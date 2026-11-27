نقل خمسة مشجعين لنادي ليفسكي صوفيا البلغاري إلى المستشفى بعد أعمال عنف سبقت مباراة فريقهم ضد مرسيليا الفرنسي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» على ملعب فيلودروم في مرسيليا، الخميس، بينما حمل الرئيسان الفرنسي والبلغاري مسؤوليتها لمشجعي الفريق المضيف.

وقبل نحو 10 دقائق من صافرة البداية، اندلعت مواجهات في المدرجات بين مجموعتي المشجعين، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات وإلقاء الشماريخ.

وغادر عشرات من مشجعي مرسيليا بسرعة مدرج «فيراج سود» قبل أن يظهروا مجدداً في مدرج «جان بوان»، أحد المدرجات الجانبية في ملعب فيلودروم.

وأعقب ذلك حالة من التدافع، إذ بدا أن مشجعي مرسيليا كانوا يلاحقون مجموعة من أنصار الفريق البلغاري. وسرعان ما لجأ هؤلاء إلى القطاع المخصص لجماهير ليفسكي، حيث كان يوجد نحو 500 مشجع.

وهناك تصاعد التوتر بين الطرفين مع تبادل رشق المقذوفات والشماريخ. وتمكن عناصر الأمن من إعادة الهدوء إلى المدرجات. وبعد وقت قصير من انطلاق المباراة في موعدها المحدد، عاد عشرات من مشجعي مرسيليا في الاتجاه المعاكس نحو مدرج «فيراج سود».

وظل القطاع المخصص لجماهير ليفسكي بعد ذلك تحت مراقبة أمنية مشددة من قبل قوات مكافحة الشغب، مع تسجيل بعض حالات التوتر الجديدة بين جماهير الفريقين، لا سيما خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وفي بيان نقل إلى وسائل الإعلام، أعلن مرسيليا لاحقاً أنه «يدين هذه الأحداث».

وأضاف النادي: «إن التدخل السريع لفرق الأمن التابعة للنادي سمح بإعادة الهدوء، من دون أي تأثير على سير المباراة. ويعمل النادي حالياً على تحديد الملابسات الدقيقة لهذه الأحداث، بالتنسيق مع السلطات المختصة».

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بأشد العبارات الممكنة... أعمال العنف التي استهدفت مشجعين بلغار»، بحسب قصر الإليزيه.

ووصفت الرئيسة البلغارية إيليانا يوتوفا ما جرى بأنه «غير مقبول» و«صادم».

وقالت في بيان على «فيسبوك»: «الاعتداءات على المشجعين البلغار تعكر إحدى المباريات الكبرى التي تجمع ملايين الناس حول العالم».

وأضافت: «يجب أن يتمكن الجميع من تشجيع فريقهم دون خوف على سلامتهم».

وتحدث ماكرون إلى نظيرته البلغارية على هامش قمة أوروبية في بروكسل، مؤكداً لها أن «هذه الأعمال لن تمر دون عقاب»، بحسب الإليزيه.

وقال مصدر في محافظة شرطة مرسيليا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بإصابات في العين وصدمات في الرأس وخلع في الكتف».

وأضاف: «خضع ستة آخرون للعلاج في الموقع من جروح مختلفة».

وقال مصدر الشرطة إن جميع المصابين بلغاريون، وإنه «لا معلومات في هذه المرحلة بشأن أي توقيفات».

وعلق مانويل بومبار، النائب عن حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد عن منطقة «بوش دو رون» جنوب البلاد التي تضم مرسيليا، على مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت يزعم أنه يظهر مشجعاً لفريق ليفسكي يؤدي تحية نازية.

وكتب على منصة «إكس»: «اليمين المتطرف لا مكان له في ملاعبنا!».

ودعت يوتوفا السلطات الفرنسية إلى «توضيح ملابسات الاعتداءات والبحث عن المسؤولية لدى من ارتكبوها».

وحثت الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» على «التحقق من كيفية ضمان سلامة المشجعين البلغاريين في الملعب».

وقالت: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة لمواطنينا. هذا السلوك غير مقبول!».

وقال المدرب الإسباني لنادي ليفسكي صوفيا خوليو فيلاسكيس: «إنه حدث مؤسف جداً، هذه حوادث غير مقبولة بالنسبة إلى كرة القدم».

وأضاف: «أدعم المشجعين الذين وجدوا أنفسهم وسط هذا الحادث. آمل ألا يكون قد وقع أي أمر خطير. أنا حزين جداً لهذا الوضع».

من جهته، قال مرسيليا إنه «يعمل على فهم الملابسات الدقيقة لهذه الحوادث».

وقال مدربه برونو جينيزيو: «نعيش أوقاتاً يسودها العنف في مجتمعنا؛ ولذلك فإن هذا الأمر مؤسف جداً جداً».