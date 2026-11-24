اتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حزمة طويلة من قرارات غير مسبوقة بعد اطلاعه، الثلاثاء، على تقرير التحقيق الخاص بتهريب النفط، وبينما أوعز بتسليم حقول نفطية خاضعة أمنياً لإقليم كردستان، كشف عن أفراد لا وجود لهم فعلياً كانوا يحرسون حقول نفط شمال البلاد.

وقرر الزيدي، إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي من منصبه، كما أقال قائد عملياتِ محافظة كركوك (شمال)، وقائد الشرطة هناك لـ«عدم متابعتهما ملف تهريب المشتقات النفطية» بحسب البيان الحكومي.

بيانٌ•••••اطّلعَ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ، القائدُ العامُّ للقواتِ المسلحةِ، السيدُ علي فالحٍ الزيديُّ، على تقريرِ لجنةِ التحقيقِ الخاصةِ حولَ تهريبِ النفطِ في شركةِ نفطِ الشمالِ؛ وانطلاقاً من مبدأِ أنَّ السيادةَ الوطنيةَ لا تتجزأُ، وأنَّ حمايةَ ثرواتِ العراقِ معركةُ وجودٍ... — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 24, 2026

وصدرت أوامر الزيدي بإعفاء آمر لواء شرطة الطاقة الأول، ومعاونه، ومدير استخبارات اللواء الأول شرطة الطاقة، ومدير شعبة سيطرات اللواء.

ووجه الزيدي عقوبة «التوبيخ» بحق مديري الأمن الوطني، والمخابرات الوطني في كركوك، إلى جانب قرار بـ«سحب يد» المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه، إلى حين إكمال التحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية. وأعفى مدير التفتيش في كركوك التابع إلى شركة توزيع المنتجات النفطية لـ«عدم قيامه بمهامه».

في الأثناء، قالت مصادر صحافية في كركوك، إن قوة من هيئة النزاهة الاتحادية دخلت شركة نفط الشمال وباشرت بالتحقيق مع مديرها ومعاونيه.

حقل نفط في إقليم كردستان العراق (إكس)

حراس النفط الوهميون

نصت قرارات الحكومة التي تلاها المتحدث باسمه صباح النعمان، على تدقيق عقود بيع المشتقات النفطية المبرمة بين شركة نفط الشمال وشركة المحور الفضي وغيرها من الشركات، والتحقق من جميع الكميات المجهزة.

وجاء أيضاً: «تدقيق آلية تسليم النفط الخام أو تجهيزه من قبل وزارة النفط إلى مصفى بازيان ومصفى كار، والتأكد من مطابقة الكميات المجهزة للكميات المستلمة»، و«التحقيق مع مدير وموظفي شركة نفط الشمال لإهمالهم وتقصيرهم في المتابعة ووجود مخالفات».

كما وجه بـ«التحقيق في المبالغ المصروفة إلى الحراس المدنيين المنسبين لحماية الأنابيب النفطية، لكونهم غير موجودين على أرض الواقع في شركة نفط الشمال»، وكذلك في «المخالفات المرصودة بغياب الفحص المختبري، والكشف عن الكميات المصدرة من المشتقات النفطية خارج العراق عبر منافذ الإقليم».

وتعليقاً على حزمة الإجراءات المشددة والكثيرة التي اتخذها الزيدي، قال مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط» إنها «تكشف حجم التجاوزات النفطية المرتكبة في كركوك، بالقدر الذي يتجاوز ربما حجم ما اكتشف من عمليات تهريب حتى الآن».

وأكد المصدر تورط أحد الفصائل المسلحة بعمليات التهريب، وشدد على أن «الأيام المقبلة ستشهد عمليات اعتقال عناصر فصائلية شهيرة مرتبطة بملف السرقات وتهريب النفط في كركوك».

أوعزت الحكومة العراقية سلطات إقليم كردستان بتسليم المنافذ الحدودية

إجراءات ضد كردستان

طبقاً للبيان الحكومي، فإن الزيدي طلب الإيعاز إلى رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق بـ«عدم منح موافقات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية، لمنع تداخل الصلاحيات، وتسلم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في إقليم كردستان العراق».

وكذلك الإيعاز إلى وزارة النفط بـ«إدارة جميع الحقول النفطية العائدة إلى الوزارة، والتي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظات (ديالى - كركوك - صلاح الدين - نينوى)، والخاضعة أمنياً لسلطة إقليم كردستان العراق».

وضمن الإجراءات الأمنية والعسكرية وضبط الحدود، قرر رئيس الوزراء أن «تتولى قيادة قوات الحدود غلق المعابر غير الرسمية ضمن الحدود الدولية مع دول الجوار، ومن ضمنها المعابر في إقليم كردستان العراق»، إضافة إلى الإيعاز إلى وزارة الدفاع بأن «تتولى ألوية الاهتمام المشترك (الأول – الثاني) غلق الطرق الترابية كافة بين محافظات (ديالى – صلاح الدين – كركوك – نينوى) وإقليم كردستان العراق».

طلب الزيدي من وزارة الداخلية الإيعاز إلى مديرية شرطة الطاقة بـ«مسك جميع الحقول النفطية ومراقبتها بالكاميرات، بما فيها الحقول الواقعة ضمن الحدود الإدارية للحكومة الاتحادية، والتي تخضع أمنياً لسلطة حكومة الإقليم».

وشملت التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء مجموعة أخرى من التعليمات والإجراءات التي من شأنها مواجهة التجاوزات والتهريب وسوء إدارة المواقع النفطية.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)

روايتان عن حقول الشمال

إلى ذلك، اتهم مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، حكومة الإقليم، بأنها استولت بعد 2003 على عدد من الآبار والمواقع النفطية ضمن مسؤولية شركة نفط الشمال.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن من بين المواقع التي سيطرت عليها «حقل خورمالة (قبة خورمالة) قرب قضاء الدبس شمال غربي كركوك ووضعت حكومة الإقليم يدها عليه وتشغيله عبر شركة (كار) إلى جانب حقلي كورمور قرب قضاء الطوز وشيخان في نينوى».

وأضاف المصدر أن «الحقول والمواقع النفطية تضم آباراً وخطوطاً نفطية، تم الاستيلاء عليها بعد عام 2003 وأخرى تعززت سيطرتها بعد انسحاب القوات الاتحادية أثناء حرب (داعش) عام 2014».

ويؤكد المصدر أن «جميع مشاكل كركوك المتعلقة بتهريب النفط تمر عبر إقليم كردستان باتجاه إيران وسوريا المناطق الكردية وقسم منها ينقل إلى أفغانستان وباكستان عبر إيران».

وبحسب المصدر، فإن معدلات تصدير النفط قبل ثلاثة عقود في حقول وآبار نفط الشمال كانت تصل إلى مليون برميل يومياً، تصدر عبر خطوط جيهان التركي القديم وبانياس السوري.

3 حقول... فقط

من جانبه، رفض كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود برزاني، تصريحات المسؤول في نفط الشمال، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإقليم يسيطر أمنياً على 3 حقول أو آبار، هي عين زالة في الموصل، وخورمالة وباي حسن في كركوك».

ولا يستبعد محمود أن يكون لتحرك الزيدي الأخير «صلة بالضغوط التي يتعرض لها في بغداد بعد الكشف عن عمليات تهريب النفط واسعة النطاق في الوسط والجنوب».

وأوضح محمود أن «الدستور الاتحادي ميز صلاحيات إقليم كردستان عن صلاحيات الحكومة الاتحادية بصورة واضحة»، مؤكداً أن «الإقليم يصر على التعاون مع بغداد وفق أحكام الدستور، وما نص عليه بشأن التنسيق مع حكومة الإقليم في كل ما يتعلق بالثروات الطبيعية والحدود والواردات والضرائب وغيرها من الملفات».