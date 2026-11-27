قفزت مؤشرات الأسهم الصينية، الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب يومية في أكثر من عامين، بعدما تعهدت الحكومة بتعزيز دور المؤسسات الاستثمارية المدعومة من الدولة في تحقيق استقرار الأسواق المالية، في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين واحتواء موجة البيع التي دفعت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً.

وامتدت موجة الصعود إلى أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ، فيما عكس اليوان خسائره المبكرة في التعاملات الخارجية، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين، رغم استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وتوقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 4.2 في المائة، فيما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 3.7 في المائة، ليسجل المؤشران أكبر مكاسبهما اليومية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما أطلقت الصين حزمة واسعة من التدابير التحفيزية لإنعاش الأسواق، وفق «رويترز».

تدخل حكومي أكثر قوة

وفي أقوى إشارة حكومية حتى الآن إلى دعم سوق الأسهم، أكد مجلس الدولة الصيني، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي تشيانغ، الأهمية البالغة لأسواق رأس المال بالنسبة إلى الاقتصاد الأوسع، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأوضح المجلس أن شركة «سنترال هويجين»، الذراع الاستثمارية المحلية لصندوق الثروة السيادي الصيني، ستعزز دورها بوصفها صندوقاً شبه مخصص لتحقيق استقرار السوق وضمان وفرة السيولة.

ودعا الاجتماع أيضاً إلى تحسين السياسات الرامية إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى سوق الأسهم، وتعزيز قدرة الأسواق المحلية على مواجهة المخاطر الناجمة عن التقلبات في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التوجيهات بعدما عانت الأسهم الصينية خلال العام الحالي، رغم إجراءات التيسير الاقتصادي، في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة القطاع العقاري وتصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي لدى «إيفربرايت سيكيوريتيز إنترناشيونال» في هونغ كونغ، إن الإعلان يمثل دفعة قوية للأسواق التي عانت طويلاً من تدهور المعنويات، إذ بات بإمكان المستثمرين التعويل على تدخل المؤسسات الحكومية إذا تفاقمت الخسائر.

من جانبه، قال جيسون تشان، الاستراتيجي لدى بنك شرق آسيا، إنه من النادر أن يصدر الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة تعليقات مباشرة بهذا الوضوح بشأن سوق الأسهم، مشيراً إلى أن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت عام 2024، عندما أُطلقت حزمة لدعم السيولة.

أسهم التكنولوجيا تقود المكاسب

وقفز مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المدرجة في شنغهاي، بنسبة 15 في المائة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي في عامين.

كما ارتفع مؤشرا صناعة أشباه الموصلات ورقائق «ستار» بأكثر من 17 في المائة لكل منهما، فيما سجلت المؤشرات التي تتبع شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإلكترونيات الاستهلاكية مكاسب تجاوزت 10 في المائة.

وفي هونغ كونغ، صعد مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.9 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا» بنسبة 6 في المائة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن ارتفاعاً حاداً في أحجام التداول عقب استئناف التعاملات بعد استراحة منتصف النهار، بما يعكس تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين.

وتأتي التدابير الحكومية الأخيرة عقب الإعلان، مطلع الأسبوع، عن تخفيف قواعد التمويل بالهامش وخفض رسوم التداول، في مؤشر على تزايد عزم السلطات على تحقيق استقرار الأسواق.

إصلاحات لتعزيز الثقة

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية، أفادت «شينخوا فاينانس»، الجمعة، بأن الجهات التنظيمية ستطلق حملة لتشديد القواعد المتعلقة ببيع الأسهم من جانب المساهمين المسيطرين في الشركات المدرجة.

كما ستعمل السلطات على منع إدراج الشركات التي تدّعي العمل في قطاع التكنولوجيا دون امتلاك مقومات حقيقية، أو تلك التي تلجأ إلى تضخيم أرباحها.

ومع ذلك، حذر محللون من التسرع في اعتبار الارتفاعات الأخيرة نقطة تحول مستدامة، مؤكدين أن تدخل المؤسسات الحكومية وحده قد لا يكون كافياً لإطلاق موجة صعود طويلة الأجل.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو بنك»، إن السلطات الصينية تبعث بإشارات متزايدة الوضوح بشأن عدم ارتياحها لحجم عمليات البيع في سوق الأسهم، لكنها شددت على ضرورة التمييز بين تحول في إرادة صناع السياسات وتحسن فعلي في أساسيات السوق.

اليوان بين الدعم المحلي والضغوط الخارجية

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان في التعاملات الخارجية بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار، معوضاً خسائره المبكرة، ليبلغ أقوى مستوياته في ثلاثة أسابيع، ويقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات.

وكان اليوان في السوق المحلية قد تراجع خلال التعاملات المبكرة إلى 6.6652 يوان للدولار، تحت ضغط قوة العملة الأميركية والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي للعملة عند 6.7075 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 11 يوليو (تموز) 2022، لكنه جاء أضعف بمقدار 471 نقطة من تقديرات «رويترز».

ويسمح البنك المركزي للعملة بالتداول ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً عن السعر المرجعي اليومي.

ويواجه اليوان ضغوطاً خارجية ناجمة عن اقتراح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة على 14 شريكاً تجارياً، فضلاً عن ازدياد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ورغم تراجع العملة الصينية بنحو 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، فإنها حققت مكاسب بلغت 4.9 في المائة منذ بداية العام، مدعومة بقوة الصادرات والفائض التجاري وزيادة تحويل المصدرين حصيلتهم من العملات الأجنبية إلى اليوان.

ويتوقع بنك «بي إن بي باريبا» استمرار قوة مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية خلال العام المقبل، بما يدعم ارتفاع اليوان إلى مستوى 6.4 يوان للدولار بحلول نهاية عام 2027.

وفيما توفر الإجراءات الحكومية دعماً فورياً للأسهم والعملة الصينية، تظل استدامة التعافي مرهونة بتحسن الطلب المحلي وأرباح الشركات، وانحسار المخاطر التجارية الخارجية، وقدرة بكين على تحويل الدعم المالي والتنظيمي إلى تحسن ملموس في أساسيات الاقتصاد.