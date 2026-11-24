أعلنت تركيا أن حزب العمال الكردستاني أخلى 14 موقعاً جديداً في شمال العراق، في خطوة جديدة لدفع «عملية السلام» التي تُسميها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، القائمة على حل الحزب ونزع أسلحته.

وقالت مصارد أمنية تركية، الثلاثاء، إن «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني/ اتحاد مجتمعات كردستان) أخلت 14 ملجأً ومستودعات أسلحة ومراكز عمليات ومستشفيات في منطقة هاكورك في شمال العراق، بحلول 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

انسحابات جديدة

وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع التركية ستجعل هذه الكهوف والملاجئ غير صالحة للاستخدام، لافتة إلى أن التطورات على أرض الواقع تُظهر التقدم المُحرز في إتمام مرحلة نزع السلاح، التي تُعدّ المرحلة الأولى والأهم في مسيرة «تركيا خالية من الإرهاب».

مسلّحات من حزب «العمال الكردستاني» في أحد الملاجئ بشمال العراق (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن عدد الملاجئ والمستودعات ومراكز العمليات التي أخلاها «العمال الكردستاني» في شمال العراق؛ كونها تشكل خطراً على أمن تركيا، ارتفع إلى 18، بعدما سبق أن أخلى 4 معسكرات في متينا، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت المصادر أهمية هذه التطورات وأنها تشير إلى إمكانية نجاح «عملية تركيا خالية من الإرهاب» وتسهم في تعزيز الأمن القومي والاستقرار السياسي لدول المنطقة، موضحة أن كل تطور إيجابي يرصده «مجلس التنسيق الوطني للتضامن والاندماج الاجتماعي»، الذي تشكَّل برئاسة نائب رئيس الجمهورية جودت يلماظ، عقب إقرار البرلمان، في 10 أغسطس (آب) الماضي، «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، ولجانه الفرعية، يُقرّب العملية من تيسير إعادة دمج الطاقات البشرية التي لم تُستغَل سابقاً في المجتمع، ما يسهم في إعادة توجيه موارد اقتصادية كبيرة كانت مخصصة سابقاً لمجالات أخرى نحو ازدهار تركيا وتنميتها المستقبلية.

إردوغان يهاجم المعارضة

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إخلاء معظم الكهوف في مناطق هاكورك وزاب ومتينا بشمال العراق من «الإرهابيين» (من مسلّحي «العمال الكردستاني»).

إردوغان متحدثاً خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة في أنقرة (الرئاسة التركية)

وشدد على عزم حكومته على المضي قدماً في مسار «تركيا خالية من الإرهاب»، قائلاً، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته، ليل الاثنين-الثلاثاء: «سنمضي قدماً دون التراجع خطوة واحدة، وسنخرج هذه القضية نهائياً من أجندة شعبنا، وسنُنفذها بأوسع توافق سياسي ومجتمعي ممكن».

وأوضح أن هذه العملية لا تقتصر على السياسات الأمنية، بل تمتد إلى الإصلاحات الديمقراطية ووضع دستور جديد للبلاد يخلّصها من وصمة دستور الانقلاب، وتعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي.

وشنّ إردوغان هجوماً حاداً على رئيس زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، دون تسميته، بسبب إعلانه عدم ترشيح نواب من حزبه للانضمام إلى لجنة يُشكلها البرلمان لمراقبة عمل اللجان المعنية بمتابعة حل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، قائلاً إن «المعارضة تتجه نحو الفاشية عند أول فرصة، لكن الحكومة لن تسمح بتحويل هذه القضية إلى أداة ابتزاز سياسي. لا مجال للتخريب في السياسة، والمقاطعةُ والتذمر والشكوى الصبيانية أمور غير مقبولة، جوهر السياسة هو الحوار والتفاوض والتنافس في إطار التوافق».

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل (حساب الحزب الجديد على «إكس»)

كان أوزيل قد أعلن، عقب لقاء مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، في 18 نوفمبر الحالي، أن حزبه لن يشارك في اللجنة البرلمانية المزمعة، بسبب عدم اتخاذ الخطوات الديمقراطية التي وعدت الحكومة بتطبيقها في إطار «عملية تركيا خالية من الإرهاب» واستمرار ممارسات الضغط على المعارضة وتعيين الأوصياء وإغلاق القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الناقدة لها وحبس الصحافيين وخنق حرية الصحافة والتعبير.

نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» غولستان كليتش كوتشيغيت (حساب الحزب على «إكس»)

في السياق نفسه، توقعت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، غولستان كليتش كوتشيغيت، أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماعه الذي سيُعقَد الخميس المقبل برئاسة إردوغان، قراراً يعلن فيه التأكد من انتهاء عملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، التي بدأت في 12 مايو (أيار) 2025، استجابة لـ«نداء السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أصدره زعيمه عبد الله أوجلان من سجن إيمرالي، في 27 فبراير (شباط) من العام نفسه.

ووفق «القنون الإطاري» للسلام، تبدأ عودة عناصر حزب العمال الكردستاني إلى تركيا والاندماج في المجتمع، في غضون 6 أشهر من صدور قرار مجلس الأمن القومي.

الإفراج عن صايان كايا

على صعيد آخر، أفرجت سلطات التحقيق في «فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار» في تركيا عن الوزيرة ونائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، بعد 18 يوماً من حبسها، وقررت استبدال الإقامة الجبرية في منزلها بالحبس، بتهمة «الانتماء إلى منظمة أُنشئت لارتكاب جرائم»، بينما أفرج عن زوجها، إلياس كايا، مع خضوعه للإشراف القضائي.

فاطمة بتول صايان كايا أثناء توجهها للتحقيق معها في فضيحة «صناديق الاستثمار» في 6 نوفمبر 2026 (إعلام تركي)

واستقالت صايان كايا من جميع مناصبها في الحزب الحاكم، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كشف «الحزب الجديد» عن تحقيقها وزوجها أرباحاً بلغت 2.17 مليار ليرة تركية، في 4 أشهر فقط من إيداع مبلغ 163 مليون ليرة في أحد الصناديق، وسحب الأموال قبل أيام قليلة من تفجر الفضيحة التي تورّط فيها 131 صندوقاً وتضرَّر منها نحو 500 ألف مستثمر وخلفت خسائر بأكثر من 20 مليار دولار.