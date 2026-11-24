بدأ رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي زيارة إلى مصر، هي الأولى له منذ توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي، وسط تحديات إقليمية متصاعدة، في خطوة عدَّها خبراء ومحللون دفعة لمسار التعاون والتنسيق في ظل توترات المنطقة.

واستقبل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نظيره العراقي بمطار القاهرة الدولي، قبل أن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ويترأس الزيدي ومدبولي، مساء الاثنين، اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المُشتركة بين البلدين، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان بأن الجانبين سيشهدان مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات «تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين»، فضلاً عن حضور منتدى لرجال الأعمال، لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية لديهما.

وتأتي الزيارة، بحسب البيان المصري، «سعياً من جانب البلدين إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، وصولاً إلى تعميق الشراكة بين البلدين».

وجاءت الزيارة غداة تأكيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش «منتدى أسوان»، التطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي، وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.

وأكد وزيرا الخارجية على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا محلّ الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

المسار الإقليمي

وتركز زيارة الزيدي الأولى لمصر على المسار الإقليمي، وتوترات المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، الاثنين، أن الزيدي سيبحث سبل مواجهة مختلف التحديات، بما يعزز أمن المنطقة، واستقرارها.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال لقائه الرئيس السيسي عن تقديره لجهود مصر الرامية لخفض التوتر الإقليمي، وحفظ الاستقرار في المنطقة، مؤكداً تطلع العراق لتكثيف التشاور السياسي من أجل الحيلولة دون تجدد التصعيد الإقليمي.

وفيما يتصل بالتعاون الثنائي، بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة، والتعاون العسكري.

وأكد السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لأمن واستقرار جميع الدول العربية، باعتبار أن أمنها يعد امتداداً للأمن القومي المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى المساعي المصرية الحثيثة الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية الراهنة، بما يشمل الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية.

أهمية الزيارة

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي أن الزيارة تعكس إدراكاً عراقياً متزايداً لأهمية إعادة تعزيز العلاقات مع المحيط العربي.

رئيسا وزراء مصر والعراق خلال لقائهما بالقاهرة الاثنين (مجلس الوزراء المصري)

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العراق بحكم موقعه الجغرافي والسياسي، وبما يمتلكه من ثقل اقتصادي وموارد «لا يمكن أن يكون بعيداً عن معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن القاهرة تمثل بالنسبة لبغداد شريكاً عربياً رئيساً يمتلك خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، وقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية، والدولية».

وتعكس الزيارة الأولى للزيدي، بحسب حجازي، «رغبة في تطوير العلاقة من مجرد التنسيق السياسي التقليدي إلى شراكة أكثر عمقاً واستدامة، والتوجه نحو سياسة تقوم على المصالح الوطنية، والتوازن، وتعزيز الحضور العربي في مواجهة التحديات الراهنة».

ويشير إلى أن أمام مصر والعراق فرصة كبيرة لتعزيز التعاون «لكن نجاحها يتوقف على الانتقال من الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية ذات نتائج قابلة للقياس»، لافتاً إلى أن اللجنة العليا المشتركة تعد إطاراً مؤسسياً مهماً لتنسيق هذه الملفات، وشهدت اجتماعاتها السابقة توقيع اتفاقات في مجالات النقل البري، والاتصالات، والتخزين، والتجارة، والتعاون الفني، وغيرها.

ويرى حجازي أنه ينبغي البناء على ذلك، من خلال تحديد مشروعات ذات أولوية، وجدول زمني للتنفيذ، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام حركة الشركات ورؤوس الأموال والسلع بين البلدين، مع تعزيز فرص التعاون في الكهرباء، والربط الكهربائي، وتبادل الخبرات في قطاع النفط والغاز، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وبلغ حجم التبادل التجاري المصري - العراقي نحو 1.1 مليار دولار في 2024، وفق الأرقام الرسمية المصرية؛ ويعتقد حجازي أنها لا تزال أقل بكثير من الإمكانات المتاحة، ومن ثم فإن الهدف يجب ألا يكون زيادة حجم التجارة وحسب، وإنما تنويعها، وزيادة الاستثمارات.