منذ أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن إغراق الطرَّاد الروسي «ميركوري» بسبعة زوارق مسيّرة في ميناء بنغازي بشرق ليبيا، تدور تساؤلات كثيرة عن المواقع التي ربما انطلقت منها هذه الزوارق، سواء من داخل المياه الإقليمية الليبية أو من خارجها.

وإذا كان زيلينسكي قد تحفظ عن كشف نقطة انطلاق الزوارق، فإن هناك فريقاً يدعم احتمالية تحركها من «شرق العاصمة طرابلس»، بغرب البلاد، مُرجعاً ذلك إلى التقارب وانفتاح العلاقات بين كييف وحكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة؛ وهو الأمر الذي تنفيه وزارة خارجيته.

صورة بالقمر الاصطناعي لنيران مشتعلة ودخان متصاعد من الطراد الروسي «ميركوري» بعد تعرضه لهجوم في بنغازي (رويترز)

وفي الشرق، تدفع حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، في مسار ضرورة التحقيق في الحادثة، وترى أن «خطورة هذه الوقائع لا تقتصر على طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم، وإنما تمتد إلى الاشتباه في استغلال الأراضي والمنشآت الليبية لتنفيذ عمليات عسكرية تخدم أطرافاً منخرطة في نزاع دولي».

وتتحدث الحكومة عما تسميه «وقائع وقرائن»، مشيرة إلى أن العام الحالي «شهد عدداً من الحوادث البحرية التي أثارت شبهات جدية بشأن احتمال ارتباطها بنشاط عسكري انطلق من الأراضي الليبية، ومن أبرزها حادثة ناقلة الغاز الروسية (أركتيك ميتاغاز) في مارس (آذار) الماضي».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم أوكرانيا باستهداف الناقلة «أركتيك ميتاغاز» باستخدام زوارق مسيّرة قال إنها «انطلقت من شواطئ ليبيا»، فتعرضت لحريق هائل أدى إلى غرق أجزاء منها قبالة السواحل الليبية.

كما دللت حكومة حمّاد على روايتها بتحقيق صحافي فرنسي تناقلته وسائل إعلام دولية، يتضمن معلومات عن «وجود عناصر وخبراء عسكريين أوكرانيين في مواقع داخل غرب ليبيا، وعن احتمال ارتباط بعض تلك المواقع بعمليات إطلاق المسيّرات البحرية والجوية».

وقالت الحكومة: «إذا كانت هذه المعلومات لا تزال بحاجة إلى تحقق رسمي مستقل، فإنها تشكل قرائن تستوجب التحقيق في طبيعة الوجود العسكري الأجنبي داخل ليبيا ومدى ارتباطه بالحادث المذكور».

تحذيرات من «الفتنة»

وشكّك السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، في أن تكون المسيّرات التي استهدفت ميناء بنغازي خرجت من مناطق في الغرب الليبي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا لا ناقة لنا فيها ولا جمل؛ ولكن صفحات الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول نسف الجهود المبذولة لوحدة الأطراف الليبية، وإشعال الحرب بين الأشقاء».

وأضاف: «يجب الحذر من الفتنة وأصوات التحريض التي تسعى إلى جرّ البلاد إلى حرب بين الأشقاء».

وتابع: «بعد أن استبشرنا بالتقارب وأدركنا أن الوطن أكبر من خلافاتنا، لا تسمحوا لأصحاب الأجندات والمتربصين بهدم ما تحقق من أجل لمّ شمل الليبيين».

وختم عيسى حديثه مخاطباً أبناء وطنه: «كونوا على وعي، ولا تكونوا وقوداً للفتنة، واستمعوا إلى صوت العقل والحكمة؛ فليبيا تستحق أن نتوحد من أجلها، لا أن نتقاتل عليها».

صورة بالقمر الاصطناعي للطراد الروسي «ميركوري» قبل وبعد تعرضه لهجوم بزوارق مسيّرة (رويترز)

وكان زيلينسكي قد خرج عبر منصة «إكس» ليعلن أن مقاتلين أوكرانيين استخدموا سبعة زوارق مسيّرة فأغرقوا «ميركوري»، كما تحدث عن «تدمير مروحية قتالية من طراز (كا-27)»، وقال: «كان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (إم في أنغارا) التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».

الوجود الأجنبي

وتروج صفحات ليبية داعمة لشرق ليبيا ما تنقله عما تسميها «مصادر أمنية» أن الهجوم على ميناء بنغازي «انطلق من منطقة السدادة شرق مصراتة»، لكن هذه الاتهامات تلقى تكذيباً ورفضاً من قبل معسكر غرب ليبيا مُمثَّلاً في وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية».

وردت الوزارة على هذه الاتهامات دون أن تأتي هذا ذكرها، وقالت: «في ضوء ما أعادت بعض وسائل الإعلام تداوله عقب أحداث بنغازي المؤسفة، تؤكد إدارة الإعلام الخارجي عدم صحة المزاعم بشأن وجود أي تفاهمات مع الجانب الأوكراني تتعلق بهذه الأحداث». وأشارت إلى بيان صادر عن وزارة الدفاع بالحكومة بشأن «عدم السماح باستخدام الأراضي والمنشآت الليبية منطلقاً لأعمال عدائية».

لقاء سابق بين خليفة حفتر وسفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين (القيادة العامة)

وشدّدت وزارة الخارجية، الثلاثاء، على أنه «استناداً إلى إفادة وزارة الدفاع، فإن جميع التفاهمات والاتفاقيات العسكرية تبرم عبر القنوات الرسمية ووفق الأطر القانونية والأصول المعتمدة في العلاقات الدولية، بما يصون سيادة ليبيا وأمنها».

وجدّدت وزارة الخارجية بغرب ليبيا التأكيد على أن «الأحداث المؤسفة التي عرَّضت أمن بنغازي وأهلها للخطر تكشف خطورة استضافة قوات أجنبية خارج سلطة الدولة، ومسؤولية الجهات التي استقدمتها عن إقحام البلاد في صراعات دولية، ولا يبرر هذا الوجود أي اعتداء على السيادة الليبية».

وتعمل سلطات غرب البلاد على توسيع علاقاتها مع أوكرانيا، في مقابل علاقة تمتد بين شرق ليبيا وروسيا يتخللها دعم عسكري ولوجستي.

ومنذ سنوات، تتحدث تقارير دولية عن امتداد الوجود العسكري الروسي إلى ما لا يقل عن ست قواعد جوية ليبية، تتوزع بين الشرق والوسط والجنوب، وتشمل الخادم قرب المرج، والجفرة والقرضابية، وتمنهنت، وبراك الشاطئ، ومعطن السرة في أقصى الجنوب الشرقي.