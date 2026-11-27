اعترف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بأن الهدف الرائع الذي سجله أندريا كامبياسو أعاد ناديه للمسار الصحيح، في المباراة التي انتهت بفوز فريق (السيدة العجوز) 4 - 1 على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، الخميس، بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتعرض يوفنتوس لاختبار صعب خلال المباراة، إذ تسبب خطأ فادح من الحارس نيتو في منح الأفضلية لأومونيا نيقوسيا، الذي تقدم في النتيجة في الدقيقة 15 بفضل ضربة رأس من لوبومير ساتكا من متابعة لركلة ركنية.

ولكن الأمور انقلبت رأساً على عقب قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل كامبياسو هدفاً مذهلاً، منح التعادل لأصحاب الأرض، بينما أضاف جيف إيكاتور الهدف الثاني، مسجلاً هدفه الأول بقميص الفريق الإيطالي، قبل أن يكمل كل من فرانسيسكو كونسيساو وجيريمي بوغا رباعية أصحاب الأرض في الشوط الثاني.

وقال سباليتي مبتسماً في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «حتى لحظة تسجيل كامبياسو للهدف، كانت المباراة تشبه إلى حد كبير مواجهتنا ضد فينيسيا بالدوري الإيطالي».

وأضاف: «كنا نفتقر للثقة، واستغل الخصم ذلك، فقد شعرنا بضغط احتمالية الهجمات المرتدة، وبدأت الأمور تتعقد، لكن كامبياسو أعادنا للمسار الصحيح بذلك الهدف الرائع، ومنذ تلك اللحظة أصبح الفريق يلعب بهدوء أكبر».

وكانت صيحات الاستهجان قد بدأت تنطلق من المدرجات قبل أن يشعل هدف التعادل فتيل العودة، وهو هدف كان كامبياسو في أمسِّ الحاجة إليه بعد الصعوبات التي واجهها مؤخراً.

وأوضح سباليتي: «ليس من السهل استعادة المستوى عند المشاركة فجأة، لا سيما أن بعض اللاعبين لم يشاركوا كأساسيين منذ مدة؛ ما يجعل الحفاظ على ثبات الأداء أمراً صعباً. ومع ذلك، قدمنا بعض الجمل التكتيكية الجيدة، وحافظنا على مستوى مقبول من الضغط، وأمتعنا الجماهير بأربعة أهداف رائعة».

وشهدت المباراة أهدافاً بتسديدات مقوسة من بوغا وكامبياسو، وإن كانت تختلف قليلاً عن أسلوب أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو، الذي كان حاضراً في استوديو «سكاي سبورت إيطاليا» كخبير ومحلل.

وعلّق سباليتي قائلاً: «هدف بوغا كان المفضل لدي؛ لأن غاتي استعاد الكرة بفضل الضغط العالي. أحياناً يتردد اللاعبون في التقدم كثيراً للأمام؛ لأن ذلك يترك مساحات خلفهم، لكن جاتي تابع الهجمة، وكان في وضع يسمح له بالتسجيل بنفسه».

وتابع: «عندما تتوقف عن البحث عن شيء جديد، فإنك تجد نفسك محاصراً في الخلف. لم يحصل إيكاتور على ما يكفي من الكرات في الشوط الأول، لأننا أحياناً نكتفي بالاحتفاظ بالكرة، ونبطئ اللعب بكثرة اللمسات؛ ما يمنح الخصم فرصة لإغلاق المساحات. وتزداد هذه المشكلة تعقيداً عندما نمتلك مهاجماً مثل إيكاتور، الذي يحتاج لمساحات للتحرك فيها».

وأشار المدرب الإيطالي المخضرم: «رغم ذلك، نجح إيكاتور في إيجاد المساحات بنفسه في مناسبتين أو ثلاث، وهو أمر يستحق عليه الإشادة».

ويأتي الفوز على أومونيا نيقوسيا، ليرفع من معنويات يوفنتوس، الذي حقق انتصاراً كبيراً على فينيسيا بنتيجة 4 - 0، السبت الماضي بالدوري الإيطالي، كما يسير الفريق بخطى ثابتة نحو التأهل المباشر لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً.

ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثاني بترتيب الدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف بورنموث الإنجليزي (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة بانتصاره في جميع الجولات الخمس الأولى بمرحلة الدوري في البطولة، بينما يتفوق فريق سباليتي على فرينكفاروش المجري، صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بفارق الأهداف.