنامج «بولسا فاميليا» للمساعدات الاجتماعية.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يعادل 0.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مع هامش سماح يبلغ 0.25 نقطة مئوية بالزيادة أو النقصان، فضلاً عن استثناء بعض النفقات عند تقييم مدى الالتزام بالمستهدف.
وللحفاظ على العجز ضمن النطاق المستهدف، أعلنت الحكومة تجميد إنفاق بقيمة إجمالية تبلغ 12.3 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 13.6 مليار ريال.
وفي إجراء منفصل للامتثال لقاعدة مالية موازية تحدُّ من نمو الإنفاق بالقيمة الحقيقية، أعلنت الحكومة الحاجة إلى حجب 304.3 مليون ريال من النفقات، مقارنة بإجراءات حجب إنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال اتُخذت في سبتمبر.
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«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الصين تدرس دمج شركات الطيران المتعثرة لتعزيز الربحيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345541-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
الصين تدرس دمج شركات الطيران المتعثرة لتعزيز الربحية
طائرات في معرض سابق للطيران بمطار شنغهاي الدولي الصيني (رويترز)
تدرس السلطات الصينية عمليات دمج وإعادة هيكلة لشركات الطيران الصغيرة التي تتكبد خسائر، ضِمن خيارات لتعزيز تكامل قطاع الطيران المدني، ابتداءً من العام المقبل، في ظل الضغوط المتزايدة على ربحية الناقلات الجوية، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وضعف أسعار التذاكر المحلية.
وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة في القطاع، بأن الخطة، التي لا تزال قيد الإعداد، تستهدف تسريع جهود مستمرة منذ سنوات لتحسين ربحية شركات الطيران، وقد تؤثر على قرارات شراء الطائرات الجديدة من شركتيْ «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بإحدى شركات الطيران الحكومية الكبرى قوله إن العدد الإجمالي لشركات الطيران المحلية قد ينخفض بحلول عام 2030 نتيجة عمليات الدمج المحتملة.
وتدرس إدارة الطيران المدني الصينية الخطة، لكن لم يتضح بعدُ ما إذا كانت الهيئة التنظيمية ستفرض سقفاً لعدد شركات الطيران العاملة في البلاد. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة وفورية من التقرير، في حين لم تستجب إدارة الطيران المدني الصينية، على الفور، لطلب التعليق.
ضغوط متزايدة على الأرباح
تأتي التحركات المحتملة لإعادة هيكلة القطاع، بعدما سجلت أكبر ثلاث شركات طيران صينية، وهي «إير تشاينا» و«تشاينا إيسترن إيرلاينز» و«تشاينا ساوثرن إيرلاينز»، نتائج مالية، خلال الربع الثالث من العام، أضعف بكثير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأثّرت الزيادة الحادة في أسعار وقود الطائرات، وضعف أسعار التذاكر المحلية، واضطرابات الرحلات الناجمة عن الأعاصير، على أداء الشركات، خلال الفترة التي تُعد تقليدياً الأكثر ربحية، نظراً إلى تزامنها مع ذروة موسم السفر الصيفي.
وأكدت الشركات الثلاث أن الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود أضر نتائجها المالية، ما يعكس حجم التحديات التشغيلية التي تواجه القطاع، حتى خلال فترات ارتفاع الطلب على السفر.
وقد تتيح عمليات الدمج المحتملة للشركات الصغيرة خفض تكاليف التشغيل، وتحسين استغلال أساطيلها وشبكات رحلاتها، والحد من المنافسة السعرية التي تضغط على هوامش الربح.
تداعيات محتملة على مصنعي الطائرات
تمتد التداعيات المحتملة لإعادة هيكلة قطاع الطيران الصيني إلى شركات تصنيع الطائرات العالمية، إذ قد تدفع عمليات الدمج الناقلات الجوية إلى مراجعة خطط توسيع أساطيلها وطلبياتها المستقبلية.
وقد يؤدي توحيد العمليات التشغيلية إلى تقليص الحاجة لبعض الطائرات الجديدة على المدى القريب، بينما يمكن أن تتمتع الكيانات الأكبر بقدرة مالية وتفاوضية أفضل عند تحديث أساطيلها مستقبلاً.
