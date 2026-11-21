وجَّه تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ضربات قاسية استهدفت القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في ميناء الحديدة، بعد مطالبته المدنيين بإخلائه حرصاً على سلامتهم.

وأعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز لتحييد مصادر التهديد التي يستخدمها الحوثيون في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين في اليمن والسعودية، مؤكداً استمرار تدمير القدرات التشغيلية للميليشيا.

بدورها، أوضحت الحكومة اليمنية أن استهداف التحالف لميناء الحديدة وفقاً للقانون الدولي طال أهدافاً مشروعة يستخدمها الحوثيون في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويله إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

ونفَّذت القوات المسلحة اليمنية 854 استهدافاً ضمن عملية «فجر اليمن» خلال 24 ساعة، طالت مواقع الميليشيا وتجمعاتها، ما أسفر عن تحييد 193 قيادياً وعنصراً حوثياً، وتدمير 81 وسيلة نقل ومعدات عسكرية.

من جانب آخر، كشف التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة جازان، وصاروخ و4 طائرات مسيَّرة نحو المنطقة الجنوبية، و«مسيَّرة» في الرياض.

إلى ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن وضد السعودية، داعيَين الجماعة إلى وقف جميع الهجمات التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.