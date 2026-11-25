تدرس السلطات الصينية عمليات دمج وإعادة هيكلة لشركات الطيران الصغيرة التي تتكبد خسائر، ضِمن خيارات لتعزيز تكامل قطاع الطيران المدني، ابتداءً من العام المقبل، في ظل الضغوط المتزايدة على ربحية الناقلات الجوية، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وضعف أسعار التذاكر المحلية.

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة في القطاع، بأن الخطة، التي لا تزال قيد الإعداد، تستهدف تسريع جهود مستمرة منذ سنوات لتحسين ربحية شركات الطيران، وقد تؤثر على قرارات شراء الطائرات الجديدة من شركتيْ «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بإحدى شركات الطيران الحكومية الكبرى قوله إن العدد الإجمالي لشركات الطيران المحلية قد ينخفض بحلول عام 2030 نتيجة عمليات الدمج المحتملة.

وتدرس إدارة الطيران المدني الصينية الخطة، لكن لم يتضح بعدُ ما إذا كانت الهيئة التنظيمية ستفرض سقفاً لعدد شركات الطيران العاملة في البلاد. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة وفورية من التقرير، في حين لم تستجب إدارة الطيران المدني الصينية، على الفور، لطلب التعليق.

ضغوط متزايدة على الأرباح

تأتي التحركات المحتملة لإعادة هيكلة القطاع، بعدما سجلت أكبر ثلاث شركات طيران صينية، وهي «إير تشاينا» و«تشاينا إيسترن إيرلاينز» و«تشاينا ساوثرن إيرلاينز»، نتائج مالية، خلال الربع الثالث من العام، أضعف بكثير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأثّرت الزيادة الحادة في أسعار وقود الطائرات، وضعف أسعار التذاكر المحلية، واضطرابات الرحلات الناجمة عن الأعاصير، على أداء الشركات، خلال الفترة التي تُعد تقليدياً الأكثر ربحية، نظراً إلى تزامنها مع ذروة موسم السفر الصيفي.

وأكدت الشركات الثلاث أن الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود أضر نتائجها المالية، ما يعكس حجم التحديات التشغيلية التي تواجه القطاع، حتى خلال فترات ارتفاع الطلب على السفر.

وقد تتيح عمليات الدمج المحتملة للشركات الصغيرة خفض تكاليف التشغيل، وتحسين استغلال أساطيلها وشبكات رحلاتها، والحد من المنافسة السعرية التي تضغط على هوامش الربح.

تداعيات محتملة على مصنعي الطائرات

تمتد التداعيات المحتملة لإعادة هيكلة قطاع الطيران الصيني إلى شركات تصنيع الطائرات العالمية، إذ قد تدفع عمليات الدمج الناقلات الجوية إلى مراجعة خطط توسيع أساطيلها وطلبياتها المستقبلية.

وقد يؤدي توحيد العمليات التشغيلية إلى تقليص الحاجة لبعض الطائرات الجديدة على المدى القريب، بينما يمكن أن تتمتع الكيانات الأكبر بقدرة مالية وتفاوضية أفضل عند تحديث أساطيلها مستقبلاً.

وستظل انعكاسات الخطة على المنافسة وأسعار التذاكر والطلب على الطائرات الجديدة مرهونة بالتفاصيل النهائية للإجراءات التنظيمية، ومدى قدرة عمليات الدمج المحتملة على معالجة الاختلالات التشغيلية وتحقيق تحسن مستدام بربحية القطاع.