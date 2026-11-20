أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، الجمعة، إيقاف عشرة لاعبين ينشطون في الدرجات الأدنى، للاشتباه في تورطهم في التلاعب بنتائج المباريات.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن اللاعبين المعنيين ينشطون في دوري الدرجة الثالثة والدرجات الأدنى، دون الكشف عن مدة إيقافهم.

وطلب الاتحاد من لجنته التأديبية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اللاعبين، مشيراً إلى أن حالات التلاعب المشتبه بها رُصدت باستخدام برامج متخصصة في الكشف عن التلاعب بنتائج المباريات.