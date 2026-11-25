قال «الكرملين»، اليوم الأربعاء، إن أي حكومة سترغب في الرد على أي محاولة لاستهداف أرواح جنودها.

جاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنها ستردّ على أوكرانيا، بعد أن قتلت عنصرين «تابعين لرئاسة أركان القوات البحرية»، جراء هجوم بمُسيرات على ميناء بنغازي، يوم الأحد، استهدف سفينة حربية روسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أمس الثلاثاء، إن الهجوم الذي استهدف سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية، في بداية الأسبوع، كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، وذلك في أعقاب انتقادات من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، اليوم الأربعاء، إن روما أبلغت ​أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية كان خطأ، وحذَّرت كييف من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.

وأكد تاياني: «كان من الخطأ انتهاك سيادة ليبيا»، مضيفاً أن روما لم تتلق أي إنذار مسبق بشأن العمليات الأوكرانية.

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان متصاعد من حريق عقب انفجار على متن سفينة روسية راسية في ميناء بنغازي بليبيا يوم 22 نوفمبر 2026 (رويترز)

وأضاف ‌تاياني، الذي ‌يرأس حزب «إيطاليا إلى الأمام»، ​الشريك ‌في الائتلاف ⁠الحكومي: «لم ​تكن إيطاليا ⁠على علم مطلقاً بنوايا كييف شن هجوم في المياه الإقليمية الليبية، حتى داخل أحد الموانئ».

ونوه ‌بأنه اتصل بنظيره الأوكراني آندري ​سيبيها للتعبير عن مخاوفه، ‌مشدداً على التزام إيطاليا بسلامة ‌أراضي ليبيا.

كما ندَّد حزب آخر في الائتلاف؛ وهو حزب الرابطة اليميني المتطرف، بالهجوم ووصفه بأنه «غير مقبول»، محذراً من أنه ينطوي على خطر ‌زعزعة استقرار ليبيا. ولطالما كانت إيطاليا من أشد الداعمين لأوكرانيا منذ ⁠الغزو الروسي في ⁠عام 2022، إذ قدمت لها مساعدات عسكرية ودعمت العقوبات الأوروبية على موسكو. ومع ذلك، أرسلت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إشارات متضاربة، إذ يقف حزبها بقوة إلى جانب كييف، في حين انتقد حزب الرابطة، بقيادة ماتيو سالفيني، مراراً استمرار تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال تاياني إن روما ستُواصل دعم سيادة كييف، مع ​السعي لمنع انتشار الصراع. ​وتابع: «ستظل إيطاليا إلى جانب أوكرانيا. إن خيارنا خيار استراتيجي».