أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض بنحو 3 في المائة، الأربعاء، متأثراً بخسائر حادة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، فيما اتجه المستثمرون إلى الأسهم الدفاعية والسندات الحكومية قصيرة الأجل، وسط تراجع الإقبال على المخاطرة وإعادة تقييم مسار السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» خلال العام المقبل.

وهبط مؤشر «نيكي» بنسبة 2.78 في المائة إلى 57011.62 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3746.2 نقطة.

وكانت «وول ستريت» قد تراجعت، الثلاثاء، بعدما بددت أسهم التكنولوجيا جانباً من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إثر العودة المفاجئة لجنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

وقال كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى «جي سي آي» لإدارة الأصول، تاكاماسا إيكيدا، إنه كان من الصعب شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية، لكن المستثمرين اتجهوا إلى شراء أسهم الشركات التي لم تستفد من موجة الصعود في الجلسة السابقة.

خسائر حادة لأسهم الرقائق

هوت أسهم شركتي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، العاملتين في قطاع معدات أشباه الموصلات، بأكثر من 12 في المائة لكل منهما، لتشكلا أكبر ضغط على مؤشر «نيكي».

كما تراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» وشركة «كيوكسيا» المصنعة لرقائق الذاكرة بأكثر من 14 في المائة لكل منهما.

وفي المقابل، استفادت شركات الأدوية من توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية، إذ قفزت أسهم «أوتسوكا هولدينغز» و«أستيلاس فارما» و«تشوغاي فارماسيوتيكال» بأكثر من 6 في المائة لكل منها.

وصعد سهم شركة الاستشارات «شيفت» بنسبة 7.54 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب نسبية بين الشركات المدرجة على مؤشر «نيكي».

وارتفع سهم مجموعة «سوني» بنسبة 4.42 في المائة، ليقدم أكبر دعم لمؤشر «توبكس»، فيما صعد سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2.87 في المائة، و«هوندا موتور» بنسبة 1.38 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم مدرج في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 63 في المائة، مقابل تراجع 34 في المائة، واستقرار نحو 1 في المائة، ما يعكس تركز ضغوط البيع في أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الكبير.

إعادة تقييم مسار الفائدة

وفي سوق الدين، اتسع الفارق بين عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة وطويلة الأجل، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.66 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2.03 في المائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.725 في المائة.

وقال مدير الصناديق لدى «ريسونا» لإدارة الأصول، تاكاشي فوجيوارا، إن السوق تعيد تقييم مسار أسعار الفائدة لـ«بنك اليابان»، في ظل تباطؤ معدل التضخم المتوقع، ما عزز الطلب على السندات قصيرة الأجل.

وأضاف أن بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون وصول سعر الفائدة إلى 2 في المائة بنهاية دورة التشديد النقدي، قد يخفّضون توقعاتهم إلى 1.75 في المائة.

ومع ذلك، لم تتغير توقعات السوق بشأن رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الأساسي إلى 1.5 في المائة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل

في المقابل، ارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 4.175 في المائة، بعدما شهد مزاد لبيع سندات من الأجل نفسه طلباً ضعيفاً. وبلغت نسبة تغطية المزاد 2.63 مرة، انخفاضاً من 3.10 مرة في المزاد السابق خلال سبتمبر (أيلول)، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنصف نقطة أساس إلى 3.945 في المائة. ويعكس تباين أداء السندات استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، بالتزامن مع تقلبات حادة في تقييمات أسهم التكنولوجيا العالمية.