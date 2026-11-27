أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي ونُشرت نتائجه، الجمعة، أن مستهلكي منطقة اليورو رفعوا بشكل حاد توقعاتهم للتضخم خلال العام المقبل في أكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت تقديراتهم لمستويات التضخم المسجَّلة بشكل ملحوظ، ما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وفي إطار دراسته لاحتمالات تشديد السياسة النقدية مجدداً، يراقب البنك المركزي الأوروبي توقعات المستهلكين عن كثب، وسط مخاوف من أن تؤدي الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة إلى إطلاق موجة ثانية من الضغوط التضخمية يصعب احتواؤها، إذا بدأ المستهلكون المطالبة بزيادات في الأجور، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن هذه الآثار التضخمية من الجولة الثانية لم تظهر بعد في البيانات، فإن صانعي السياسات يطرحون مبررات لتنفيذ زيادات استباقية في أسعار الفائدة. ويكاد البنك يكون قد تعهَّد برفعها مجدداً، في ثالث زيادة له هذا العام، خلال اجتماعه المقرر في 17 ديسمبر (كانون الأول).

وأظهر مسح توقعات المستهلكين لشهر أكتوبر، الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي، أن المستهلكين يتوقعون حالياً ارتفاع التضخم إلى 3.5 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بـ3.1 في المائة في الشهر السابق.

جاءت هذه الزيادة بالتزامن مع ارتفاع تقديرات المستهلكين للتضخم خلال العام الماضي إلى 4.1 في المائة، من 3.6 في المائة، لتقترب من معدل ارتفاع أسعار المستهلكين البالغ 4 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، وهو ضعف مستهدَف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت توقعات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة إلى 3 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة، بينما استقرت التوقعات للسنوات الخمس المقبلة عند 2.5 في المائة، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي، استناداً إلى مسح شمل 19 ألف شخص بالغ في 11 دولة من دول منطقة اليورو.

لكن المستهلكين لا يتوقعون تعويض خسائرهم في الدخل الحقيقي؛ إذ يرجحون ارتفاع دخولهم الاسمية بنسبة 0.6 في المائة فقط خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأضاف البنك أن التراجع في توقعات نمو الأجور كان أكثر وضوحاً بين أصحاب الدخول ضمن الخُمس الأدنى من السكان.