وستظل انعكاسات الخطة على المنافسة وأسعار التذاكر والطلب على الطائرات الجديدة مرهونة بالتفاصيل النهائية للإجراءات التنظيمية، ومدى قدرة عمليات الدمج المحتملة على معالجة الاختلالات التشغيلية وتحقيق تحسن مستدام بربحية القطاع.
السوق السعودية تتراجع 0.6 % وسط ضغوط الأسهم القياديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345531-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-06-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
السوق السعودية تتراجع 0.6 % وسط ضغوط الأسهم القيادية
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق عند 9914 نقطة، فاقداً 63 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار).
وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 9997 نقطة، بزيادة 20 نقطة، مقارنة بإغلاق الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى عند 9872 نقطة.
وجاءت الضغوط من الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.2 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 0.9 في المائة، فيما تراجع سهم «معادن» بنسبة 1.2 في المائة. وأنهى سهم «أرامكو السعودية» التعاملات منخفضاً بشكل طفيف عند 26.26 ريال، بتراجع 0.2 في المائة.
كما أغلقت أسهم «الوطنية للتعليم» و«مجموعة صافولا» و«ذيب» و«دراية» و«المنجم» و«بوان» و«أنعام القابضة» على انخفاضات تراوحت بين 2 و4 في المائة.
في المقابل، تصدّر سهم «تسهيل» قائمة الأسهم الرابحة، مرتفعاً بنسبة 10 في المائة إلى 21.01 ريال، عقب إعلان الشركة توقيع شركة تابعة اتفاقية توريق، تتوقع أن تحقق أثراً إيجابياً بقيمة 108 ملايين ريال.
السعودية تواجه تحديات المنطقة بميزانية توازن بين التحوط ومواصلة التنميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345528-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
السعودية تواجه تحديات المنطقة بميزانية توازن بين التحوط ومواصلة التنمية
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات متلاحقة، تتجه السعودية إلى تعزيز متانة اقتصادها وترسيخ قدرته على مواجهة المتغيرات، مع الحفاظ على زخم التنمية ومواصلة تنفيذ أولوياتها الوطنية. وتعكس الميزانية السعودية للعام المقبل هذا التوجه، عبر الموازنة بين التحوط للمخاطر والاستثمار في مسارات النمو، بما يدعم الاستقرار، ويُهيئ لمستقبل أكثر استدامة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، أن الميزانية تجسّد التزام الحكومة بأن تكون رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، والمحافظة على مكتسبات التنمية لهذا الجيل والأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات كان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبجهود أبناء وبنات المملكة.
وشرح مختصون في قراءة تحليلية للميزانية العامة، أنه على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، والأزمة اليمنية، فإن المملكة تعتمد ميزانية توسعية لعام 2027 قدرت بنحو 1.392 مليار ريال (371.2 مليار دولار)، لمواصلة برامجها التنموية، وتنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، واستكمال المشروعات والاستراتيجيات الوطنية وتوسيع القاعدة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي.
وتطرّق المختصون، خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، إلى المبادرات والبرامج التي أجرتها الحكومة في عام الاستثناء 2026، بسبب الظروف الجيوسياسية، ما يضمن رفاهية المواطن والمقيم، وألا يتأثر من هذه الأزمة، مع تيسير أعمال القطاع الخاص ليواصل القيام بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما تسعى إليه الحكومة ومن ضمن أولوياتها، مؤكدين أن الحكومة استطاعت المحافظة على تدفق سلاسل الإمداد، وتوفير التمويل لتعزيز المخزون التجاري، وبما يحقق الأمن الغذائي والسلعي للمملكة.
#مجلس_الوزراء يستعرض بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448 / 1449هـ (2027م) ويُصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:- تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,392,100,000,000) ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين ملياراً ومائة مليون ريال.- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ... pic.twitter.com/l2CcqZaJTs
وأوضح فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى والمستشار الاقتصادي، أنه من أصعب الأمور المالية في أوقات الحروب والأزمات العالمية بناء ميزانية على أساس توسعي، وتقدير الإيرادات والنفقات، وتحديد بنودها، مبيناً أن الضبابية المستقبلية تحد من إمكانية الحكومة لتوقع حجم الإنفاق، أو مواصلة مشروعات التنمية الاستراتيجية، وتوفير التمويل اللازم لها.
