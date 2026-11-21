أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقات وُصفت بأنها «تاريخية» لتسهيل التجارة وتنقّل الشباب وربط أسواق الكربون، خلال قمة في بروكسل دشّنت مرحلة جديدة من التقارب بين الجانبين، بعد عقد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من التكتل (بريكست).
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بالاتفاقات، عَادّاً أنها تمثل «مكسباً للطرفين»، بينما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القمة بأنها «نقطة تحوّل» في العلاقات، إذ تشمل التفاهمات إزالة عوائق أمام تجارة المواد الغذائية، يُتوقع أن تضيف 6.7 مليار دولار سنوياً للاقتصاد البريطاني، والسماح بتنقّل 100 ألف شاب وشابة من الجانبين للعمل أو الدراسة.
ويأتي التقارب وسط دعوات بيرنهام لإعادة النظر في علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى احتمال استعادة العضوية مستقبلاً.