أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، انكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، وهو تراجع أكبر من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.1 في المائة.

وجاء أداء ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أسوأ من متوسط توقعات 22 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم؛ إذ رجّحوا انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة.

وتراجعت الصادرات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الثالث، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة خلال الربع السابق.

في المقابل، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 0.2 في المائة خلال الربع الثاني.

كما تسارع تراجع الاستثمار إلى 0.9 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وأفاد المعهد بأن معدل النمو السنوي المرحّل للاقتصاد الفرنسي بلغ 0.1 في المائة بنهاية الربع الثالث.

وكان بنك فرنسا قد أشار في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن الاقتصاد الفرنسي يُرجح أن يتجنب الركود، وأن يستعيد وتيرة نمو «معتدلة» خلال الربع الرابع.

تباطؤ التضخم على أساس سنوي.

تباطأ معدل التضخم في فرنسا إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقارنة بـ3.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، الجمعة.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بأكتوبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر السابق، بحسب المعهد.

ويُعزى تباطؤ التضخم بصورة رئيسية إلى أسعار الطاقة التي واصلت ارتفاعها بوتيرة قوية على أساس سنوي، وإن كانت أبطأ مقارنة بأكتوبر؛ إذ تراجعت وتيرة ارتفاعها من 24.1 في المائة إلى 19.2 في المائة.

وأشار المعهد، على وجه الخصوص، إلى التباطؤ الحاد في ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، رغم استمرار تسارع أسعار الغاز.

كذلك تباطأ التضخم في قطاع الخدمات، ليسجل 2.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2.6 في المائة في أكتوبر. وأرجع المعهد هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في وتيرة ارتفاع أسعار خدمات الإقامة والنقل، كما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار التبغ بصورة طفيفة، لتسجل 3.2 في المائة، مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق.

في المقابل، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف، لتبلغ 1.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1.2 في المائة في أكتوبر. وجاء ذلك مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في أسعار المنتجات الطازجة، التي زادت بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة خلال الشهر السابق. في المقابل، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى إلى 0.2 في المائة، مقابل 0.3 في المائة.

وواصلت أسعار السلع المصنعة تراجعها، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في أكتوبر.

وعلى أساس شهري، أوضح المعهد أن تراجع الأسعار في نوفمبر يعود أساساً إلى الانخفاض الموسمي في أسعار خدمات النقل، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة نتيجة انخفاض أسعار المنتجات النفطية. في المقابل، ظلت أسعار السلع المصنعة والمواد الغذائية والتبغ مستقرة عموماً مقارنة بالشهر السابق.

أما المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، المستخدم لإجراء المقارنات بين دول الاتحاد الأوروبي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقابل 3.7 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 0.7 في المائة.