تراجعت الأسهم البريطانية بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في ظل استمرار حذر المستثمرين رغم المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، فيما تعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط بفعل انخفاض أسعار المعادن النفيسة والصناعية.

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة إلى 10463.83 نقطة بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وقالت كبيرة المحللين لدى «كابيتال دوت كوم»، دانييلا هاثورن، إن الأسواق الأوروبية أظهرت حالة من التردد صباح الثلاثاء، مع صعوبة مواصلة مكاسب يوم الاثنين، في حين فقدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية زخمها بعدما أنهت «وول ستريت» الجلسة السابقة دون مستوياتها المرتفعة المسجلة خلال التداولات.

وكانت أسهم الشركات البريطانية المتوسطة قد سجلت، يوم الاثنين، أكبر قفزة لها منذ أبريل (نيسان)، مع عودة قوية إلى شهية المخاطرة عالمياً، عقب إعادة شركة «إنفيديا» تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لها.

وفي تعاملات الثلاثاء، تخلّت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة عن مكاسب الجلسة السابقة، متراجعة بنسبة 3.8 في المائة، بعدما انخفضت أسعار الذهب وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). كما تراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الصناعية بنسبة 4 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار النحاس، وهبطت أسهم شركات «أنغلو أميركان» و«أنتوفاغاستا» و«غلينكور» بنسب تراوحت بين 3.8 و5.5 في المائة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الأميركي يوم الأربعاء، الذي يمثّل آخر قراءة رئيسية لمؤشرات الأسعار قبل اجتماع «الفيدرالي» المقبل بشأن أسعار الفائدة. وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) أن الأسواق تسعّر بالكامل زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية خلال ديسمبر (كانون الأول)، فيما يقدّر المتعاملون احتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في اجتماعه خلال الشهر نفسه بنحو 83 في المائة.

وفي المقابل، خالف قطاع الإنشاءات ومواد البناء الاتجاه العام، مرتفعاً بنسبة 3.7 في المائة، مع تصدر شركة «بالفور بيتي» المكاسب، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في مشروعات البنية التحتية توقعاتها لأرباح العام. وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم «كومباس» بنسبة 3 في المائة، بعدما أعلنت أكبر شركة لخدمات التموين في العالم إيرادات سنوية تجاوزت توقعات المحللين، في حين هبط سهم «إيه أو وورلد» بنسبة 9.2 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع ضمن مؤشر «فوتسي 250»، بعدما حذرت شركة بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة من ضعف الطلب خلال النصف الثاني من سنتها المالية 2027.

وفي سياق متصل، باعت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، سندات مرتبطة بالتضخم بأعلى عائد حقيقي يُسجَّل على الإطلاق في إصدار مجمّع للسندات الحكومية، في مؤشر على ارتفاع تكلفة الاقتراض العام في البلاد.

وقال مكتب إدارة الدين البريطاني إنه باع سندات مرتبطة بمؤشر التضخم بقيمة 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.89 مليار دولار)، عبر إصدار مجمّع، وهي سندات يبلغ معدل فائدتها 1.875 في المائة وتُستحق في عام 2049.

وبلغ العائد الحقيقي على السندات، الذي يمثّل العائد السنوي بعد احتساب أثر التضخم، 2.5235 في المائة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في إصدار مجمّع من هذا النوع منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2005.

وباحتساب إصدارات السندات عبر المزادات أيضاً، لم يُسجَّل عائد أعلى سوى في إصدار واحد لسندات مرتبطة بالتضخم عام 2001.

وقال أحد البنوك المشاركة في إدارة الإصدار إن حجم طلبات الاكتتاب تجاوز 46 مليار جنيه إسترليني.

وتولت بنوك «سيتي» و«دويتشه بنك» و«مورغان ستانلي» و«نومورا» مهام الإدارة الرئيسية للإصدار.