تراجعت الأسهم الصينية، الأربعاء، متأثرة بموجة بيع جديدة طالت أسهم التكنولوجيا العالمية، وسط تصاعد المخاوف من تجدد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، فيما حدّت احتمالات فرض رسوم جمركية أميركية جديدة من مكاسب اليوان، بعدما لامس أعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع.

وبحلول منتصف جلسة التداول، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة واحد في المائة لكل منهما، مقتفيَين أثر خسائر «وول ستريت» والأسواق الآسيوية.

وقادت أسهم التكنولوجيا التراجعات، بعدما تبددت سريعاً موجة الصعود التي أعقبت قرار «إنفيديا» إعادة جينسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة. وهبط مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 1.7 في المائة، ومؤشر «ستار 50» لأسهم التكنولوجيا في شنغهاي 2.6 في المائة، فيما تكبد قطاع أشباه الموصلات خسائر حادة بلغت 4.9 في المائة.

وأفادت مصادر مطلعة «رويترز»، الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تستعد لإعلان نتائج تحقيق يستهدف ما تصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية» لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، من بينهم الصين و«الاتحاد الأوروبي»، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع. ومن المتوقع أن تلتزم واشنطن السقف البالغ 20 في المائة للرسوم التي فرضها ترمب على السلع الصينية خلال ولايته الثانية، شريطة تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل. أما في حال انتهاء الهدنة، فقد ترتفع الرسوم المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية إلى مستويات أعلى.

وقال محللو «كومرتس بنك»، في مذكرة بحثية، إنه حتى إذا ظلت معدلات الرسوم الإجمالية ضمن الحدود المتفق عليها سابقاً، فإن التغييرات في نطاق المنتجات المشمولة والإعفاءات قد تكون لها تداعيات كبيرة على قطاعات صناعية بعينها وسلاسل التوريد الإقليمية.

خفض توقعات النمو

وحذر محللون بأن القيود الأميركية الأحدث على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تزيد الضغوط على زخم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين المعنيين بالصين لدى «نومورا»، إن تصحيح سوق الأسهم، وتشديد القيود الأميركية على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والقدرات الحوسبية، قد يؤديان إلى تباطؤ نمو الاستهلاك وتفاقم انكماش الاستثمار في الأصول الثابتة.

وخفض بنك «نومورا» توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الرابع إلى 4.4 في المائة على أساس سنوي، من 4.6 في المائة سابقاً، كما خفض توقعاته لنمو عام 2026 بأكمله إلى 4.5 في المائة، من 4.6 في المائة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.5 في المائة، مع هبوط الأسهم الكورية الجنوبية بما يصل إلى 5.3 في المائة، ومؤشر «نيكي» الياباني بنحو 2.9 في المائة، فيما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة.

اليوان يقاوم الضغوط

وفي سوق العملات، لامس اليوان مستوى 6.6581 مقابل الدولار، وهو الأقوى منذ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول عند 6.6659 يوان للدولار، مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 4.93 في المائة.

وحدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» السعر المرجعي اليومي للعملة عند 6.7088 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، لكنه جاء أضعف من توقعات السوق بمقدار 529 نقطة، في إشارة إلى مساعي «البنك» لضبط وتيرة ارتفاع العملة.

واستفاد اليوان من تراجع الدولار والطلب الموسمي من المُصدّرين على تحويل عائداتهم الأجنبية إلى العملة المحلية، لتغطية نفقات نهاية العام والمكافآت. غير أن تجدد المخاوف التجارية، وترقب بيانات التضخم والنمو الأميركية، يحدّان من مكاسب العملة الصينية، خصوصاً مع وضع المتعاملين احتمالاً بنسبة 97 في المائة لرفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.