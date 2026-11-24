نادراً ما عرفت فرنسا حالة من الفوضى شبيهة بالتي تعيشها في الوقت الحاضر، ما بين حملة رئاسية صاخبة، وأوضاع اقتصادية ومالية تطأ بثقلها على قدرات الحكومة على الاستجابة، وحراك اجتماعي نقابي وطلابي خفتت حدته ولكنه ما زال قائما كل نهاية أسبوع.

ويحلّ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد أقل من خمسة أشهر. وحتى اليوم، تبيِّن استطلاعات الرأي المتعاقبة أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، ومرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون، ما زالا يتقدمان على منافسيهما.

وتُظهر آخر النتائج أن لوبن يمكن أن تحصل في الدورة الانتخابية الأولى، المقررة يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل، على 31 في المائة من الأصوات، فيما يمكن أن يحصل ميلونشون على 20 في المائة. واللافت أن زعيمة حزب «التجمع الوطني» خسرت ما بين 4 أو 5 نقاط، فيما تتمتع حملة زعيم حزب «فرنسا الأبية» بدينامية مكّنته من أن يربح ثماني نقاط منذ أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة.

المرشحان الخصمان اللدودان جان لوك ميلونشون (عن حزب «فرنسا الأبية») ومارين لوبن (عن حزب «التجمع الوطني») في مناظرة انتخابية يوم 16 نوفمبر (أ.ف.ب)

وجاءت المفاجأة الأسبوع الماضي من جيرالد دارمانان، وزير العدل الحالي، الذي رأى أن ميلونشون يمكن أن يفوز في الانتخابات الرئاسية فيما كانت جميع استطلاعات الرأي تتوقع فوز لوبن على منافسها اليساري بفارق كبير. ولم يُفهم ما إذا كان الوزير المذكور يريد قرع جرس الإنذار وتخويف الناخبين مما هم قادمون عليه، أم أن لديه معطيات تسمح له بتوقع ما يحذر منه. لكن الثابت أن فرنسا تواجه، لأول مرة منذ قيام الجمهورية الخامسة في 4 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1958 هذا الوضع السياسي، حيث أقصى طرفي المشهد السياسي يتنافسان للفوز بالرئاسة على حساب الأحزاب التقليدية التي حكمت البلاد بالتناوب، مع فارق وحيد جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون حين نجح في خلط الأوراق السياسية وتجاوز اليمين واليسار معاً.

معادلة معقدة

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، راهناً، يتناول كيفية قلب المعادلة السياسية القائمة.

ويعني ذلك عملياً البحث عن صيغة تمكِّن من تجاوز ميلونشون في الدورة الأولى. وما يدمغ المشهد السياسي اليوم هو حالة التشظي وكثرة المرشحين، ما من شأنه تشتيت الأصوات ومنع بروز مرشح من «الكتلة المركزية» التي تضم الأحزاب الأربعة الممثَّلة في الحكومة؛ وهي أحزاب الوسط الثلاثة (النهضة، والحركة الديمقراطية، وهورايزون)، وحزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي.

مارين لوبن مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا تسعى للفوز برئاسة الجمهورية في رابع محاولة لها (أ.ف.ب)

والحال أن ثمة ثلاثة مرشحين ينتمون إلى الكتلة المذكورة، اثنان منهما (أدوار فيليب وغبريال أتال) شغلا منصب رئيس حكومة في عهدي ماكرون، والثالث برونو روتايو شغل منصب وزير الداخلية. وانضم إلى هؤلاء، مؤخراً، مرشح رابع هو دافيد ليسنار، رئيس بلدية مدينة «كان» المتوسطية المعروفة بمهرجان السينما الذي تستضيفه ربيع كل عام.

ويُعدّ ليسنار الذي انشق عن حزب «الجمهوريون»، وأسّس حزباً جديداً اسمه «الطاقة الجديدة»، فلتة الشوط إذ إنه يتقدم، اليوم، على المرشحين المنافسين الثلاثة. ومنذ أسابيع، تتكثف الجهود الساعية لدفع هؤلاء لإجراء منافسة داخلية استباقية لاختيار الأكثر قدرة على التأهل للجولة الانتخابية الثانية، المقررة يوم 2 مايو (أيار) 2027. لكنها، حتى اليوم، باءت بالفشل، إذ إن المرشح فيليب يرفض المشاركة فيها، بينما ليسنار يفرض شروطاً لا يقبلها الآخرون ومنها مطالبته بضم أريك زيمور، مرشح اليمين الأكثر تطرفاً، إليها.

من يتفوق على ميلونشون يساراً؟

أما من جانب اليسار، فثمة منافس واحد لميولونشون، بشخص رافاييل غلوكسمان، المرشح عن الحزب الاشتراكي وحزبه «الساحة العامة». والحال أن الأخير ما زال بعيداً جداً (8 إلى 9 نقاط) عن زعيم «فرنسا الأبية»، وليس ثمة من يعتقد أنه قادر على تجاوزه في الدورة الانتخابية الأولى.

لوبن تتوسّط ميلونشون (يمين) وغلوكسمان خلال مناظرة انتخابية يوم 16 نوفمبر (أ.ف.ب)

من هنا، ينطلق البحث عن مرشح من خارج الطاقم المذكور فتتجه الأنظار صوب كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بعد أن كانت لسنوات المديرة العامة لصندوق النقد الولي. وسبق لها أن شغلت منصب وزيرة الاقتصاد زمن رئاسة نيكولا ساركوزي.

بيد أن لاغارد التي أعلنت التخلي عن رئاسة البنك الأوروبي بعد 7 فبراير (شباط) المقبل، أكدت أنها غير راغبة في خوض المنافسة الرئاسية وأنها تطمح لاستعادة «حرية الكلام» بعيداً عن مناصب رسمية. لكن كثيرين يرون أنها تريد أن تحمي نفسها في الوقت الحاضر لئلا «تحترق» ورقتها باكراً.

ومن بين المرشحين المحتملين الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند، الذي لن يكشف عن خططه إلا بداية العام المقبل، رابطاً انخراطه في السباق بعجز غلوكسمان عن تجاوز ميلونشون. والحال أن الأخير نجح في اجتذاب مارين توندوليه، مرشحة «الخضر» التي دعت «للتفاهم» معه على برنامج مشترك للحكم، مما يعني تخليها عن ترشحها.

كذلك، فإن بونوا هامون، رئيس حزب «الأجيال الاشتراكية»، أعلن دعمه لميلونشون، فيما النائب فرنسوا روفان، المنشق عن حزب «فرنسا الأبية»، أعلن انسحابه من السباق. وهذه التطورات تريح ميلونشون، لأنها تزيح من دربه مرشحين كانوا سيحرمونه من قسم من الأصوات التي ستنصب لصالحه.

مشهد سياسي متحرك

حقيقة الأمر أن المشهد السياسي ما زال متحركاً. وآخر من انضم إلى السباق رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان الذي شغل هذا المنصب خلال ولاية الرئيس جاك شيراك الثانية.

المرشح الجديد الوافد دافيد ليسنار (يسار) يزور جناحاً لمتاجر «غراند فري» الفرنسية في باريس يوم 24 نوفمبر (أ.ف.ب)

دو فيلبان يريد إحياء الديغولية التاريخية واستعادة فرنسا لسيادتها. وقد عاد إلى الواجهة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بعد أن اختفى عن «رادارها» لسنوات. والصعوبة التي يواجهها أنه محروم من حزب قوي يقف وراءه. ورغم الأهمية التي يثيرها في أوساط الشباب، إلا أنها لن تمكنه من اختراق الواقع السياسي كما هو اليوم. وما يصح على دو فيلبان يصح على مرشحين آخرين، منهم الصحافية ناتاشا بولوني، وبطل لعبة الجودو تيدي رينر.

ورغم أن الأخير يثير نوعاً من الاهتمام، فإن حظوظه في التأهل شبه معدومة، كما أنه وعدد آخر من المرشحين واجه صعوبة في الحصول على تزكية 500 شخصية منتخبة من نواب أو أعضاء مجلس شيوخ، أو مجالس محلية، لقبول ترشحه.

التحديات

مهما تكن الشخصية التي ستتسلم مفاتيح قصر الإليزيه في الربيع القادم، فإنها ستواجه وضعاً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السوء.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لمصانع مجموعة «إيرباص» للطيران قرب تولوز يوم 23 نوفمبر (أ.ف.ب)

فنسبة النمو الاقتصادي لفرنسا للعام الحالي ستكون الأدنى في الاتحاد الأوروبي (0.4 في المائة)، فيما التضخم ترتفع نسبته وتقترب من 4 في المائة. والأسوأ من ذلك أن مديونية فرنسا العامة وصلت إلى 3.6 تريليون يورو (3.93 تريليون دولار)، مما يعني أن فوائد الديون سوف تستهلك العام القادم ما يقارب 92 مليار يورو (نحو 100.4 مليار دولار أميركي)، أي ما يساوي ميزانية وزارة التربية والتعليم، ويتفوق على ميزانية الدفاع.

والحال أن هذه الأرقام والنسب لا يمكن تجاوزها، فيما التغلب على المطالب النقابية والطلابية يستدعي توافر المقدرات المالية للتعامل معها.

من هنا، الضجة التي تثار حالياً في فرنسا لتبني ما تسمى «القاعدة الذهبية» التي تعني إدخال تعديل (أو إضافة) على الدستور تمنع الحكومات المتعاقبة من تجاوز حد معين من عجز الميزانية. ومؤخراً، قال ماكرون إنه «منفتح» على هذا المقترح الذي يفترض، لتبنيه، عقد جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في قصر فرساي للحصول على نسبة ثلاثة أخماس من عديد أعضاء المجلسين. وإذا تم ذلك، فإنه سيسجَّل لصالح ماكرون الذي يُتهم بأنه سيغادر منصبه مع «تركة» مديونية ثقيلة للقادم من الأجيال.