إلا أن البوعينين أكد في حديثه أن ما تتمتع به المملكة من ملاءة مالية، وإدارة مالية حصيفة، واحتياطيات نفطية ومالية، وكفاءة حكومية عالية، وقدرة على توفير التمويل اللازم من مصادر مختلفة، وقبل كل ذلك قيادة جعلت من التنمية قاعدة لأعمالها، ومن كفاءة الاقتصاد وتنوع مصادره هدفاً استراتيجياً لا يمكن الحياد عنه، مكنتها من اعتماد ميزانية توسعية وتقدير إيراداتها ونفقاتها، بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية العالمية والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وبيَّن لـ«الشرق الأوسط» أنه في كثير من الدول تتعطل التنمية في الحروب، ويوجه الإنفاق الحكومي للمجهود العسكري، الذي يستحوذ على كامل النفقات الحكومية، وربما تسبب في فرض مزيد من الضرائب لتمويل متطلبات الحرب وحماية الوطن والاقتصاد، وهو ما لم يحدث في المملكة؛ حيث استمرار الإنفاق التوسعي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص، وتوفير التمويلات من خلال صناديق التنمية الوطنية، وبما يُسهم في تعزيز النمو، واستكمال برامج التنمية والمشروعات الاستراتيجية، ودعم البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
القطاع الخاص
وواصل عضو مجلس الشورى أن ميزانية السعودية لعام 2027 ركّزت على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، واستمرار المبادرات والإصلاحات الممكنة له، موضحاً أن من أهم مستهدفات «رؤية 2030» رفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد في نهاية العقد الحالي، وهو هدف يمضي في مساره الصحيح.
وتأكيداً على ذلك، إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 57.7 في المائة ليكون أعلى مستوى تاريخي مسجل، إضافة إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير، وتحقيقها مستهدفات 2030، ورفع إسهامات المرأة في سوق العمل، ونمو نسبة التوظيف بـ7 في المائة مقارنة بعام 2025، مع بلوغ عدد السعوديين في القطاع الخاص 2.7 مليون موظف سعودي بنمو 7.7 في المائة حتى نهاية الربع الثاني 2026، وفق المستشار الاقتصادي.
وحسب البوعينين، أظهرت البيانات وجود 1.832 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، بنمو بنحو 4 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بنهاية عام 2025، منوهاً بأن كل ما سبق يؤكد الدعم الذي يجده القطاع الخاص من الحكومة وفق رؤية استراتيجية واضحة.
التدخلات الحكومية
وشرح عضو مجلس الشورى أن الصناديق التنموية تسهم في تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص، وتدعم بشكل مباشر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ قاعدة الاقتصاد، إضافة إلى التحفيز الحكومي للشركات والمؤسسات، ومعالجة التحديات التي تواجهها، واعتبارها شريكاً للحكومة.
وأشار إلى تدخل الحكومة المباشر والاستثنائي لتقديم التسهيلات النوعية لتعزيز التجارة والمحافظة على تدفق سلاسل الإمداد، وتوفير التمويل لتعزيز المخزون التجاري، وبما يُحقق الأمن الغذائي والسلعي للمملكة، ويدعم في الوقت نفسه التجار والقطاع الخاص عموماً، محلياً وإقليمياً، وتوفير الدعم اللوجستي براً وبحراً وجواً.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة عالية، وقدرة فائقة على الصمود أمام الأزمات، وتنوع ساعده على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمحافظة على مكتسباته، مفيداً بتوقع وزير المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9 في المائة خلال 2027، وهي نسبة نمو متفائلة إذا ما قيست بالظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والظروف الجيوسياسية، غير أنها مبررة عطفاً على الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط خلال العام المقبل، واستمرار النمو في الأنشطة غير النفطية، وتنوع مصادر النمو، وتعزيز دور القطاعات المهمة التي ستحدث أثراً في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم إسهاماتها في النمو.
احتواء معدل التضخم
من ناحيته، ذكر الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري، أن الميزانية السعودية لعام 2027 تسير في نهج توسعي يعكس استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات الخدمية والتنموية وحرص الحكومة على استمرارية وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وتقليص معدل التضخم إلى الحدود الدنيا، رغم الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة ودول العالم بشكل عام.
وطبقاً للعبيدي، فإن السعودية مستمرة في تنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية وفق «رؤية 2030» واستمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والاقتصادية وتنويع الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الموارد غير النفطية.