تحولت «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب» والقائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، إلى محور سجال جديد بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل.

وبعدما أعلن أوزيل عقب لقاء مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الأربعاء، أن حزبه لن يرشح نواباً للانضمام إلى «لجنة المراقبة» البرلمانية، التي سيتم تشكيلها لتقييم أعمال لجان متابعة نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، أكد إردوغان أن من سيعرقل هذه العملية سيدان في ضمير الأمة.

مواجهة بين إردوغان وأوزيل

وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الولايات التركية مساء الخميس، إن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» هي «مشروع استراتيجي للدولة، سيُخلد التاريخ أسماء من يسهمون فيها بينما سيدان من يعرقلها في ضمير الأمة»، مؤكداً عزم تركيا على حل مشكلة الإرهاب التي استمرت لنصف قرن، وداعياً جميع فئات المجتمع إلى دعم هذه العملية، وعدم التضحية بها من أجل مصالح شخصية وتنحية الخلافات جانباً.

أوزيل متحدثاً خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ (حساب الحزب الجديد في «إكس»)

في المقابل، جدد أوزيل تمسكه بموقف حزبه من الانضمام إلى اللجنة البرلمانية، قائلاً: «دعونا نؤكد هذا بوضوح، نحن لم نتراجع عن مساهمتنا في إنهاء مشكلة الإرهاب أو حل المشكلة الكردية، لكن حزب (العدالة والتنمية) تراجع عن وعده بالعودة إلى الديمقراطية... لقد خدعوا الأمة عملياً».

وقال أوزيل، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، عقد عقب لقاء بينهما بمقر «الحزب الجديد» في أنقرة الجمعة، إنه «لا ينبغي لأحد أن يدعونا للانضمام إلى إردوغان من أجل تحقيق مصالحه الشخصية عبر توظيف (عملية تركيا خالية من الإرهاب)، لم نكن يوماً جزءاً من أي خطط للوقوف إلى جانب إردوغان، أو لتغيير الدستور معه، أو لتقديم الدعم اللازم لإعادة ترشحه للرئاسة، وبدلاً من دعوتنا للانضمام إليه، تجب دعوته إلى الديمقراطية، فإذا استجاب لهذه الدعوة فسينعم البلد بأكمله بالسلام، وسنقف مع كل من يحترم وحدة هذا البلد وعلمه ومؤسسيه».

غياب الديمقراطية

ودعم أوزيل عملية السلام وحل المشكلة الكردية دائماً، سواء في فترة رئاسته لحزب «الشعب الجمهوري» أو بعد تأسيسه «الحزب الجديد»، لكنه فاجأ الجميع بإعلانه بعد الاجتماع مع كورتولموش، أن حزبه لن يُرشّح أعضاء في لجنة المراقبة البرلمانية، التي ستتولى، حال تشكيلها، مراقبة عمل اللجان والمؤسسات المعنية بمتابعة وتأكيد حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته بالكامل، من أجل البدء في تطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، أو «القانون الإطاري» الذي يسمح بعودة مشروطة لأعضاء الحزب واندماجهم في المجتمع.

كورتولموش زار أوزيل الأربعاء لطلب مشاركة «الحزب الجديد» في اللجنة البرلمانية لكنه أعلن عدم المشاركة فيها (حساب الحزب في «إكس»)

وأرجع أوزيل قراره إلى عدم التزام الحكومة بالديمقراطية واستمرار ممارسات الضغط على المعارضة وتعيين الأوصياء على القنوات والمواقع الإخبارية الداعمة لها واعتقال الصحافيين، كما انتقد قرار مجلس الدولة التركي، الذي صدر الخميس، بتأييد إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز في إطار قضية فساد في البلدية، فقط بسبب إعلانه مرشحاً منافساً لإردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، عاداً ذلك يشكل استمراراً لـ«ممارسات الظلم وغياب العدالة وتسييس القضاء».

وفتح قرار أوزيل الباب أمام تساؤلات عن علاقة حزبه بحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، امتداداً إلى الحديث عن نهجه تجاه الناخبين القوميين، والتحالفات الانتخابية المحتملة قبل انتخابات 2028.

لكن أوزيل أكد، في مقابلة صحافية الجمعة، وكرر ذلك أيضاً خلال المؤتمر الصحافي مع أوزداغ، أن «قرار عدم المشاركة في اللجنة البرلمانية لا يعني الانسحاب من عملية السلام، أو معارضة حل القضية الكردية».

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان (حساب الحزب في «إكس»)

وعبر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على لسان المتحدثة باسمه، عائشة غل دوغان، عن تقديره لدور أوزيل في عملية السلام والحل الديمقراطي للمشكلة الكردية، منذ البداية، ورأى أن قراره عدم المشاركة في اللجنة «قابل للتصحيح»، وأن أوزيل سيواصل القيام بدور بنّاء في العملية.

وانتقدت دوغان حكم الحبس لمدة عامين والحظر السياسي، الذي أصدرته محكمة تركية، الأربعاء، ضد أكرم إمام أوغلو و8 آخرين في قضية بطلان المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري» عام 2023، واصفة إياه بأنه «غير قانوني وظالم وذو دوافع سياسية»، مشددة على رفض حزبها أي شكل من أشكال الحظر أياً كان من يطبق عليه.

زيارات لأوجلان

في الوقت ذاته، أعلن وفد الحزب، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي» عن زيارة سيقوم بها، خلال أيام، إلى زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، بمقره الجديد في إيمرالي بعد توقف الزيارات لأكثر من 3 أشهر، لبحث المراحل المقبلة من عملية السلام.

أوجلان في أحدث لقاء مع أفراد من عائلته في جزيرة إيمرالي (حساب النائب عمر أوجلان في «إكس»)

ونشر النائب في الحزب عن مدينة شانلي أورفا، عمر أوجلان، نجل شقيق عبد الله أوجلان، الأربعاء، صورة له وبعض أفراد عائلته خلال زيارة لأوجلان في إيمرالي.