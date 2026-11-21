تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تجدّد المواجهة بين الطرفين، وسط هدوء دبلوماسي ظاهري يخفي احتمالات تصعيد في أي لحظة.

فبينما تفضّل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران، تتصاعد الضغوط الإسرائيلية في اتجاه توجيه ضربة عسكرية كبيرة جديدة لإيران.

من جانبها، تسابق إيران الزمن لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتعزّز تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض، تحسباً لضربات إسرائيلية وأميركية محتملة، وفقاً لعدة مصادر غربية.

وتستخدم تل أبيب التحصين الإيراني تبريراً لمسعاها باستعجال ساعة الحسم، خوفاً من تسارع طهران في إعادة بناء ترسانتها العسكرية والنووية تحت الأرض، ما قد يضيّق فرص استهدافها مستقبلاً. كما يرفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، وسط تحركات أمنية واستخباراتية مكثفة وتنسيق متزايد مع واشنطن.