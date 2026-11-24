قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن موسكو سترد «حتماً» على الهجمات الأوكرانية المستمرة على مصافي النفط التابعة لها، مضيفاً أنه يريد من الحكومة مناقشة تدابير أمنية إضافية لحماية منشآت الطاقة.

وأشار بوتين إلى أن نظيره الأميركي دونالد ترمب طلب صراحة من أوكرانيا التوقف عن مهاجمة المصافي الروسية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكثّفت أوكرانيا، منذ مطلع عام 2024، هجماتها بالمسيّرات بعيدة المدى على مصافي النفط ومستودعات الوقود الروسية، ضمن حملة تقول كييف إنها تهدف إلى تقليص عائدات موسكو النفطية، وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب. وطالت الضربات منشآت في عمق الأراضي الروسية، بينها مصافٍ تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن خطوط القتال.

وأجبرت الهجمات مصافي على تعليق عملياتها كلياً أو جزئياً، وأسهمت، إلى جانب عوامل أخرى، في تراجع صادرات المشتقات النفطية الروسية ونقص الوقود في بعض المناطق. ودفعت موجات الاستهداف المتكررة السلطات إلى تقييد الصادرات واللجوء إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.