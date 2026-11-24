تحديد هوية جثامين 3 مصريين وإنقاذ 7 مواطنين إثر غرق مركب قبالة ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345189-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9
تحديد هوية جثامين 3 مصريين وإنقاذ 7 مواطنين إثر غرق مركب قبالة ليبيا
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في واشنطن يوم 18 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، التعرّف على هوية جثامين 3 مواطنين وإنقاذ سبعة آخرين إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية في الخامس من الشهر الحالي قبالة سواحل بنغازي الليبية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي وجّه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في بنغازي ببذل جميع الجهود للوقوف على مصير المواطنين المصريين الذين كانوا على متن المركب.
وحسب البيان، التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بعدد من أسر الضحايا بمقر الوزارة، حيث تم إطلاعهم على آخر مستجدات متابعة الوزارة للحادث، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
ووفق البيان، تشير المعلومات الأولية إلى أن المركب كان على متنه نحو 27 مواطناً مصرياً، معظمهم من محافظة القليوبية، وأنه تم إنقاذ سبعة مواطنين، حيث تقوم القنصلية المصرية في بنغازي بإنهاء إجراءات عودتهم إلى مصر.
ولفت إلى أن القنصلية تجري اتصالات مكثفة مع الجهات القضائية الليبية لسرعة نقل جثامين 3 مواطنين إلى مصر، تم بالفعل التعرف على هوياتهم والتواصل مع أسرهم.
وجددت وزارة الخارجية مناشدتها لجميع المواطنين بضرورة عدم الانجرار وراء عصابات التهريب التي تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، مشددةً على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول الدول الأخرى، وضرورة الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة وعقود عمل موثقة حال السفر بغرض العمل، فضلاً عن أهمية التقدم ببلاغات رسمية إلى الجهات الشرطية والقضائية المصرية ضد عصابات التهريب المتورطة في تلك الجرائم.
جانب من محادثات الرئيس المصري ورئيس الوزراء السوداني في القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
شهدت محادثات رفيعة المستوى بين القاهرة والخرطوم، تسليط الضوء على ملف المحتجزين السودانيين في مصر، وسط تقديرات غير رسمية تشير لـ«مئات بمقار الاحتجاز والسجون».
تلك المحادثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني كامل إدريس من جهة، في القاهرة الثلاثاء، وكذا إدريس ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من جهة أخرى، ناقشت أيضاً جهود وقف الحرب المستعرة منذ 2013، وهو بحسب خبراء في الشأن المصري والسوداني تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يعكس حرص القاهرة على الارتقاء بالعلاقات ضمن مسارات تعاون استراتيجية للسودان التي تمثل بعداً مهماً للأمن القومي المصري.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح بالسودان في أبريل (نيسان) 2023، استقبلت مصر مئات الآلاف من السودانيين الفارين من الحرب، بحسب تقديرات غير رسمية، لينضموا إلى ملايين المقيمين السودانيين الموجودين بالفعل قبل الأزمة.
وسلم إدريس إلى السيسي، الثلاثاء، رسالة موجهة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تضمنت التأكيد على خصوصية العلاقات الراسخة بين البلدين، وتطلع الجانب السوداني لمواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز التعاون الثنائي. وجدد «توجيه الشكر لمصر، قيادةً وشعباً، على حسن المعاملة التي يلقاها المواطنون السودانيون في مصر».
واستجابة لطلب الجانب السوداني، وجّه السيسي بالنظر إيجاباً في أوضاع ملف المسجونين والمحتجزين السودانيين في مصر وإمكانية استكمال مدة عقوباتهم في السودان، وذلك طبقاً للقواعد والقوانين ذات الصلة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكر سفير السودان في القاهرة وقتها الفريق عماد الدين عدوي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة في القاهرة، أن «عدد السودانيين في مصر يبلغ نحو 6 ملايين شخص، في حين لا يتجاوز عدد المسجونين بالسجون المصرية 400 سجينة وسجين فقط»، مؤكداً أنه «رقم ضئيل جداً يؤكد احترام السودانيين لقوانين مصر». وأكد حينها أن السفارة نجحت بالتنسيق مع الجانب المصري في إطلاق سراح أعداد كبيرة من الغارمين السودانيين بعد سداد الغرامات المستحقة عليهم، دون ذكر أعداد.
ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» السفير صلاح حليمة أن الاتفاق على الإفراج عن بعض المخالفين لقواعد الإقامة أو مرتكبي بعض الممارسات غير القانونية ونقلهم إلى الجانب السوداني وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين «يمثل خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية، وتقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال هذه الملفات أو تشويه صورة الدور المصري تجاه السودان». وأضاف تعكس الرسائل المتبادلة بين القاهرة والخرطوم «خصوصية العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تتسم بشمول المحاور وارتفاع مستويات التفاهم والتنسيق والتقارب بما يقترب من التحالف».
من جانبه، يؤكد المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي محمد شمس الدين أن هذا الموقف يؤشر إلى أن «العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستتعزز الفترة المقبلة».
ولم تتوقف محادثات القاهرة، الثلاثاء، على الموقف الثنائي فقط، وامتد لأزمة الحرب والصراع المسلح، وشدد السيسي خلال لقاء إدريس على «التزام مصر بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان، ورفضها وإدانتها أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو من مؤسساته الوطنية». وأشار في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها مصر للدفع بحل سياسي للأزمة الحالية، ووقف الحرب، وإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان الشقيق، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء السوداني.
كما عقد إدريس جولة مشاورات موسعة مع مدبولي، الثلاثاء، تناولت تعزيز التنسيق المشترك ودفع وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى «مواصلة التنسيق لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين» لبلادهم، وفق بيان مشترك.
وشدد الجانبان على «ترابط الأمن المائي السوداني والمصري كجسم واحد لا يتجزأ». واتفقا على «ضرورة الدفاع عن حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة بموجب اتفاقية 1959، وعدم السماح بأي افتئات على تلك الحقوق»، ورفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.
كما اتفقا على أن «السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة، ويمثل تهديداً مستمراً لدولتي مصب نهر النيل»، داعيين إثيوبيا لتغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً للقواعد واجبة التطبيق للقانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.
وأكدا أيضاً «ضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية لدوله المشاطئة وفقاً لقواعد القانون الدولي»، والرفض التام لأي نفاذ بحري لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر.
أيضاً كان ملف السودان في اهتمامات اتصال هاتفي جرى، الثلاثاء، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.
وأشار عبد العاطي إلى موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بملكية سودانية خالصة، ودون تدخلات خارجية، لإنهاء الأزمة وتلبية لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.
وبحسب حليمة، فإن «الموقف المصري ثابت على دعم وحدة السودان وسلامته الإقليمية، وصون مؤسسات الدولة الوطنية ومقدرات الشعب السوداني، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو قيام أي كيانات موازية تهدد وحدته في ظل ما تشهده الساحة السودانية من تحديات داخلية وإقليمية».
ووفق شمس الدين، فإن «الموقف الرسمي المصري من السودان شديد الوضوح، ولا يقبل التأويل، بدعم الدولة السودانية ومؤسساتها ضد أي اعتداء من خارجها يضر بالشعب السوداني ومؤسساته»، مؤكداً أن «في ذلك مصلحة مشتركة، فالسودان هو العمق الجغرافي الطبيعي والاستراتيجي لمصر»، وأشار إلى أن «استقرار ملفات الأمن والاقتصاد في السودان فيه استقرار لمصر»، وأن «القاهرة تلعب دور الضامن لعدم تغول المشاريع الخارجية في السودان».
ثلاث زيارات إقليمية متزامنة لآل حفتر تستهدف «التنسيق والتوازن»
رئيس الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو والمشير حفتر ونجلاه خالد وبلقاسم (القيادة العامة)
في تحرك إقليمي لافت توزعت وجهاته بين أنقرة والدوحة والقاهرة، انطلقت جولات خارجية متزامنة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، وأنجاله صدام نائب القائد العام، وخالد رئيس الأركان العامة، وبلقاسم رئيس «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، تستهدف ترسيخ مزيد من «الشراكة والتموضع السياسي، والتنسيق والتوازن».
ووصل خليفة حفتر إلى تركيا، الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار «إتيمسغوت» بالعاصمة أنقرة رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو قائد الجيش التركي، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتزامنت زيارة حفتر لأنقرة، التي وصل إليها تلبية لدعوة رسمية من إردوغان، مع جولة يجريها نجلاه صدام وبلقاسم بين الدوحة والقاهرة، وهي تحركات ترى عضوة هيئة صياغة الدستور والعضوة المؤسسة للتجمع السياسي الوطني «فزان»، رانيا الصيد، أنها «ليست مجرد تبادل زيارات، بل إعادة تموضع محسوبة تقوم على مبدأ التوازن لا الاصطفاف».
وأضافت في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الجولات الثلاث «تمثل عملية واحدة موزعة على ثلاث وظائف، يحكمها التنسيق لا الصدفة»، موضحة أن زيارة حفتر إلى أنقرة «تتصل بملفات التعاون الأمني والاتفاق البحري، في حين تستهدف زيارة صدام للدوحة مسارَي الوساطة والدعم، وتهدف جولة بلقاسم في القاهرة إلى ترسيخ الطمأنة والعمق الاستراتيجي».
وتذهب رانيا الصيد إلى أن الهدف المشترك لهذه التحركات هو أن «تقدم بنغازي نفسها طرفاً يتحدث مع الجميع في آن واحد، دون أن ينتمي بالكامل لأي محور»، مشيرة إلى أن ما يجري ليس «تحالفاً جديداً، بل خروج من منطق التحالفات إلى منطق التوازن».
صدام إلى الدوحة
وأجرى صدام حفتر زيارة رسمية إلى الدوحة، تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، تستهدف توطيد العلاقات والروابط الثنائية بين ليبيا وقطر.
وأوضحت «القيادة العامة»، الثلاثاء، أن الزيارة شهدت عقد اجتماع تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتطوير أطر الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء تعاون مستدام يخدم مصالح البلدين وتطلعاتهما.
وعدّ صدام - وفقاً لـ«القيادة العامة» - هذه الزيارة «فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول المستجدات والتحديات، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويعزز المصالح المشتركة للبلدين».
من جانبه، أشار وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط ليبيا وقطر، وقال إن زيارة صدام حفتر «تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التواصل والتشاور على المستويين السياسي والعسكري، وترسيخ أسس شراكة فاعلة تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون البنّاء، بما يفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين».
بلقاسم في القاهرة
وفي القاهرة، التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مع بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في لقاء تناول بحث تعزيز التعاون في مجالات الإعمار والتنمية ومناقشة مستجدات الأوضاع السياسية.
وقال الصندوق، الثلاثاء، إن بلقاسم تناول في لقائه «تطورات مشروعات الإعمار والتنمية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون القائم مع الشركات المصرية، وتوسيع نطاق مشاركتها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم خطط الصندوق ويرفع وتيرة الإنجاز في مختلف المدن الليبية».
كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة والملفات المرتبطة بالشأن الليبي، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة العمل على تطوير الشراكة الليبية - المصرية، وتعزيز التعاون في مشروعات الإعمار والتنمية، والبناء على ما تحقق من تعاون في هذا المجال، بما يدعم استمرارية المشروعات وتوسيع نطاقها، ويعزز مسارات التنمية والاستقرار في ليبيا.
تواصل وانفتاح
ويرى عضو الحوار المهيكل، أشرف بودوارة، رابطاً سياسياً واستراتيجياً يمكن قراءته في تزامن هذه الزيارات واتجاهها نحو ثلاث عواصم إقليمية مؤثرة في الملف الليبي. وقال: «ما يلفت الانتباه ليس فقط أهمية الدول الثلاث، بل أيضاً تعدد مستويات التمثيل الليبي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى نائب القائد العام، وصولاً إلى ملف الإعمار والتنمية والتواصل مع المؤسسات المصرية. وهذا يعكس اتساع قنوات التواصل والانفتاح على عواصم تمتلك تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في معادلات المنطقة والملف الليبي».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأهمية الحقيقية لهذه التحركات تكمن في إمكانية توظيف هذه العلاقات لبناء تفاهمات إقليمية داعمة لاستقرار ليبيا، واحترام سيادتها، وتوحيد مؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام».
وانتهى إلى أن ليبيا اليوم «لا تحتاج إلى مزيد من محاور التنافس الإقليمي، بل إلى تحويل علاقاتها مع جميع أشقائها وشركائها إلى جسور للتفاهم والتوافق، بحيث تكون مصلحة الدولة الليبية واستقرارها هما نقطة الالتقاء».
انشقاقات جديدة تضرب صفوف«قوات الدعم السريع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345230-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لدى تسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان 18 نوفمبر (أ.ف.ب)
تصاعدت الانشقاقات داخل «قوات الدعم السريع»، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان 5 من القادة الميدانيين الانسلاخ من صفوفها والانضمام إلى الجيش السوداني.
وأعلن مسؤول في استخبارات قوة الحماية الخاصة لقائد «قوات الدعم السريع» في السودان، الثلاثاء، انشقاقه واستعداده للقتال إلى جانب الجيش، بعد ساعات من وصول أربعة قياديين إلى الخرطوم وإعلانهم الانضمام إلى القوات المسلحة. وبذلك تمتد الانشقاقات الأخيرة من قوات الإسناد والإدارات المدنية إلى الدائرة الأمنية المحيطة بقائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وقال المقدم الركن الطيب جبارة محمد، في تسجيل مصور، إنه كان يتولى إدارة الاستخبارات المضادة ويعمل ضمن قوة الحماية الخاصة لـ«حميدتي». ودعا رفاقه السابقين إلى مغادرة صفوف «الدعم السريع» والاستفادة من العفو الذي قال إن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، أصدره. وأشار جبارة إلى أنه ينتمي إلى الماهرية، أحد فروع قبيلة الرزيقات، الذي يتحدر منه أيضاً قائد «الدعم السريع».
وقبل إعلان جبارة، وصل أربعة قياديين إلى مطار الخرطوم، ليل الاثنين، بينهم اللواء عمار محمد زين رابح، أحد قادة قوات الإسناد، ومحمد علي عبد الله، رئيس الإدارة المدنية التابعة لـ«الدعم السريع» في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان. وقال رابح، في مؤتمر صحافي بالمطار، إن ترتيبات تأمين خروج المجموعة من مناطق سيطرة «الدعم السريع» في دارفور أخّرت إعلان انشقاقها. وأكد أن المجموعة ستقاتل إلى جانب الجيش.
وعزا رابح قرار المجموعة إلى عمليات قتل ونهب قال إن «الدعم السريع» ارتكبتها بحق مدنيين في الجزيرة والخرطوم ودارفور. وقال إنه على علم بوجود مقابر جماعية قرب مطار الفاشر، عاصمة شمال دارفور، زعم أنها تضم آلاف الضحايا. وادعى أيضاً أن «الدعم السريع» استعانت بخبراء إسرائيليين لتدريب ضباط في نيالا، وأن ضباطاً آخرين تلقوا تدريبات عسكرية واستخباراتية في دول بالمنطقة.
وقال رابح إن مجموعته سبق أن قاتلت في وسط الخرطوم تحت إمرة مشعل عبد الرحمن النور، الذي أعلن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) انشقاقه وانضمام قوة يقودها إلى الجيش. وعزا عبد الله، من جانبه، خروجه من الإدارة المدنية في الفولة إلى ما وصفه بالجرائم التي ارتكبتها «الدعم السريع» في أنحاء البلاد.
من كيكل إلى «القُبة» و«السافنّا»
في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلن الجيش انضمام أبو عاقلة كيكل، قائد «درع السودان» وأبرز قادة «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة آنذاك، مع قسم من قواته. وكان ذلك أول انشقاق يعلنه الجيش لقائد رفيع في «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023. وأعقبت انشقاقه هجمات على قرى شرق الجزيرة، اتهم فيها ناشطون «الدعم السريع» باستهداف المدنيين انتقاماً لخروجه.
وفي أواخر أبريل 2026، انشق اللواء النور أحمد آدم، المعروف بـ«النور القُبة»، وهو من أبرز قادة «الدعم السريع» في دارفور. وفي مايو (أيار)، أعلن العميد علي رزق الله، المعروف بـ«السافنّا»، مغادرة صفوفها، ثم أعلن في سبتمبر (أيلول) تأييده إسناد الجيش. وفي 26 أكتوبر، فرضت بريطانيا عقوبات على الرجلين على خلفية اتهامات تتعلق بأدوارهما خلال وجودهما في «الدعم السريع».
وامتدت الانشقاقات إلى الدائرة السياسية المحيطة بـ«حميدتي». ففي 17 يونيو (حزيران) 2026، أكد مستشاره السياسي فارس النور لـ«الشرق الأوسط» استقالته من جميع مناصبه في «قوات الدعم السريع» وتحالف «تأسيس»، حيث كان عضواً في المجلس الرئاسي، كما تولى منصب حاكم إقليم الخرطوم في الحكومة الموازية. وكان النور من أبرز أعضاء وفد «الدعم السريع» في مفاوضات جدة عام 2023. وقال إن قراره جاء سعياً إلى فتح حوار مع مختلف الأطراف السودانية والمساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.
وشملت الانشقاقات المعلنة أيضاً قوات بقيادة موسى علي أحمد، المعروف بـ«موسى خمسين»، في أغسطس (آب)، والطيب محمد أحمد، المعروف بـ«الطيب الوحيدو»، في سبتمبر.
وفي مطلع نوفمبر، أعلن الجيش أن مجموعة أخرى سلّمت نفسها للفرقة الرابعة مشاة في الدمازين بولاية النيل الأزرق، من دون تحديد عدد أفرادها. وعلى الصعيد السياسي، كان «حميدتي» قد أنهى في يوليو (تموز) 2024 تكليف مستشاره يوسف إبراهيم عزت، الذي تولى أيضاً التحدث باسم «الدعم السريع» بعد اندلاع الحرب. وكان خروج عزت من موقعه السياسي بقرار إعفاء.
أرقام متفرقة للمنشقين
ولم ينشر الجيش حصيلة شاملة لعدد المنشقين الذين التحقوا بصفوفه منذ بدء الحرب. ومن الأرقام المعلنة، قال المقدم محمد أزرق الفنجري، عند انشقاقه في أكتوبر، إنه غادر «الدعم السريع» برفقة نحو 300 ضابط وجندي. وفي مطلع نوفمبر، قال نائب رئيس تنسيقية قبيلة المسيرية، النعيم إسحاق، خلال ندوة في أم درمان، إن أكثر من 30 قيادياً عسكرياً وميدانياً وصلوا إلى الخرطوم بعد انشقاقهم. ويخصّ كل رقم مجموعة وفئة مختلفتين، فيما تظل أعداد أفراد مجموعات أخرى غير معلنة. وكان الجيش قد أعلن في أغسطس استكمال المرحلة الأولى من إجراءات توفيق أوضاع دفعة من المنضمين إليه وتوزيعهم على وحداته، من دون إعلان عددهم.