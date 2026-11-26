سجلت أسواق الأسهم الآسيوية انتعاشاً جماعياً، الخميس، في محاولة لاستعادة بعض خسائرها الأخيرة، بعدما بدت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة أقل حدة مما كانت تخشاه، فيما وفرت عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة متنفساً للمستثمرين من موجة الضغوط التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وجاء التحسن بعدما كشفت مقترحات البيت الأبيض عن رسوم جديدة تستهدف 14 شريكاً تجارياً رئيسياً، من بينهم الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، دون أن تحمل مفاجآت سلبية كبيرة للأسواق. كما لن تُضاف هذه الرسوم إلى تلك التي فُرضت في يوليو (تموز) الماضي، ومن غير المرجح بدء تطبيق المعدلات الجديدة قبل فبراير (شباط) أو مارس (آذار) المقبلين.

وقال محللون لدى بنك «جي بي مورغان» إن الأثر الاقتصادي الكلي لهذه الزيادة يُرجح أن يكون محدوداً، خصوصاً أن التحقيقات المرتبطة بها كانت معلنة مسبقاً. وأضافوا أن عدداً من الواردات الرئيسية، بما فيها السلع التكنولوجية، لا يزال معفى من الرسوم، فضلاً عن أن الإدارة الأميركية أظهرت حساسية تجاه اضطرابات الأسواق، وهو ما قد يحد من حدة الزيادات الجمركية المقبلة.

وانعكست هذه الأجواء على العقود الآجلة للأسهم الأوروبية، إذ ارتفعت عقود مؤشر «ستوكس 50» الأوروبي بنسبة 2.3 في المائة، وزادت عقود «داكس» الألماني 2.1 في المائة، فيما صعدت عقود «فاينانشال تايمز» البريطاني 1.4 في المائة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 1.6 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الرئيسي في كوريا الجنوبية 1.9 في المائة، فيما زادت الأسهم التايوانية 1.4 في المائة. كما ارتفعت أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 1.5 في المائة، وصعدت الأسهم الصينية القيادية 0.6 في المائة.

وجاء هذا التعافي بعد خسائر شهرية حادة، إذ تراجع السوق اليابانية 8 في المائة منذ بداية نوفمبر، فيما فقدت الأسهم الكورية الجنوبية 16 في المائة، والتايوانية 15 في المائة. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وصعدت عقود «ناسداك» 0.8 في المائة، بعد تعافيها من خسائر مبكرة حادة خلال جلسة الأربعاء.

«إنفيديا» تحت الضغط وعوائد السندات تتراجع

ورغم تحسن المعنويات، ظلت شركة «إنفيديا» مصدر قلق للمستثمرين، بعدما وضعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني قيد المراجعة لاحتمال خفضه، مشيرة إلى نقاط ضعف في إدارة الشركة ومجلس إدارتها.

وأغلق سهم الشركة منخفضاً 3.9 في المائة عند 149.30 دولار في تعاملات الأربعاء، ليبتعد بنحو 2.3 تريليون دولار عن ذروته المسجلة في أكتوبر عند 243.37 دولار.

وفي سوق السندات، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الخسائر الواسعة في أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر الحالي، إلى جانب الشكوك بشأن استدامة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستدفع البنوك المركزية إلى تخفيف توجهاتها المتشددة بشأن أسعار الفائدة.

ولفتت الأسواق إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أسابيع، رغم تعديل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بالزيادة إلى 4.3 في المائة، وارتفاع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.3 في المائة.

وتُظهر العقود الآجلة حالياً احتمالاً يبلغ 98 في المائة لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تراجعت الرهانات على زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.848 في المائة، بعدما لامس خلال تعاملات الليل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً.

وقال ستيفن براون، كبير اقتصاديي أميركا الشمالية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن إعلان الرسوم الجديد أقل إثارة للقلق مما يبدو، وإن الزيادة المتوقعة في متوسط معدل الرسوم الفعلي ستكون أقل قليلاً من التقديرات السابقة. لكنه أشار إلى أن العبء الإضافي، رغم محدوديته، سيضيف بعض الضغوط على الأسعار ويبقي تضخم السلع الأساسية مرتفعاً حتى العام المقبل.

العملات

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 103.71، متأثراً بانخفاض عوائد سندات الخزانة، فيما سجل الفرنك السويسري مكاسب باعتباره ملاذاً آمناً، ليتراجع الدولار إلى 0.8312 فرنك. واستقر اليورو عند 1.0970 دولار، متعافياً من أدنى مستوياته الأخيرة عند 1.0881 دولار.

واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 159.17 ين، مع استمرار مخاوف تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، وهو ما أبقى مستوى 160 يناً حاجزاً أمام مزيد من ارتفاع الدولار.

وفي أسواق السلع، حافظت أسعار النفط على مكاسبها وسط مخاوف من اضطرابات مفاجئة في إمدادات الشرق الأوسط، عقب إعلان الحوثيين استهداف أكبر مصفاة نفط في السعودية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المائة إلى 94.83 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الأميركية 0.5 في المائة إلى 84.10 دولار.

كما ارتفع الذهب، الذي لا يدر عائداً، بنسبة 0.5 في المائة إلى 3598 دولاراً للأونصة، بعدما تكبد خسائر تجاوزت 7 في المائة منذ بداية الشهر.