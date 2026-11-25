كشفت سجلات مالية صينية، لم يسبق نشرها واطلعت عليها وكالة «رويترز»، عن أن شركات مرتبطة بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي أدت علاقتها الشخصية بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ إلى استقالته مدة وجيزة، حصلت على تمويل بضمان معدات حوسبة متطورة لمراكز بيانات رئيسية للذكاء الاصطناعي في الصين.

وتحدد الوثائقُ، المسجلةُ لدى «البنك المركزي الصيني»، ما يصل إلى 764 خادماً ووحدة حوسبة للذكاء الاصطناعي بقيمة 270 مليون دولار، إلى جانب معدات شبكات بقيمة 31 مليون دولار، تُستخدم لربط هذه الأجهزة ضمن منظومات حوسبة واسعة النطاق.

وأُدرج جزء كبير من المعدات على أنه موجود في مركز بيانات ضخم بمدينة شنغهاي الصينية، جرى تطويره في الأصل ضمن شراكة مع عملاق التكنولوجيا الصيني «تنسنت».

وتكشف السجلات عن دور شركات مرتبطة بعائلة أليس هوانغ وشركائها في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالصين، بالتزامن مع تحقيق السلطات الأميركية في احتمال مساعدة شركتها السنغافورية «ميغاسبيد» عملاء صينيين في الحصول على تقنيات خاضعة لقيود التصدير الأميركية.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، شركة «ميغاسبيد» على قائمتها التجارية السوداء. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن أليس هوانغ غادرتها في أغسطس (آب) 2025.

ولا تثبت السجلات أن الخوادم المعنية تحتوي رقائق محظورة التصدير إلى الصين، كما لا توضح كيفية دخول المعدات إلى البلاد أو توقيت وصولها.

تمويل مئات الخوادم

وراجعت «رويترز» عشرات الوثائق المدرجة في سجل ائتماني تابع لـ«البنك المركزي الصيني»، يتتبع المعدات المستخدمة ضمانات للقروض وترتيبات التمويل الأخرى.

وكانت شركة «سنتشري ليتونغ»؛ إحدى شركات الحوسبة السحابية المفضلة لدى «إنفيديا»، التي تؤجر خوادم متطورة للعملاء المحتاجين إلى قدرات حوسبية كبيرة، من أبرز الشركات التي حصلت على التمويل.

وأظهرت السجلات 5 ترتيبات للتأجير التمويلي، شملت ما يصل إلى 512 خادماً بقيمة معلنة بلغت 1.42 مليار يوان (نحو 213 مليون دولار وفق سعر الصرف الوارد في التقرير)، خلال الفترة من مايو (أيار) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وحددت 4 من هذه المعاملات موقع المعدات في «مركز الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي» بمنطقة دلتا نهر اليانغتسي في شنغهاي، وهو مجمع تبلغ قيمته 6.3 مليار دولار، طورته شركة الألعاب الإلكترونية «سنتشري هواتونغ»، التي تمتلك «تنسنت» نحو 10 في المائة من أسهمها.

وتضمنت إحدى المعاملات 128 خادماً، يحتوي كل منها 8 وحدات لمعالجة الرسومات، بإجمالي 1024 رقاقة، فيما بلغت قيمة الخادم الواحد ما يصل إلى 450 ألف دولار.

وشملت معاملة أخرى 128 خادماً بقيمة 57 مليون دولار، موّلتها وحدة تابعة لمجموعة صناعة الطيران الصينية «أفيك»، المدعومة من الدولة، وأُجّرت لشركة «سنتشري ليتونغ».

كما أظهرت قائمة منفصلة وجود أكثر من 10 آلاف بطاقة شبكات من طراز «كونكت إكس7» و730 وحدة من طراز «بلوفيلد3»، تنتجها «إنفيديا»، في منشأة شنغهاي.

وتتيح ترتيبات التأجير التمويلي للشركات الحصول على معدات حوسبة مرتفعة التكلفة دون الاضطرار إلى سداد كامل قيمتها مقدماً.

«تنسنت» تنفي علاقتها بـ«ميغاسبيد»

وكانت «تنسنت» وحكومة منطقة سونغجيانغ في شنغهاي قد أعلنتا عام 2020 شراكة استراتيجية لتطوير مركز الذكاء الاصطناعي.

غير أن متحدثاً باسم «تنسنت» أكد أن الشركة لم تمتلك أو تشغّل مشروع مجمع مراكز البيانات في دلتا نهر اليانغتسي، مشيراً إلى أن اسمها وعلاماتها التجارية استُخدمت سابقاً دون تصريح.

وأضاف أن استثمار الشركة في «سنتشري هواتونغ» كان مرتبطاً بأعمال الألعاب الإلكترونية، وأن المجموعة تستعين بمقدمي خدمات استضافة مراكز البيانات لدعم عملياتها.

وقال المتحدث: «لم تدخل تنسنت قط في أي علاقة تجارية مع (ميغاسبيد) أو أي من شركاتها التابعة».

ولا تُثبت الوثائق أن «تنسنت» اشترت الخوادم التي حددتها «رويترز» أو استأجرتها أو شغّلتها.

ولم تستجب شركات «إنفيديا» و«سنتشري ليتونغ» و«سنتشري هواتونغ» و«ليتال إلكترونيك» ومجموعة «أفيك» لطلبات التعليق.

شبكة من الروابط العائلية والتجارية

وتربط سجلات الشركات بين عدد من الكيانات المعنية وهوانغ يو؛ شقيقة أليس هوانغ، وكانغ وي؛ المسؤول الاستثماري وزوج أليس هوانغ.

وأظهرت الوثائق أن شركات استثمارية مرتبطة بأفراد العائلة امتلكت سابقاً حصصاً في بعض الكيانات المشاركة في تطوير مراكز البيانات وتمويلها.

وامتدت أنشطة هذه الشبكة إلى مدينة ووهو، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من شنغهاي، حيث قدمت شركة «ووهو سنتشري لونغتنغ»، التي كانت هوانغ يو تمتلك حصة الغالبية فيها بصورة غير مباشرة حتى مطلع 2026، ما يصل إلى 252 وحدة حوسبة متطورة للذكاء الاصطناعي ضماناً لقرض بقيمة 70 مليون دولار من بنك «بينغ آن» في أبريل (نيسان) الماضي.

ولم تكشف الوثائق عن موقع هذه المعدات، فيما تعذر الوصول إلى أليس هوانغ وشقيقتها وزوجها للحصول على تعليقاتهم.

وتسلط السجلات الضوء على الآليات التمويلية التي تعتمد عليها الشركات الصينية لتوفير البنية التحتية المكلفة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل القيود الأميركية على تصدير المعالجات المتقدمة.

غير أن القيم المالية الواردة في الوثائق تعكس قيمة الأصول المشمولة بترتيبات التمويل، ولا تمثل بالضرورة إنفاقاً جديداً أو عمليات شراء منفصلة، كما أنها لا تشكل دليلاً على انتهاك ضوابط التصدير الأميركية.