استقرت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الأربعاء، بعد موجة بيع حادة خلال تعاملات الليلة السابقة، محت مكاسب انتعاش مدفوع بآمال مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت أبقت فيه التهديدات الأميركية الجديدة بفرض رسوم جمركية المستثمرين في حالة ترقب وحذر.

وارتفع سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.52 في المائة إلى 11887.50 دولار للطن، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس يوم الثلاثاء أدنى مستوياته منذ 23 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً لشهر يناير (كانون الثاني) في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.66 في المائة إلى 89520 يواناً (13433.37 دولار) للطن.

وكان النحاس، الذي يُعد من المعادن الأساسية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، قد سجل ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، عقب إعادة تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، ما أطلق موجة انتعاش واسعة في الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. غير أن هذه المكاسب لم تدم طويلاً؛ إذ تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.9 في المائة يوم الثلاثاء، بينما هبطت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء.

وقالت شركة «إيفربرايت فيوتشرز»، في مذكرة، إن السوق استوعبت سريعاً الأنباء الإيجابية المتعلقة بعودة هوانغ، مشيرة إلى أن تجدد التقلبات الحادة في الأسهم الأميركية، ولا سيما أسهم التكنولوجيا، أثار حالة من الذعر في الأسواق.

وأضافت شركة الوساطة أن تجدد المخاوف بشأن تدفقات النحاس إلى خارج الولايات المتحدة أسهم أيضاً في الضغط على الأسعار.

وفي سياق متصل، أفادت «رويترز» يوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد للإعلان عن نتائج تحقيق، بشأن ما وصفته بالطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية جديدة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.14 في المائة إلى 2765 دولاراً للطن، بعدما سجل يوم الثلاثاء أدنى مستوى له في 13 شهراً، بينما هبط سعره في بورصة شنغهاي بنسبة 3.59 في المائة إلى 20785 يواناً.

وكانت بورصة لندن للمعادن قد شددت مؤقتاً، يوم الثلاثاء، قواعد إقراض الألمنيوم، في محاولة لتخفيف شح المعروض في السوق، الذي دفع العلاوات السعرية للإمدادات الفورية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 4 عقود.

ومن بين المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، ارتفع الزنك بنسبة 0.47 في المائة، والنيكل بنسبة 0.69 في المائة، والرصاص بنسبة 0.22 في المائة، في حين تراجع القصدير بنسبة 0.53 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فقد هوى القصدير بنسبة 6.42 في المائة، وتراجع الزنك بنسبة 2.58 في المائة، والنيكل بنسبة 1.54 في المائة، والرصاص بنسبة 0.49 في المائة.