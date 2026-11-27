انتقدت أندية تركية عدة ما وصفته بـ«الاستخدام المفرط للقوة» ضد جماهير بشكتاش، خلال مباراة الفريق أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، على ملعب «باتومي أرينا» في جورجيا.

#عاجل | الشرطة الجورجية تقمع جماهير "بشكتاش" التركي وتستخدم العنف المفرط ضدهم، عقب رفعهم العلم الفلسطيني قبيل انطلاق المباراة أمام فريق "هبوعيل بئر السبع" الإسرائيلي. pic.twitter.com/bCzcIKrtiM — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 26, 2026

وأعلن بشكتاش أيضاً بحسب شبكة «The Athletic»، أنه سيباشر إجراءات استفسار رسمية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والقنصلية العامة في المدينة، بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة.

سحب العلم الفلسطيني تسبب في اشتباكات مع القوات الجورجية (أ.ب)

وأُقيمت المباراة على ملعب باتومي، جنوب غربي جورجيا، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه تلقى إخطاراً من السلطات التركية يفيد بتعذر إقامة المباراة في إسطنبول «لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنه تدخل لقوات الأمن، بعدما رفع مشجعون العلم الفلسطيني في المدرجات، فيما أظهرت مقاطع أخرى اشتباكات على ما يبدو بين الجماهير وقوات الأمن في المدرجات. وتسببت المواجهات في توقف المباراة نحو 30 دقيقة خلال الشوط الأول.

أحد المصابين بعد الاشتباكات (أ.ب)

كما أظهرت لقطات البث التلفزيوني رفع جماهير بشكتاش لافتة مؤيدة لفلسطين.

وأصدرت أندية تركية عدة، من بينها فنربخشة وغلطة سراي، الغريمان التقليديان لبشكتاش، إلى جانب طرابزون سبور، بيانات تضامنية مع النادي، أدانت فيها «الاستخدام المفرط للقوة»، وانتقدت كذلك قرار نقل المباراة إلى جورجيا.

وقال بشكتاش، في بيان أصدره خلال المباراة: «ندين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جانب عناصر الأمن ضد جماهير بشكتاش، قبل وأثناء مباراتنا في الدوري الأوروبي أمام هبوعيل بئر السبع، في باتومي بجورجيا، الليلة. كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع مشجعينا المتضررين من هذه الأحداث».

مصاب لحظة إسعافه (أ.ب)

وقال بشكتاش إن قوات الأمن وضعت عراقيل أمام دخول الجماهير إلى الملعب، مشيراً إلى أنه تواصل مع مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لضمان السماح للمشجعين بالدخول.

وأضاف النادي أنه سيباشر إجراءات استفسار رسمية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقنصلية العامة في باتومي «بشأن الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد جماهيرنا».

ووجّه بشكتاش الشكر أيضاً إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال النادي إنه تحدث مع رئيسه سردال أدالي.

من جانبه، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، في بيان، أنه سيتابع تطورات الموقف، مضيفاً: «لا يمكن التسامح مع أي ممارسة تتجاهل القيم العالمية للرياضة والكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل ومبادئ اللعب النظيف، أو تنطوي على التمييز أو الإقصاء أو انتهاكات أمنية. كما لا يمكننا التزام الصمت إزاء مثل هذه التصرفات التي تعرض سلامة جماهيرنا للخطر، وتستهدف حقوقهم وحرياتهم الأساسية».

لافتة تضمنت العلم الفلسطيني (أ.ب)

وتواصلت شبكة «The Athletic» مع وزارة الداخلية الجورجية للحصول على تعليق.

ومن المتوقع أن يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التقارير المتعلقة بالمباراة، الجمعة.

وفاز بشكتاش بالمباراة بنتيجة 2 - 1، بفضل هدفي جونيور أوليتان وأوركون كوكجو، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي.