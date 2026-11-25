قالت محافظة البنك المركزي الإندونيسي، ديستري دامايانتي، يوم الأربعاء، إن البنك يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 6 في المائة خلال عام 2027، دون تغيير عن مستواه الحالي، وفقاً لافتراضات أدرجها في مقترح موازنته للعام المقبل، الذي قدّمه إلى البرلمان.

وأضافت دامايانتي، خلال جلسة استماع برلمانية، أن البنك يتوقع أن يسجل سعر صرف الروبية الإندونيسية متوسطاً يتراوح بين 17800 و18200 روبية مقابل الدولار في عام 2027، وفق «رويترز».

وقالت، في معرض استعراض الافتراضات الاقتصادية والسياساتية التي يستند إليها البنك في إعداد مقترح موازنته لعام 2027: «نتوقع أن يبلغ سعر الفائدة الأساسي 6 في المائة في عام 2027، وهو المستوى نفسه الذي نتوقعه في نهاية عام 2026».

ورفع بنك إندونيسيا أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ مايو (أيار) الماضي، في مسعى للحد من تراجع الروبية ودعم سعر صرفها. وكانت آخِر زيادة في أسعار الفائدة قد أُقرت، هذا الشهر، وعقبها أكدت دامايانتي أن أي تحركات مستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

وسجلت الروبية، يوم الأربعاء، مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند 18290 روبية للدولار، وهو المستوى الذي بلغته، للمرة الأولى قبل يومين.

وأثار محللون مخاوف بشأن احتمال تدخل أطراف سياسية في عملية صنع القرار داخل البنك المركزي، بعد تعيين الرئيس برابوو سوبيانتو أحد أقاربه في منصب رفيع بالبنك، وإقرار البرلمان قانوناً، خلال العام الحالي، وسّع نطاق صلاحياته، مع التركيز على دوره في دعم النمو الاقتصادي.

وكان سوبيانتو قد أعرب عن تصميمه على تحقيق هدفه المتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8 في المائة، خلال ولايته الرئاسية الممتدة خمس سنوات.

وفي مقابلة مع «رويترز»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكدت دامايانتي أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية كاملة في تحديد سياسة أسعار الفائدة.

وقالت إن البنك سيواصل، خلال عام 2027، العمل على تحقيق هدفه المزدوج المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي، من خلال مزيج أدوات السياسة النقدية، مشيرة إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو دون مستوى طاقته الإنتاجية.