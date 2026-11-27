من المتوقع أن يسجل اقتصاد تايوان، المعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، أسرع وتيرة نمو له منذ نحو نصف قرن خلال العام الحالي، مدفوعاً باستمرار قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أعلنته الحكومة، الجمعة، محذّرة في الوقت نفسه من أن القيود الأميركية على الصادرات والتنظيمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وقال مكتب الإحصاء والموازنة والمحاسبة والإحصاء التايواني إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 13.28 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات سابقة في أغسطس (آب) بنمو قدره 11.05 في المائة. وستكون هذه أسرع وتيرة نمو منذ عام 1978، عندما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 13.56 في المائة، وفق «رويترز».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في تلبية الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من شركات مثل «إنفيديا» و«أبل»؛ إذ تستضيف الجزيرة أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق بموجب عقود، وهي شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)».

وبالنسبة إلى العام المقبل، رفع المكتب توقعاته لنمو الاقتصاد التايواني إلى 6.51 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة في أغسطس البالغة 6.04 في المائة.

وحذَّر المكتب من مجموعة من عوامل عدم اليقين الرئيسية، تشمل احتمال تشديد القيود الأميركية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط التصدير، إلى جانب تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.

وأضاف أن هناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وكان الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد دفع الاقتصاد التايواني إلى تسجيل نمو بنسبة 8.76 في المائة خلال عام 2025.

وقال لو تشنغ تاو، كبير الاقتصاديين في شركة «بريزيدنت كابيتال مانجمنت»، إن الصادرات لم تظهِر حتى الآن أي مؤشرات على الضعف، لكن المخاطر ستكون أكبر خلال العام المقبل، في ظل احتمال تباطؤ الطلب من العملاء الأميركيين.

وأضاف: «استناداً إلى الطلبيات الحالية، لا توجد مشكلة كبيرة. لكن من المرجح جداً أن يتغير زخم المشتريات خلال النصف الأول من العام المقبل».

ويتوقع مكتب الإحصاء ارتفاع الصادرات التايوانية بنسبة 46.67 في المائة خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعاته السابقة بنمو قدره 41.07 في المائة. وبالنسبة إلى العام المقبل، رجح ارتفاع الصادرات بنسبة 18.63 في المائة، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 18.7 في المائة.

كما عدّل المكتب بالزيادة تقديراته لنمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 14.39 في المائة، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 14.36 في المائة.

في المقابل، أبقى المكتب توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين خلال عام 2026 عند 2.07 في المائة، وهي نسبة أعلى بقليل من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.