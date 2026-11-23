وجّه زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان رسالة جديدة بشأن «عملية السلام» التي تُسمّيها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، المستندة إلى حل الحزب ونزع أسلحته، رسالة جديدة طالَب فيها بتعزيز العملية من خلال القانون الديمقراطي والسياسة الحرة في مواجهة ما سماه «المخططات التخريبية».

وقال أوجلان في تقييمات لمسار العملية خلال لقائه مع وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف بـ«وفد إيمرالي»: «نظراً لما تنطوي عليه هذه العملية من إمكانات هائلة لإحداث تغيير جذري في تركيا والمنطقة؛ ستظل هناك محاولات من قِبل جهات مختلفة لتنفيذ مخططات تخريبية، والإجراء الأكثر فاعلية لمواجهة هذه المحاولات هو تعزيز العملية من خلال القانون الديمقراطي والسياسة الحرة».

أوجلان يطالب بالديمقراطية

وجاء ذلك في بيان نشره حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، عبر حسابه في «إكس»، الاثنين، تضمن ما نقله وفده، المؤلف من النائبين، بيروين بولدان، ومدحت سانجار، والمحامي من مكتب «عصرين للمحاماة» أوزغور فائق إيرول، عن أوجلان خلال اللقاء معه في إيمرالي، الأحد.

وأكد أوجلان، وفق البيان، أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب عملاً مكثفاً وإدراكاً للمخاطر، وأن السياسة في تركيا لا ينبغي أن تقتصر على ما سماه «معادلة الضغط والاستفزاز ورد الفعل».

وعدّ أن عرقلة المجال السياسي قد تمهد الطريق لديناميات غير ديمقراطية، تستهدف قوى السلام والديمقراطية، ولا سيما الأكراد.

وقال أوجلان إن القضية الكردية هي «قضية ديمقراطية» تناقض العقلية العنصرية ومحاولات الانقلاب، وإن خطوة تاريخية نحو حلها ستعود بالنفع على جميع الفئات السياسية والاجتماعية في تركيا، موضحاً أن السياسة الديمقراطية لا يمكن ممارستها من خلال الأحداث والعلاقات اليومية، بل يجب أن تقوم على برنامج مبادئ ثابت وأن تُظهر القدرة على إرساء الديمقراطية.

ولفت إلى أن العدالة والقانون والديمقراطية ليست مطالب الأكراد فحسب، بل جميع الشعوب والأديان التي تعيش في تركيا، معرباً عن تأييد الأكراد للسلام والأخوة واستعدادهم للانضمام إلى الجمهورية، لكن ذلك لن يتحقق إلى على أساس ديمقراطي راسخ، وفَهم يعترف بجميع الهويات.

وضع أوجلان

وانتقد أوجلان بعض الممارسات التي وصفها بأنها تتعارض مع أهداف العملية، منها حالات الوفاة في السجون، وممارسات أخرى تقع في سجون مختلفة، وتشكل استفزازاً للعملية الديمقراطية، «لا يمكن تبريرها أو قبولها بأي شكل من الأشكال».

أوجلان في أحدث لقاء مع أفراد من عائلته في جزيرة إيمرالي (حساب نجل شقيه النائب عمر أوجلان في إكس)

وذكر البيان أن أوجلان انتقل إلى مبنى تم إنشاؤه حديثاً في جزيرة إيمرالي، واصفاً ذلك بأنه «تطور إيجابي من حيث ظروف العمل والمعيشة».

وأضاف البيان أن «المطلوب الآن يتمثل في إنشاء قنوات تواصل تمكّن السيد أوجلان من إيصال عمله المكثف الذي استمر عامين حول الوحدة التاريخية والسلام بين تركيا والأكراد إلى الصحافة والجمهور بشكل شامل». وتابع: «وفي المرحلة الحالية من (عملية السلام والمجتمع الديمقراطي)، من الضروري أن تبدأ اللجان المنصوص عليها في القانون الإطاري (قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي الذي أقرَّه البرلمان في 10 أغسطس/ آب الماضي) عملها، وأن يتم إرساء الأساس القانوني للعملية، كما يعتزم السيد أوجلان تعميق عمله كمنسق للسلام والتسييس في هذه المرحلة».

تحذير رئاسي

في السياق ذاته، أكد كبير مستشاري الرئيس التركي نائب رئيس مجلس السياسات القانونية برئاسة الجمهورية التركية، محمد أوتشوم، أن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» جارية، ومن المؤكد أنها ستستمر، رغم وجود «جهات داخل البلاد وخارجها تسعى لعرقلتها»؛ وهو ما يفرض ضرورة تسريع التقدم وإزالة الغموض.

كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية محمد أوتشوم (من حسابه في إكس)

ولفت إلى ضرورة أن تتحمل عناصر «المنظمة المنحلة» (حزب العمال الكردستاني) وممثلو حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» مزيداً من المسؤولية، وأهمية استخدام لغة في بياناتهم تصل إلى جميع أفراد المجتمع، والتوقف عن تصوير العملية على أنها صراع مع الدولة أو الحكومة، عادَّاً أن ذلك لن يُسهم في إحراز أي تقدم.

وانتقد أوتشوم التركيز المستمر على وضع أوجلان ودوره، لافتاً إلى أنه لا يمكن، بالطبع، إنكار دور أوجلان في نجاح العملية، وأنها لا يمكن أن تتقدم من دونه، لكنه رأى أن إعطاء الأولوية باستمرار لوضعه وتجاهل العوامل الأخرى المؤثرة في نجاح العملية، هو تبسيط مفرط ونظرة ضيقة للغاية، سيؤدي إلى تراجع الدعم الاجتماعي للعملية بدلاً من زيادته.

مظاهرة للمعارضة

وبالتوازي، تظاهر آلاف في إسطنبول، مساء الأحد؛ احتجاجاً على القمع المتزايد ضد وسائل إعلام مؤيدة للمعارضة في تركيا، بدعوة من «الحزب الجديد»، أكبر أحزاب المعارضة.

وجاءت الدعوة للتظاهر بعد مداهمة الشرطة التركية، الثلاثاء الماضي، مقر قناة «سوزجو» المؤيدة للمعارضة ومجموعتها الإعلامية في إسطنبول، واعتقال 4 من قياداتها السابقين والحاليين وتعيين وصي حكومي لإدارتها، بدعوى صلتها بـ«منظمة فتح الله غولن» الإرهابية.

متظاهرون يرفعون لافتة كُتب عليها «نريد صحافة حرة» خلال مظاهرة نظمها «الحزب الجديد» في إسطنبول احتجاجاً على إغلاق قنوات معارضة للحكومة (أ.ب)

وسبق ذلك تعيين وصيين على قناة «خلق تي» في» الإخبارية الأعلى مشاهدة، وقناة «تيلي1» وحظر موقع «تي24» الإخباري، إضافة إلى اعتقال 25 صحافياً معارضاً خلال الأشهر الأخيرة.

ورفع المتظاهرون، خلال مسيرة في حي بيشكتاش في إسطنبول، لافتات كُتب عليها: «نريد حرية الفكر وحرية الصحافة والحرية للصحافيين»، وعبَّروا عن قلقهم المتزايد إزاء تراجع هامش الحرية المتاح لوسائل الإعلام الناقدة للحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان.