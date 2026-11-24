الزيدي يقيل مسؤولين على خلفية تهريب النفط ويأمر بتسلّم معابر كردستان الحدودية
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، بجملة من القرارات والإجراءات حول تهريب النفط في شركة نفط الشمال.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن «القرارات والإجراءات الإدارية والانضباطية تضمنت إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه، وإقالة كلٍّ من (قائد عمليات كركوك، وقائد شرطة كركوك)؛ لعدم متابعتهما ملف تهريب المشتقات النفطية، بالإضافة إلى إعفاء آمر لواء شرطة الطاقة الأول، ومعاونه، ومدير استخبارات اللواء الأول شرطة الطاقة، ومدير شعبة سيطرات اللواء»، لافتاً إلى «توجيه عقوبة التوبيخ إلى مدير الأمن الوطنيّ، ومدير المخابرات الوطني، في محافظة كركوك»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء العراقية» (واع).
وأضاف، أن «القرارات والإجراءات تضمنت أيضاً سحب يد كل من؛ المدير العامّ لشركة نفط الشمال ومعاونيه، لحين إكمال التحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وإحالة المدير السابق إلى التحقيق، وإعفاء مدير قسم التفتيش في كركوك التابع إلى الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية؛ لعدم قيامه بمهامّه، بالإضافة إلى سحب يد كل من؛ المدير العامّ التنمية الصناعية، والمدير العام لشركة الصناعات التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن، لحين إكمال التحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية».
كما أصدر الزيدي أوامر لهيئة المنافذ الحدودية بتسلم جميع المعابر في إقليم كردستان، ووجَّه حكومة إقليم كردستان بعدم منح موافقات لتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية.
وكان خلاف حول قيام السلطات الكردية ببيع النفط دون موافقة بغداد قد تسبب في توقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى تركيا لأكثر من عامين، قبل أن يتفق الطرفان في سبتمبر (أيلول) 2025 على استئنافها.
وذكرت الوكالة أن الزيدي قرر إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه، كما قرر إيقاف المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه عن العمل لحين استكمال التحقيقات.
في سياق منفصل، اتهم مسؤولون عراقيون «كتائب حزب الله»، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، بإدارة شبكة لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر، التي تعد معقلاً لها جنوب بغداد. ونفت الجماعة هذه الاتهامات.
الزيدي يقيل مسؤولين على خلفية تهريب النفط ويأمر بتسلّم معابر كردستان الحدودية
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، بجملة من القرارات والإجراءات حول تهريب النفط في شركة نفط الشمال.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن «القرارات والإجراءات الإدارية والانضباطية تضمنت إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه، وإقالة كلٍّ من (قائد عمليات كركوك، وقائد شرطة كركوك)؛ لعدم متابعتهما ملف تهريب المشتقات النفطية، بالإضافة إلى إعفاء آمر لواء شرطة الطاقة الأول، ومعاونه، ومدير استخبارات اللواء الأول شرطة الطاقة، ومدير شعبة سيطرات اللواء»، لافتاً إلى «توجيه عقوبة التوبيخ إلى مدير الأمن الوطنيّ، ومدير المخابرات الوطني، في محافظة كركوك»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء العراقية» (واع).
وأضاف، أن «القرارات والإجراءات تضمنت أيضاً سحب يد كل من؛ المدير العامّ لشركة نفط الشمال ومعاونيه، لحين إكمال التحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وإحالة المدير السابق إلى التحقيق، وإعفاء مدير قسم التفتيش في كركوك التابع إلى الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية؛ لعدم قيامه بمهامّه، بالإضافة إلى سحب يد كل من؛ المدير العامّ التنمية الصناعية، والمدير العام لشركة الصناعات التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن، لحين إكمال التحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية».
كما أصدر الزيدي أوامر لهيئة المنافذ الحدودية بتسلم جميع المعابر في إقليم كردستان، ووجَّه حكومة إقليم كردستان بعدم منح موافقات لتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية.
وكان خلاف حول قيام السلطات الكردية ببيع النفط دون موافقة بغداد قد تسبب في توقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى تركيا لأكثر من عامين، قبل أن يتفق الطرفان في سبتمبر (أيلول) 2025 على استئنافها.
وذكرت الوكالة أن الزيدي قرر إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه، كما قرر إيقاف المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه عن العمل لحين استكمال التحقيقات.
في سياق منفصل، اتهم مسؤولون عراقيون «كتائب حزب الله»، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، بإدارة شبكة لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر، التي تعد معقلاً لها جنوب بغداد. ونفت الجماعة هذه الاتهامات.
زيارة الزيدي الأولى لمصر... دفعة لمسار التعاون وسط اضطرابات المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344762-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
زيارة الزيدي الأولى لمصر... دفعة لمسار التعاون وسط اضطرابات المنطقة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي (وكالة الأنباء العراقية)
بدأ رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي زيارة إلى مصر، هي الأولى له منذ توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي، وسط تحديات إقليمية متصاعدة، في خطوة عدَّها خبراء ومحللون دفعة لمسار التعاون والتنسيق في ظل توترات المنطقة.
واستقبل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نظيره العراقي بمطار القاهرة الدولي، قبل أن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويترأس الزيدي ومدبولي، مساء الاثنين، اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المُشتركة بين البلدين، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان بأن الجانبين سيشهدان مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات «تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين»، فضلاً عن حضور منتدى لرجال الأعمال، لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية لديهما.
وتأتي الزيارة، بحسب البيان المصري، «سعياً من جانب البلدين إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، وصولاً إلى تعميق الشراكة بين البلدين».
وجاءت الزيارة غداة تأكيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش «منتدى أسوان»، التطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي، وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.
وأكد وزيرا الخارجية على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا محلّ الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المسار الإقليمي
وتركز زيارة الزيدي الأولى لمصر على المسار الإقليمي، وتوترات المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، الاثنين، أن الزيدي سيبحث سبل مواجهة مختلف التحديات، بما يعزز أمن المنطقة، واستقرارها.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال لقائه الرئيس السيسي عن تقديره لجهود مصر الرامية لخفض التوتر الإقليمي، وحفظ الاستقرار في المنطقة، مؤكداً تطلع العراق لتكثيف التشاور السياسي من أجل الحيلولة دون تجدد التصعيد الإقليمي.
وفيما يتصل بالتعاون الثنائي، بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة، والتعاون العسكري.
وأكد السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لأمن واستقرار جميع الدول العربية، باعتبار أن أمنها يعد امتداداً للأمن القومي المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى المساعي المصرية الحثيثة الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية الراهنة، بما يشمل الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية.
أهمية الزيارة
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي أن الزيارة تعكس إدراكاً عراقياً متزايداً لأهمية إعادة تعزيز العلاقات مع المحيط العربي.
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العراق بحكم موقعه الجغرافي والسياسي، وبما يمتلكه من ثقل اقتصادي وموارد «لا يمكن أن يكون بعيداً عن معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن القاهرة تمثل بالنسبة لبغداد شريكاً عربياً رئيساً يمتلك خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، وقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية، والدولية».
وتعكس الزيارة الأولى للزيدي، بحسب حجازي، «رغبة في تطوير العلاقة من مجرد التنسيق السياسي التقليدي إلى شراكة أكثر عمقاً واستدامة، والتوجه نحو سياسة تقوم على المصالح الوطنية، والتوازن، وتعزيز الحضور العربي في مواجهة التحديات الراهنة».
ويشير إلى أن أمام مصر والعراق فرصة كبيرة لتعزيز التعاون «لكن نجاحها يتوقف على الانتقال من الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية ذات نتائج قابلة للقياس»، لافتاً إلى أن اللجنة العليا المشتركة تعد إطاراً مؤسسياً مهماً لتنسيق هذه الملفات، وشهدت اجتماعاتها السابقة توقيع اتفاقات في مجالات النقل البري، والاتصالات، والتخزين، والتجارة، والتعاون الفني، وغيرها.
ويرى حجازي أنه ينبغي البناء على ذلك، من خلال تحديد مشروعات ذات أولوية، وجدول زمني للتنفيذ، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام حركة الشركات ورؤوس الأموال والسلع بين البلدين، مع تعزيز فرص التعاون في الكهرباء، والربط الكهربائي، وتبادل الخبرات في قطاع النفط والغاز، ومشروعات الطاقة المتجددة.
وبلغ حجم التبادل التجاري المصري - العراقي نحو 1.1 مليار دولار في 2024، وفق الأرقام الرسمية المصرية؛ ويعتقد حجازي أنها لا تزال أقل بكثير من الإمكانات المتاحة، ومن ثم فإن الهدف يجب ألا يكون زيادة حجم التجارة وحسب، وإنما تنويعها، وزيادة الاستثمارات.
ضربات جوية تلاحق تحركات الحوثيين في جبهات تعز ولحج
دخان يتصاعد من موقع خاضع للحوثيين بعد تعرضه للقصف في مدينة الحديدة (رويترز)
تواصلت العمليات العسكرية ضد الجماعة الحوثية في اليمن، مع استهداف الضربات الجوية مواقع الجماعة وتعزيزاتها وقدراتها القتالية على امتداد جبهات تعز ولحج، وصولاً إلى صنعاء والمخا والحديدة، في وقت تواجه فيه الجماعة مقاومة حكومية متواصلة على الجبهات المحيطة بمدينة تعز، التي تدخل شهرها الثالث تحت الحصار والهجمات المتكررة.
وشهدت جبهات القتال، الاثنين، ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات وتعزيزات عسكرية حوثية في مواقع متفرقة شرق مدينة تعز وغربها، بالتزامن مع استمرار المواجهات في جبهات شمال محافظة لحج، حيث تعمل القوات الحكومية على إعادة ترتيب صفوفها والتصدي لمحاولات التقدم والتسلل التي تنفذها الجماعة.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن الضربات طالت قدرات حوثية في خطوط التماس المحيطة بتعز ولحج، إلى جانب مواقع وإمدادات عسكرية في المخا والحديدة، في إطار العمليات الجوية والعسكرية المتواصلة ضمن عملية «فجر اليمن»، التي تنفذها القوات الحكومية بإسناد من تحالف دعم الشرعية.
#تعزالطيران الحربي للقوات المسلحةيستهدف بثلاث غارات مخزن اسلحة وعربة pmp تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في تبةالسلال والجعشة شرقي مدينة تعز. #قيادة_محور_تعز#فجر_اليمن
وفي تعز، أعلنت قيادة المحور العسكري استهداف الطيران الحربي بثلاث غارات مخزن أسلحة وعربة عسكرية تابعة للحوثيين في منطقتي تبة السلال والجعشة شرق المدينة. كما استهدفت غارات أخرى تعزيزات للجماعة في جولة القصر شرقي تعز ومفرق جبل حبشي غربها، قبل أن تمتد الضربات إلى محيط مطار تعز ومدينة الصالح في منطقة الحوبان.
وتأتي هذه الضربات في حين تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للهجمات الحوثية على امتداد الجبهات المحيطة بالمدينة، وإحباط محاولات التسلل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع التداعيات الإنسانية للحصار المفروض على السكان.
227 ضحية مدنية
في موازاة المواجهات العسكرية، تتواصل الخسائر المدنية جراء القصف والقنص الحوثيين في ريف تعز. وأُصيب ستة مدنيين، بينهم طفلة، الأحد، إثر قصف وقنص استهدفا قرى ومناطق سكنية في عدد من مديريات صبر.
وأظهرت إحصائية صادرة عن مكتب شؤون الحصار في المحافظة سقوط 227 مدنياً بين قتيل وجريح خلال الفترة من الأول إلى العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بينهم 80 قتيلاً و147 مصاباً، في حصيلة تعكس استمرار تعرض المناطق السكنية للاستهداف مع اتساع العمليات العسكرية على خطوط التماس.
وتواجه مدينة تعز، التي تخضع لحصار حوثي منذ سنوات، ضغوطاً متزايدة مع استمرار إغلاق الطرق الرئيسية وتعثر حركة الإمدادات، في حين تحاول القوات الحكومية الحفاظ على مواقعها ومنع الجماعة من تحقيق اختراقات جديدة في محيط المدينة.
استمرار العمليات
في تطور يعكس حجم العمليات العسكرية، كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 639 عملية استهداف خلال الساعات السابقة، ضمن عملية «فجر اليمن»، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، طالت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم ومرابض أسلحتهم.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 24 غارة جوية نفذها الطيران الحربي، و560 عملية بمدفعية الميدان، و27 عملية بواسطة الطيران المسيَّر، إضافة إلى 28 استهدافاً بالراجمات.
وأضاف النزيلي، في بيان يومي، أن العمليات أسفرت عن تحييد 86 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير وإعطاب 64 آلية ومعدة عسكرية، في وقت تتواصل فيه العمليات الهجومية والهجمات المضادة للقوات الحكومية على أكثر من جبهة.
وأوضح المتحدث العسكري أن القوات الحكومية في محافظتي مأرب والجوف تواصل عملياتها الهجومية، بالتزامن مع تطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة، في حين تخوض القوات والمقاومة الشعبية في تعز مواجهات لكسر الحصار، وصد الهجمات الحوثية وإحباط محاولات التسلل، مع استعادة عدد من المواقع المهمة.
وفي محافظة لحج، أشار المتحدث العسكري إلى أن القوات الحكومية واصلت مهامها القتالية، وتمكنت من صد هجوم حوثي وإحباط محاولة تسلل، ملحقة بالجماعة خسائر في الأرواح والعتاد، في إشارة إلى استمرار الضغط العسكري على خطوط التماس الشمالية للمحافظة، خصوصاً في مديريتي المقاطرة والمضاربة.
وأكد النزيلي أن القوات الحكومية تحتفظ بزمام المبادرة، وتواصل تنفيذ مهامها الهجومية والدفاعية بالتزامن على جبهات متعددة، ضمن مساعيها لإنهاء التهديد العسكري الذي تمثله الجماعة الحوثية على اليمن والمنطقة والممرات البحرية.
وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها، وإنهاء تهديد الحوثيين لليمن والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.